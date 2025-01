Bibby Estocolmo: Un símbolo controvertido de todo lo que está mal con la política de asilo | Noticias de Reino Unido

De bacterias mortales a chinches, alimentos podridos a preocupaciones de incendio: la estancia de 18 meses de Bibby en Portland ha sido tanto dramática como trágica.

Recuerdo el seguimiento de los remolcadores cuando la barcaza llegó por primera vez a Falmouth para una puesta a punto en el verano de 2023, antes de transmitir en vivo junto al enorme rectángulo gris en el mar, mientras flotaba hacia Dorset.

Se nos dio acceso para filmar a bordo de Bibby poco antes de la llegada de los primeros solicitantes de asilo.

Vallados de metal con picos de ocho metros de altura lo rodeaban, con guardias policiales en la entrada.

El portavoz de la Oficina de Interior en el lugar desmintió mis afirmaciones de que se trataba de una prisión flotante.

A bordo, las habitaciones eran básicas, funcionales, bien para una noche pensé, pero no para meses seguidos.

Estuvimos allí el lunes de agosto cuando llegaron los primeros 39 hombres, pero solo cuatro días después estábamos de regreso en las puertas del puerto de Portland, mientras un autobús los evacuaba.

El brote de la bacteria legionella dentro del sistema de agua de Bibby fue el primero de una larga lista de problemas y estaba claro que la barcaza iba a ser un símbolo controvertido de todo lo que estaba mal con la política de asilo.

“Puedo garantizarte que la mayoría de las personas en la barcaza tomaban pastillas para la depresión, la mayoría de nosotros, incluso yo”, me cuenta Omar.

1:37

Un solicitante de asilo que pasó seis meses a bordo de Bibby Stockholm le cuenta a Sky News que fue ‘una mala experiencia’

El solicitante de asilo de Yemen estuvo alojado en Bibby durante seis meses, y ahora está en el noreste, aún esperando una decisión sobre su futuro.

“Para darte una idea real, es peor que estar encarcelado. No he estado encarcelado en toda mi vida, pero ahora, cuando la gente pregunta, digo ‘sí, he estado en el Bibby Stockholm’”, añade.

La opinión local en Portland era mixta y tensa. La mayoría de los meses hubo pequeñas protestas.

Algunos estaban enojados, preocupados por la llegada de 500 hombres a una isla con una población de 13,000 habitantes.

Muchos apoyaban, entregando paquetes de bienvenida con chocolate, flores y cepillos de dientes a las puertas del puerto.

Nuestra siguiente carrera hacia una noticia de última hora llegó en diciembre de 2023. Habíamos escuchado informes de policías y ambulancias que corrían hacia la barcaza durante la noche.

La muerte de Leonard Farruku, de 27 años, a bordo de la barcaza destacó la crisis de salud mental que muchos de los residentes estaban enfrentando. Se entiende que se quitó la vida, y se continuará con la investigación de su muerte más adelante este año.

En julio de 2024, el nuevo gobierno laborista anunció que no renovaría el contrato para operar Bibby y la barcaza sería devuelta para fines de enero.

Todos los solicitantes de asilo fueron reubicados para fines de noviembre.

Para aquellos que fueron puestos a bordo, como Omar, la partida de Bibby es una noticia bien recibida: “Estamos un poco felices porque ya no habrá más personas que enfrenten el mismo problema, eso es lo que nos hace felices para ser honesto contigo. Nadie vendrá a sufrir como nosotros antes.”

Enero de 2025, y mientras estábamos en el malecón junto a las puertas del puerto, Bibby permanece en el muelle, vacío.

Un local nos pregunta si ya se fue, “Probablemente la sacarán sigilosamente en plena noche”, agrega.

Por diversas razones, no habrá muchos aquí que la extrañen.

