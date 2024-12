Bernie Sanders critica a ‘Presidente Elon Musk’ por descarrilar el acuerdo de gastos

El Sen. Bernie Sanders (D-Vt.) apuntó contra el magnate tecnológico Elon Musk por decir que cualquier legislador que apoye la resolución continua para el acuerdo de financiamiento de fin de año recientemente revelado debería ser votado fuera del cargo. “Los Demócratas y Republicanos pasaron meses negociando un acuerdo bipartidista para financiar nuestro gobierno. El hombre más rico de la Tierra, el Presidente Elon Musk, no le gusta. ¿Los Republicanos besaran el anillo?” Sanders escribió en una publicación en la plataforma social X el miércoles. “Los millonarios no deben estar autorizados a dirigir nuestro gobierno,” añadió el prominente senador progresista. El comentario de Sanders viene después de que Musk hiciera publicaciones pidiendo que los legisladores que apoyen la legislación sean votados fuera del cargo. Musk escribió en un post el Miércoles: “¡Cualquier miembro de la Cámara o el Senado que vote por este escandaloso proyecto de gasto merece ser votado fuera en 2 años!” “¡Por favor llame a sus representantes electos de inmediato para decirles cómo se siente!” agregó en un post separado. “Están tratando de aprobar esto hoy mientras nadie está prestando atención.” Los líderes del Capitolio están luchando por aprobar un proyecto de financiamiento temporal, llamado una resolución continua (CR), para evitar un cierre del gobierno el viernes. El acuerdo bipartidista revelado el martes por la noche empujaría la fecha límite de financiamiento al 14 de marzo, dando a las próximas mayorías Republicanas en ambas cámaras del Congreso más tiempo para discutir el financiamiento con Trump. Musk, que está listo para co-liderar el recién formado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump (DOGE) junto a Vivek Ramaswamy, se pronunció en contra del acuerdo temprano en la mañana del Miércoles en otro post, diciendo que “no debería pasar”. De manera similar, Ramaswamy también instó a los legisladores a votar en contra del acuerdo el Miércoles si son “serios acerca de la eficiencia gubernamental,” argumentando que está “lleno de gastos excesivos, favores a intereses especiales y políticas de barril de cerdos”. “La legislación terminará dañando a muchas de las personas a las que pretende ayudar. Los derroches financiados con deuda pueden ‘sentir bien’ hoy, pero es como bañar en cocaína a un adicto: no es compasión, es crueldad,” escribió Ramaswamy en X. El Miércoles, el Presidente electo Trump y el Vicepresidente electo Vance también pidieron a los Republicanos que aprueben un proyecto de financiamiento temporal limpio junto con un aumento al techo de deuda, diciendo que la medida anterior de financiamiento del gobierno negociada por el Orador Mike Johnson (R-La.) debería ser torpedeada. Trump dijo que cualquier legislador Republicano que respalde una resolución continua sin incluir un aumento al límite de deuda debería enfrentar un desafío primario. Enlace de la fuente.