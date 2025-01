‘Beta’ No Es Una Excusa.

Rory Prior, discutiendo Disco en su entrada de blog ampliamente vinculada, “Sobre la muerte de la HIG y el triunfo del atractivo visual sobre la usabilidad”:

¿Qué dices, cómo puede ser horrible, fuma y brilla y resplandece? Sin embargo, esas cosas no justifican sus fallas más básicas de usabilidad, como una aplicación de la década de 1980 diseñada para un Mac Plus que tercamente no te permite redimensionar su ventana de la aplicación, lo que hace que navegar por la lista de archivos que intentas quemar sea excruciantemente. Ni siquiera puedes mirar dentro de una carpeta para verificar qué archivos están presentes una vez que los has arrastrado a la aplicación, tienes que recurrir a volver al Finder. …

Es solo una beta y estoy seguro de que muchos de estos problemas se solucionarán y realmente no quiero cargarles demasiado a estos chicos porque parece una aplicación realmente prometedora.

Laurie A. Duncan, en “Dissing Disco” en TUAW:

El tema translúcido brillante en negro y gris solo es interesante de ver durante los primeros 5 segundos del primer lanzamiento. Después de eso, me encontré mirándolo y notando lo poco atractivo que era realmente. Pensar que la interfaz de una aplicación es fea normalmente no me disuadiría de usarla siempre que la aplicación funcionara bien, pero me tomó un buen minuto averiguar cómo y en qué momento nombrar el disco que estaba a punto de quemar, lo cual no es una buena señal. …

Antes de que me llamen con fuerza, soy plenamente consciente de que Disco está actualmente en BETA y no es un candidato a la versión final. Algunas de mis quejas pueden abordarse en futuras versiones.

Tom Burns, en “Disco Sucks” en su blog Sans Telos:

Sé que esta es una versión beta y que las personas detrás de Disco siguen prometiendo que hay más por venir, pero si lo que está por venir se parece en algo a lo que he visto hasta ahora, no va a ser bonito.

“MJR”, en un comentario publicado en el ensayo “La generación deliciosa” de Paul Kafasis en el blog Under the Microscope de Rogue Amoeba:

Haces algunos buenos puntos, pero nunca mencionas que Disco está en Beta [sic]. Como en, no terminado. Me alegra que todos hayan destrozado Disco, porque la crítica solo mejorará la versión final de la aplicación.

¿Notas un tema aquí?

Aquí hay una cita más, de Romeo y Julieta de William Shakespeare:

¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos una rosa

Con cualquier otro nombre olería igual de dulce;

Lo que para mí tiene olor a Disco es lanzado. Y el software lanzado, especialmente el software lanzado que está disponible para la venta, está abierto a críticas.

¿De qué manera se merece Disco, o cualquier otra aplicación que se etiquete como “beta” pero está disponible para la venta, recibir alguna indulgencia crítica?

¿Y si fuera una película? Lanzada en cines, con dinero cobrado por la entrada, pero los carteles y anuncios tienen un distintivo en forma de estrella en la esquina que dice “Beta”. ¿Cuál es el argumento? ¿Que algo etiquetado con la palabra mágica “Beta” no puede ser criticado, o que si lo criticas estás obligado a diluir todo con un gran descargo de responsabilidad de “pero claro, es solo una beta”?

El sentimiento aquí es que de alguna manera es injusto para los desarrolladores tratar el software etiquetado como “beta” con el mismo ojo crítico que el software no beta. Eso es cierto, en el caso de software beta real, donde por “beta real” quiero decir “aún no lanzado, pero cerca”.

Lanzado vs. no lanzado es la distinción que justifica la contención crítica. Los críticos de cine no escriben reseñas de versiones preliminares. Los críticos de libros no revisan manuscritos no finales de novelas.

El software lanzado que se etiqueta como “beta” sigue siendo software lanzado y está abierto a la misma cantidad de críticas que cualquier otro software lanzado. No puedes “semi-lanzar” tu 1.0 simplemente porque quieres que esté ahí fuera pero aún no estás terminado. Ser semi-lanzado es como estar semi-embarazado.

Vale la pena señalar de qué no estoy hablando aquí:

Versiones beta públicas de software comercial para las cuales existe una versión oficial estable, y para las cuales la versión beta pública, cuando esté terminada, será una actualización gratuita.

Versiones beta públicas de software gratuito y de código abierto; por ejemplo, Camino, que estuvo en beta (o en el estado en el que el software se encuentra cuando su número de versión es menor que 1.0) durante años antes de llegar a 1.0 en febrero.

Versiones beta públicas de software que aún no está a la venta; por ejemplo, Adobe Lightroom.

Eso no quiere decir que dicho software esté fuera de los límites para la crítica; solo que dicho software, cuando sea criticado, merece al menos algún grado de tolerancia.

En el significado tradicional de la palabra, “beta” viene antes del lanzamiento. Los diferentes desarrolladores tienen diferentes definiciones de lo que constituye el ciclo beta del desarrollo de software, pero un consenso aproximado podría ser “completo en funciones pero con correcciones de errores esenciales y pulido aún no aplicados”.

La recta final es la parte más difícil del desarrollo de software. Ya has estado trabajando durante meses, a menudo incluso un año o más. Pero solo porque puedes ver la meta no significa que estés cerca de ella. A veces, la mitad del esfuerzo de ingeniería se gasta en lo que parece ser el último 10 por ciento del proyecto. Quieres enviar. Ya has incumplido la fecha límite original. El software funciona, y sabes que es genial, y realmente crees que a los usuarios les encantará. Pero si no está listo, no está listo.

¿Qué significa exactamente el software que se lanza, pero se etiqueta como “beta”? ¿Que faltan características? Todo el software tiene características faltantes. Nunca he conocido a un solo desarrollador que trabaje en un proyecto de software significativo que haya eliminado por completo la lista de características por hacer. Saber cómo dibujar esa línea entre las características que se incluyen para este lanzamiento y las características que se posponen para más adelante es una gran parte del arte de enviar.

No, lo que “beta” significa en este contexto es “con errores”. Es un eufemismo que filtra el caché de “beta” en su sentido tradicional, ese nerdy coolness que viene con ser parte de un proceso de desarrollo privado.

Si realmente piensas en su uso en el contexto de software comercial lanzado, es absurdo. Una aplicación es lo suficientemente buena como para lanzarla y venderla, o bien el desarrollo aún no está terminado. Una etiqueta no afecta esta ecuación.

Usar “beta” como un distintivo de honor para software comercial lanzado no tiene más sentido que usar “buggy” en el mismo contexto, y no tiene más sentido como excusa, tampoco. Volvamos a los descargos de responsabilidad de “pero es una beta” de los críticos de Disco que cité al principio, sustituyendo “erróneo” por “beta”:

“Es solo [una versión con errores] y estoy seguro de que muchos de estos problemas se solucionarán y realmente no quiero cargarles demasiado a estos chicos porque parece una aplicación realmente prometedora.”

“Antes de que me llamen con fuerza, soy plenamente consciente de que Disco está actualmente [BUGGY] y no es un candidato a la versión final.”

“Sé que esta es una versión [con errores], y que las personas detrás de Disco siguen prometiendo que hay más por venir…”

Y mi favorito:

“Haces algunos buenos puntos, pero nunca mencionas que Disco es [erróneo].”

Mi consejo para mis compañeros críticos es que no es necesario tener este tipo de descargos de responsabilidad.

Mi consejo para los desarrolladores es darse cuenta de que “beta” es una advertencia, no una excusa. Y si vas a lanzar un software que crees que requiere una advertencia, no recurras a un eufemismo cuando tienes una palabra más precisa a mano:

(Mis agradecimientos a Bryan Bell por el arte.)