Best Buy baja el precio de la Apple MacBook Air a $649, el precio más barato de la historia.

Aprovecha el precio más bajo registrado para el MacBook Air de Apple.

Un recorte de precio sin precedentes en el MacBook Air M1 de Apple está vigente en Best Buy este fin de semana. Adquiere uno por $649.99 ¡hasta agotar existencias!

Ahorra $350 del precio original de Apple en el MacBook Air M1 estándar en Best Buy este fin de semana. Aprovecha el precio de $649.99 en el Air en tu elección de Space Gray, Silver o Gold. Este modelo cuenta con una GPU de 7 núcleos, 8GB de memoria y un SSD de 256GB.

Además de esta venta sin precedentes, Best Buy tiene una variedad de ofertas de liquidación, incluido un MacBook Air 13 pulgadas M2 por $899 para los miembros My Best Buy Plus. La venta de 3 días está programada para finalizar el 17 de marzo, pero el suministro puede ser limitado y las ofertas pueden agotarse antes del domingo.