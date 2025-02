Bicicletas Canyon retiradas en todo Canadá debido al riesgo de lesiones

Estado

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWashington D.C.West VirginiaWisconsinWyomingPuerto RicoIslas Vírgenes EstadounidensesFuerzas Armadas AméricasFuerzas Armadas PacíficoFuerzas Armadas EuropaIslas Marianas del NorteIslas MarshallSamoa AmericanaEstados Federados de MicronesiaGuamPalauAlberta, CanadáColumbia Británica, CanadáManitoba, CanadáNuevo Brunswick, CanadáTerranova, CanadáNueva Escocia, CanadáTerritorios del Noroeste, CanadáNunavut, CanadáOntario, CanadáIsla del Príncipe Eduardo, CanadáQuebec, CanadáSaskatchewan, CanadáTerritorio del Yukón, Canadá



Código Postal



País

Estados Unidos de AméricaIslas VírgenesEstados Unidos Islas Menores PeriféricasCanadáMéxico, Estados Unidos MexicanosBahamas, Mancomunidad deCuba, República deRepública DominicanaRepública de HaitíJamaicaAfganistánAlbania, República Socialista Popular deArgelia, República Democrática Popular deAndorra, Principado deAngola, República deAnguilaAntártida (el territorio al sur de 60 grados S)Antigua y BarbudaArgentina, República ArgentinaArmeniaArubaAustralia, Mancomunidad deAustria, República deAzerbaiyán, República deBaréin, Reino deBangladés, República Popular deBarbadosBielorrusiaBélgica, Reino deBeliceBenín, República Popular deBermudasBután, Reino deBolivia, República deBosnia y HerzegovinaBotsuana, República deIsla Bouvet (Isla Bouvetoya)Brasil, República Federativa deTerritorio Británico del Océano ÍndicoIslas Vírgenes BritánicasBrunéi DarussalamBulgaria, República Popular deBurkina FasoBurundi, República deCamboya, Reino deCamerún, República Unida deCabo Verde, República deIslas CaimánRepública CentroafricanaChad, República deChile, República deChina, República Popular deIsla de NavidadIslas Cocos (Keeling)Colombia, República deComoras, Unión de laCongo, República Democrática delCongo, República Popular delIslas CookCosta Rica, República deCosta de Marfil, República deChipre, RepúblicaChecaDinamarca, Reino deYibuti, República deDominica, Mancomunidad deEcuador, República deEgipto, República Árabe deEl Salvador, República deGuinea Ecuatorial, República deEritreaEstoniaEtiopíaIslas FeroeIslas Malvinas (Malvinas)Fiyi, República de las Islas FijiFinlandia, República deFrancia, República FrancesaGuayana FrancesaPolinesia FrancesaTerritorios Australes FrancesesGabón, República GabonesaGambia, República deGeorgiaAlemaniaGhana, República deGibraltarGrecia, República HelénicaGroenlandiaGranadaGuadalupeGuamGuatemala, República deGuinea, Revolucionaria

República Popular deGuinea-Bissau, República deGuyana, República deIslas Heard y McDonaldSanta Sede (Ciudad del Vaticano)Honduras, República deHong Kong, Región Administrativa Especial de ChinaHrvatska (Croacia)Hungría, República Popular deIslandia, República deIndia, República deIndonesia, República deIrán, República Islámica deIrak, República deIrlandaIsrael, Estado deItalia, República ItalianaJapónJordania, Reino Hachemita deKazajistán, República deKenia, República deKiribati, República deCorea, República Democrática Popular deCorea, República deKuwait, Estado deRepública KirguisaRepública Democrática Popular LaoLetoniaLíbano, República LibanesaLesoto, Reino deLiberia, República deJamahiriya Árabe LibiaLiechtenstein, Principado deLituaniaLuxemburgo, Gran Ducado deMacao, Región Administrativa Especial de ChinaMacedonia, Antigua República Yugoslava deMadagascar, República deMalaui, República deMalasiaMaldivas, República deMalí, República deMalta, República deIslas MarshallMartinicaMauritania, República Islámica deMauricioMayotteMicronesia, Estados Federados deMoldavia, República deMónaco, Principado deMongolia, República Popular deMontserratMarruecos, Reino deMozambique, República Popular deBirmaniaNamibiaNauru, República deNepal, Reino deAntillas NeerlandesasPaíses Bajos, Reino deNueva CaledoniaNueva ZelandaNicaragua, República deNíger, República deNigeria, República Federal deNiue, República deIsla NorfolkIslas Marianas del NorteNoruega, Reino deOmán, Sultanato dePakistán, República Islámica dePalauTerritorio Palestino, OcupadoPanamá, República dePapúa Nueva GuineaParaguay, República dePerú, República deFilipinas, República de laIsla PitcairnPolonia, República Popular dePortugal, República PortuguesaPuerto RicoCatar, Estado deReuniónRumania, República Socialista deFederación RusaRuanda, República RuandesaSamoa, Estado Independiente deSan Marino, República deSanto Tomé y Príncipe, República Democrática deArabia Saudita, Reino deSenegal, República deSerbia y MontenegroSeychelles, República deSierra Leona, República deSingapur, República deEslovaquia (República Eslovaca)EsloveniaIslas SalomónSomalia, República SomalíRepública de SudáfricaGeorgia del Sur y las Islas Sandwich del SurEspaña, Estado EspañolSri Lanka, República Socialista Democrática deSanta ElenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSudán, República Democrática delSurinam, República deIslas Svalbard y Jan MayenSudáfrica, República deGeorgia del Sur y las Islas Sandwich del SurEspaña, Estado EspañolSri Lanka, República Socialista Democrática deSanta ElenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSudán, República Democrática delSurinam, República deSvalbard & Jan Mayen IslandsSuazilandia, Reino deSuecia, Reino deSuiza, Confederación SuizaRepública Árabe SiriaTaiwán, Provincia de ChinaTayikistánTanzania, República Unida deTailandia, Reino deTimor Oriental, República Democrática deTogo, República TogolesaTokelau (Islas Tokelau)Tonga, Reino deTrinidad y Tobago, República deTúnez, República deTurquía, República deTurkmenistánIslas Turcas y CaicosTuvaluUganda, República deUcraniaEmiratos Árabes UnidosReino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NorteUruguay, República Oriental deUzbekistánVanuatuVenezuela, República Bolivariana deVietnam, República Socialista deWallis y FutunaSahara OccidentalYemenZambia, República deZimbabue

” and translate to B2 level Spanish with some common mistakes or typos, but at max 4 times in total.