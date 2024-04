Best Buy abre una venta en todo el sitio con precios récord en M3 MacBook Air, iPad y mucho más

Este fin de semana, Best Buy tiene una gran venta en Apple MacBooks e iPads, incluidos nuevos precios mínimos históricos en el MacBook Air M3, junto con los mejores precios que hemos visto en MacBook Pro, iPad, y más. Algunas de estas ofertas requieren una membresía My Best Buy Plus o My Best Buy Total, que comienza en $49.99/año. Además de acceso exclusivo a descuentos seleccionados, recibirás envío gratuito en 2 días, una ventana de devolución extendida de 60 días, y más.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

iPad de 9.a generación

Comenzando con el iPad más barato en esta venta, puedes obtener el 64GB Wi-Fi de la 9.a generación iPad por $249.99, bajando desde $329.00. Los miembros de My Best Buy Plus/Total también pueden obtener un precio bajo en el modelo Wi-Fi de 256GB este fin de semana por $379.99.

iPad de 10.a generación

Para un modelo más reciente, Best Buy tiene el iPad de 64GB Wi-Fi de la 10.a generación por $349.00, que es un precio mínimo histórico con $100 de descuento. Encontrarás cada modelo del iPad de la 10.a generación en venta a un precio mínimo récord durante esta venta. Esto incluye todas las tabletas Wi-Fi y celulares, en todos los colores.

MacBook Air M2 de 13 pulgadas

Cada modelo de la MacBook Air de 13 pulgadas de 2022 está disponible con $150 de descuento este fin de semana en Best Buy. El modelo de 256GB está en venta por $849.00 y el modelo de 512GB está disponible por $1,049.00. Estas ofertas superan los precios anteriores en aproximadamente $50, y no necesitas ser miembro de My Best Buy Plus o Total para conseguirlas.

MacBook Air M2 de 15 pulgadas

El modelo de 256GB M2 de la MacBook Air de 15 pulgadas tiene un precio de $999.00, bajando desde $1,299.00. También puedes obtener el modelo M2 de 512GB en venta por $1,199.00, bajando desde $1,499.00. En general, estos son los mejores precios que hemos visto en la MacBook Air M2.

MacBook Air M3 de 15 pulgadas

Para el último modelo M3 de la MacBook Air de 15 pulgadas, puedes obtener la MacBook Air M3 de 15 pulgadas con 8GB de RAM/256GB SSD por $1,149.00, bajando desde $1,299.00. El modelo con 8GB de RAM/512GB de SSD está disponible por $1,349.00, bajando desde $1,499.00, y el modelo con 16GB de RAM/512GB de SSD está disponible por $1,549.00, bajando desde $1,699.00. Estas ofertas requieren una membresía My Best Buy Plus/Total.

MacBook Pro M3

Estas ofertas se centran en los modelos de 14 pulgadas de la MacBook Pro, y solo unos pocos selectos están siendo descontados para los miembros de My Best Buy Plus/Total. Si no tienes una membresía, aún puedes obtener estas computadoras a buenos precios este fin de semana.

Nota: Se requiere membresía My Best Buy Plus/Total para ver el precio final de la oferta.

