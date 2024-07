Bernie Sanders respalda a Biden mientras la izquierda ofrece un baluarte contra la rebelión del partido

“

Bernie Sanders, el veterano senador de la izquierda de Vermont, dijo que respaldaba totalmente la candidatura a la reelección de Joe Biden, ofreciendo al presidente demócrata asediado una ayuda crítica mientras intenta mantener viva su campaña.

El apoyo de Sanders es la señal más reciente de que los defensores más acérrimos de Biden, mientras intenta evitar una rebelión demócrata contra su candidatura en la elección contra Donald Trump, se encuentran en el flanco progresista del partido.

Se esperaba que el presidente se uniera a una reunión virtual del Caucus Progresista del Congreso el sábado por la tarde para discutir sobre la elección de 2024, dijo la Casa Blanca.

De lo contrario, se refugió en su casa de la playa de Delaware después de una semana dramática en la que una serie de legisladores de su propio partido le pidieron que renunciara a la carrera presidencial tras su desastrosa actuación en un debate contra Trump el mes pasado.

Pero en un artículo de opinión publicado en el New York Times, Sanders escribió que haría “todo lo que pueda para asegurarme de que el Presidente Biden sea reelegido”.

“Con una campaña efectiva que hable de las necesidades de las familias trabajadoras, no solo derrotará al Sr. Trump, sino que lo vencerá rotundamente”, escribió Sanders.

Sanders fue el rival de Biden durante las primarias demócratas de 2020 y también desafió a Hillary Clinton por la nominación presidencial del partido en 2016. A los 82 años, sigue siendo uno de los políticos de izquierda más influyentes del país.

Sus comentarios llegan en un momento en el que muchos otros demócratas del mainstream y líderes del partido han permanecido callados o ambiguos sobre el futuro político de Biden, incluyendo a Nancy Pelosi y Barack Obama.

Los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, tampoco han emitido respaldos prolongados o claros de Biden en medio de la agitación, a medida que se reúnen con legisladores preocupados por la capacidad del presidente para gobernar y hacer campaña contra Trump dadas las fallas en el debate.

Biden intentó disipar las dudas sobre su candidatura durante una conferencia de prensa de alto nivel luego de la cumbre de la OTAN el jueves, aunque su actuación fue mixta y no logró disuadir las deserciones demócratas adicionales. El viernes, Biden viajó a Michigan, donde dio un discurso desafiante y enérgico en Detroit, presentándose como víctima de críticas injustas de las élites del partido.

“Ustedes me eligieron como candidato, nadie más, ni la prensa, ni los expertos, ni los insiders, ni los donantes”, dijo Biden a la multitud en Detroit. “Ustedes, los votantes. Ustedes decidieron. Nadie más. Y no me voy a ningún lado”, afirmó.

Los comentarios de Biden en la ciudad de Michigan, famosa por ser el centro de la industria automotriz de EE. UU., también incluyeron un mensaje populista sobre economía —incluyendo medidas para limitar la deuda médica— que se alinea con muchas de las políticas preferidas de Sanders.

“Mis primeros cien días en un segundo mandato seguirán centrados en la clase trabajadora”, dijo Biden.

Mientras la convención republicana para nominar formalmente a Trump se abre en Wisconsin el lunes, Biden ha planeado una entrevista con NBC que también será observada de cerca por los demócratas en busca de indicios de su determinación para permanecer en la carrera, así como de su agudeza mental.

El respaldo de Sanders a Biden llega después de que jóvenes progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley e Ilhan Omar también se apresuraran a respaldar al presidente, a pesar de sus propias reservas sobre el presidente, incluida una fuerte crítica a su manejo de la guerra de Israel en Gaza.

La oposición a la campaña de Biden se ha concentrado entre los demócratas moderados en distritos en disputa, así como entre los legisladores con experiencia en seguridad nacional, como Adam Smith y Jim Himes, los principales miembros del Partido de los Servicios Armados y de los Comités de Inteligencia de la Cámara, respectivamente.

