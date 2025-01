Bernie Sanders critica el programa de visas H-1B por reemplazar trabajos estadounidenses con ‘siervos endeudados’

Únete a Fox News para acceder a este contenido

El senador Bernie Sanders, I-Vt., está apuntando contra el polémico programa de visas H-1B, argumentando que reemplaza “trabajos estadounidenses bien remunerados con sirvientes extranjeros de bajo salario” – justo cuando el programa está en el centro de un debate dentro del Partido Republicano.

“La función principal del programa de visas H-1B y otras iniciativas de trabajadores temporales no es contratar ‘los mejores y más brillantes’, sino reemplazar trabajos estadounidenses bien remunerados con sirvientes extranjeros de bajo salario”, escribió Sanders en X. “Cuanto más barata sea la mano de obra que contratan, más dinero ganan los multimillonarios”.

El autoproclamado socialista democrático tiene una historia de oposición al programa, que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas. Es utilizado predominantemente por la industria tecnológica, pero ha enfrentado críticas principalmente desde la derecha por traer mano de obra barata del extranjero para reemplazar a los trabajadores estadounidenses.

TRUMP DICE QUE NO HA CAMBIADO DE OPINIÓN SOBRE LAS VISAS H-1B MIENTRAS EL DEBATE ARDE DENTRO DE LA COALICIÓN MAGA

Figuras prominentes liberales como el senador Bernie Sanders, I-Vt., han argumentado que el Partido Democrático perdió las elecciones de 2024 porque abandonó a la clase trabajadora. (Charly Triballeau/AFP a través de Getty Images)

El programa recientemente se convirtió en parte de un debate intra-republicano cuando Elon Musk y Vivek Ramaswamy, quienes han sido designados por Trump para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, argumentaron la importancia de trabajadores extranjeros para empresas tecnológicas.

“La razón por la que estoy en Estados Unidos junto con tantas personas críticas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron a Estados Unidos fuerte es debido a H1B,” dijo Musk en X.

Eso reabrió una brecha entre aquellos en la derecha sobre el programa y si se está utilizando para atraer el mejor talento o si está siendo utilizado por empresas para traer mano de obra más barata, principalmente de la India, que están ligados a su trabajo por la visa.

Sanders citó estadísticas para mostrar que en 2022 y 2023, las 30 principales corporaciones que utilizan el programa despidieron a más de 85,000 trabajadores estadounidenses, mientras contrataban a más de 34,000 trabajadores H-1B, y que el 33% de los nuevos trabajos de TI son ocupados por trabajadores temporales extranjeros. También señaló despidos en Tesla, una de las compañías de Musk.

ERIC SCHMITT CRITICA EL ‘ABUSO’ DEL PROGRAMA DE VISAS H-1B, DICE QUE LOS ESTADOUNIDENSES ‘NO DEBERÍAN ENTRENAR A SUS REEMPLAZOS EXTRANJEROS’

Elon Musk, en la foto, y Vivek Ramaswamy están listos para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental. (Anna Moneymaker/Getty Images)

“Si este programa realmente debería tratarse de importar trabajadores con títulos avanzados en ciencia y tecnología, ¿por qué los trabajadores temporales H-1B están siendo empleados como adiestradores de perros, terapeutas de masaje, cocineros y profesores de inglés?” dijo. “¿Realmente no podemos encontrar profesores de inglés en Estados Unidos?”

Sanders reconoció que puede haber escasez de mano de obra que podría ser cubierta por trabajadores H-1B, pero pidió aumentar sustancialmente las tarifas de los trabajadores temporales para financiar oportunidades para los estadounidenses, así como otras reformas, incluido el aumento del salario mínimo y la capacidad de cambiar de empleo fácilmente.

“En resumen. Nunca debería ser más barato para una empresa contratar a un trabajador temporal del extranjero que a un trabajador estadounidense”, dijo.

LA ADMINISTRACIÓN TRUMP SE MUEVE PARA CAMBIAR EL PROGRAMA DE TRABAJADORES TEMPORALES H-1B PARA DAR PRIORIDAD A LOS SOLICITANTES DE SALARIOS MÁS ALTOS

Sanders dijo que las “élites económicas y políticas” prometieron en la década de 1990 que una pérdida de trabajos obreros debido a acuerdos de libre comercio sería compensada por más trabajos de tecnología de cuello blanco.

“Bueno, resultó ser una gran mentira. No solo las corporaciones exportaron millones de trabajos fabriles a China, México y otros países de bajo salario, ahora están importando cientos de miles de trabajadores temporales de bajo salario del extranjero para ocupar los trabajos de tecnología de cuello blanco que están disponibles”, dijo.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

Los comentarios de Sanders llegaron días después de que el presidente electo Trump, quien se había quejado del abuso de H-1B durante la campaña de 2016, dijo que siempre ha apoyado el programa.

“Tengo muchas visas H-1B en mis propiedades. Siempre he sido partidario de H-1B. Lo he utilizado muchas veces. Es un gran programa”, dijo al New York Post.