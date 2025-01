Biden bloquea a Nippon Steel de comprar US Steel

BBC News ha contactado a Nippon Steel y US Steel para hacer comentarios. Nippon Steel ha negado anteriormente que tenía planeado reducir la producción o recortar empleos, mientras que US Steel había advertido que podría tener que cerrar plantas sin la inversión que vendría con un nuevo propietario. Esas preocupaciones habían sido reflejadas por algunos trabajadores y políticos locales. Otros grupos empresariales dijeron que temían que rechazar la transacción enfriaría el clima para la inversión internacional en los Estados Unidos. Pero Biden ha expresado una oposición de larga data al acuerdo. La transacción también ha sido criticada por el presidente electo Donald Trump y el próximo vicepresidente, JD Vance. Un panel del gobierno de EE. UU. encargado de revisar el acuerdo por riesgos de seguridad nacional no llegó a un consenso a fines de diciembre, dejando la decisión a Biden, quien debía actuar dentro de un plazo de 15 días. En su anuncio del viernes, dijo que mantener la propiedad estadounidense era importante para mantener fuerte la industria del acero de EE. UU. y sus cadenas de suministro. “Como he dicho muchas veces, la producción de acero, y los trabajadores del acero que lo producen, son la columna vertebral de nuestra nación”, dijo. “Eso es porque el acero alimenta nuestro país: nuestra infraestructura, nuestra industria automotriz y nuestra base industrial de defensa. Sin la producción nacional de acero y los trabajadores nacionales del acero, nuestra nación es menos fuerte y menos segura.” Nippon Steel y US Steel han sugerido previamente que pueden emprender acciones legales contra el gobierno si el acuerdo no se concreta.