Biden advierte a Israel que está “perdiendo apoyo” por la guerra.

El presidente Biden dijo a los líderes de Israel el martes que estaban perdiendo el apoyo internacional para su guerra en Gaza, exponiendo una brecha cada vez mayor con el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien rechazó de plano la visión estadounidense de una resolución al conflicto posterior a la guerra. El Sr. Biden entregó la evaluación contundente del aliado más cercano de América en Medio Oriente durante un acto de recaudación de fondos en Washington, donde describió al Sr. Netanyahu como el líder “del gobierno más conservador en la historia de Israel”, que “no desea una solución de dos estados” al conflicto de larga data del país con los palestinos. El presidente dijo que Israel tenía apoyo de Europa y gran parte del mundo, así como de los Estados Unidos, pero agregó que “están empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que tienen lugar”. Hasta el martes, Estados Unidos había respaldado en gran parte a Israel tanto en sus acciones como en su retórica, apoyando el ataque a Gaza, rechazando llamados a un alto el fuego en las Naciones Unidas y autorizando la venta de miles de proyectiles de tanque a los israelíes. “Hay desacuerdo sobre ‘el día después de Hamas'”, dijo el Sr. Netanyahu en un comunicado de video publicado en redes sociales. Dijo que esperaba que los dos gobiernos pudieran llegar a un acuerdo sobre lo que sucederá después de que termine la guerra, pero prometió no permitir que continúen las amenazas a la población de Israel. “Después del gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, no permitiré la entrada en Gaza de aquellos que educan para el terrorismo, apoyan el terrorismo y financian el terrorismo”, dijo el Sr. Netanyahu. “Gaza no será ni Hamastán ni Fatahstán”. Fatah es la facción política, rival de Hamas, que controla la Autoridad Palestina, que fue expulsada de Gaza en 2007 pero aún administra partes de Cisjordania. En sus declaraciones en el acto de recaudación de fondos, el Sr. Biden se comprometió a continuar apoyando el esfuerzo de Israel para protegerse, diciendo que “no vamos a hacer absolutamente nada más que proteger a Israel en el proceso. Nada.” “Sin Israel como un estado independiente, ningún judío en el mundo está seguro”, añadió. Pero también describió su respuesta a la afirmación privada del Sr. Netanyahu de que Estados Unidos había “bombardeado a Germany con las alfombras” y lanzó la bomba atómica en Japón. “Le dije, ‘Sí, por eso todas estas instituciones se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, para asegurarse de que no volviera a suceder'”, dijo el Sr. Biden a los donantes en el evento. Horas antes, el Sr. Netanyahu parecía darse cuenta de los meses de apoyo estadounidense en su discurso. “Aprecio enormemente el apoyo estadounidense para destruir a Hamas y devolver a nuestros rehenes”, dijo el Sr. Netanyahu. “Tras un intenso diálogo con el presidente Biden y su equipo, hemos recibido un respaldo total para la incursión terrestre y para evitar la presión internacional de detener la guerra.” Pero el tono de ambos hombres sugirió que los buenos deseos podrían terminar pronto. Las declaraciones del Sr. Biden fueron las más críticas hasta la fecha del manejo de la guerra por parte del Sr. Netanyahu, que continúa cobrando la vida de miles de civiles en Gaza. Ambos hombres habían declarado una unidad inquebrantable durante la visita de Biden a Israel días después de que Hamas lanzara un ataque sorpresa el 7 de octubre y matara a 1,200 personas. Casi dos meses de bombardeos aéreos de Israel y una guerra terrestre en curso han arrasado gran parte de la Ciudad de Gaza en la parte norte del diminuto enclave, que alberga a casi dos millones de palestinos. Según las autoridades de salud del territorio, más de 15,000 personas, incluidos varios miles de niños, han muerto en Gaza durante los combates. Las Naciones Unidas dicen que más del 85 por ciento de la población ha sido desplazada, con algunas organizaciones de ayuda reportando enfermedades generalizadas y hambre extendida. El Sr. Netanyahu dice que su gobierno está decidido a destruir la capacidad de Hamas de amenazar a la población de Israel, y ha advertido repetidamente a los palestinos que se muevan al sur. Algunos lugares en el sur de Gaza también han sido bombardeados, lo que ha generado críticas de organizaciones humanitarias. Se produjo una fuerte lucha entre las fuerzas israelíes y grupos armados cerca de un pequeño hospital en el norte de Gaza el lunes y durante el fin de semana. El hospital, Kamal Adwan, tiene 65 pacientes, incluidos 12 niños en cuidados intensivos, y está rodeado por tropas y tanques israelíes, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. El informe dijo que el departamento de maternidad del hospital fue alcanzado el lunes y, “como resultado, al parecer, dos madres murieron y varias personas resultaron heridas”. No fue posible verificar el saldo. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los principales asesores del Sr. Biden han dicho que el presidente cree que su apoyo incondicional a Israel le ha dado más influencia para presionar al Sr. Netanyahu para que se contenga mientras Israel lleva a cabo su guerra terrestre en Gaza. Ha descrito repetidamente su larga historia con Israel; el lunes por la noche, declaró en una recepción de Janucá en la Casa Blanca: “Soy sionista”. El mes pasado, el Sr. Biden y sus principales asesores de política exterior ayudaron a negociar una pausa temporal en los combates entre Israel y Hamas para permitir la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de más de 100 de los aproximadamente 240 rehenes que Hamas tomó el 7 de octubre. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el Sr. Biden se reuniría en la Casa Blanca el miércoles con las familias de estadounidenses tomados como rehenes por Hamas, su primera reunión en persona con los familiares desde que comenzó la crisis. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la reunión, pero no ofreció detalles sobre cuántos de los familiares asistirían a la reunión en persona. El presidente habló anteriormente con las familias en una videollamada aproximadamente una semana después de los ataques. Funcionarios de la administración de Biden han indicado que quedan unos ocho rehenes con ciudadanía estadounidense después de que varios fueran liberados, incluido durante una pausa de una semana en los combates el mes pasado. El mensaje público del Sr. Biden ha evolucionado desde los ataques del 7 de octubre. Instó públicamente a Israel a hacer más para proteger a los civiles en Gaza en su guerra contra Hamas, y los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que ha sido franco con el Sr. Netanyahu y otros funcionarios de Israel durante conversaciones privadas. Sin embargo, el presidente ha dejado en gran medida a otros funcionarios estadounidenses, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, para denunciar a Israel por sus acciones en el campo de batalla. Y sus comentarios del martes fueron el primer reconocimiento directo del presidente de la condena de líderes mundiales y organizaciones humanitarias del comportamiento de Israel durante la guerra. Utilizando el apodo del primer ministro, el Sr. Biden dijo que “Bibi tiene una decisión difícil que tomar.” La creciente tensión entre ambos hombres pone de manifiesto el momento delicado para los dos aliados mientras el Sr. Biden busca persuadir a los legisladores en Washington para que respalden más de $15 mil millones en ayuda adicional para la campaña militar de Israel. Esa financiación está actualmente atrapada en una disputa política con los republicanos por el apoyo a Ucrania y los cambios en la política de inmigración en la frontera de EE.UU. con México. El Sr. Biden ha afirmado repetidamente el derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo de Hamas, y su administración vetó el viernes una resolución de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego inmediato en la guerra. Pero el lunes, los funcionarios de la administración dijeron que estaban investigando informes de que el ejército de Israel había desplegado fósforo blanco suministrado por Estados Unidos a lo largo de la frontera con Líbano, en violación del derecho internacional. Esa acusación, hecha en informes de Amnistía Internacional y The Washington Post, representó otra posible desacuerdo entre los dos países sobre la conducta de Israel. El ejército de Israel dijo el lunes que cumple con el derecho internacional y negó haber utilizado ilegalmente el arma. John Kirby, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., dijo que Estados Unidos “haría preguntas” sobre el incidente. El fósforo blanco es una sustancia incendiaria y tóxica utilizada para crear luz y pantallas de humo durante el combate. Su uso no es ilegal, pero desplegarlo deliberadamente contra civiles o en un entorno civil viola las leyes de la guerra. Las informaciones fueron reportadas por Eric Nagourney, Gaya Gupta y Jonathan Reiss.