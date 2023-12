Benjamin Zephaniah, poeta y autor británico que ‘cambió ideas sobre lo que podía ser un poeta’, muere a los 65 años.

Benjamin Zephaniah, un autor, profesor y poeta pionero cuyo trabajo ayudó a inspirar a la generación actual de poetas británicos y que no rehuyó temas como el racismo y la justicia social a lo largo de una carrera de más de cuatro décadas, murió el jueves. Tenía 65 años.

El señor Zephaniah falleció a causa de un tumor cerebral, que le diagnosticaron hace ocho semanas, dijo su familia en un comunicado.

Nació en Birmingham, Inglaterra, el 15 de abril de 1958. A los 22 años, se trasladó a Londres, donde un pequeño editor publicó su primer libro, “Pen Rhythm”, en 1983. El señor Zephaniah escribió al menos 30 libros, tanto para adultos como para adolescentes y niños.

Su poesía se caracterizaba por un humor mezclado con un fuerte mensaje social, así como por su estilo personal y ritmo. No se rehuía de temas pesados, como el racismo o los problemas ambientales, y mencionó la crisis climática en su poesía mucho antes que otros. La obra del señor Zephaniah también se enseñaba en las aulas de Inglaterra, lo que lo convirtió en un nombre reconocido tanto por niños como adultos.

“Sus poemas tenían un gran impacto en la justicia social”, dijo Judith Palmer, directora de la Poetry Society, una organización artística británica. Los describió como suaves y humorísticos al mismo tiempo.

Uno de sus poemas es “Talking Turkeys”, publicado en 1994, en el que el señor Zephaniah combina su cariño por los animales (se volvió vegano a los 13 años) con humor y ritmo:

Be nice to yu turkeys dis christmas

Cos’ turkeys just wanna hav fun

Turkeys are cool, turkeys are wicked

An every turkey has a Mum.

También grabó varios álbumes de música y poesía, se presentó en lugares de todos los tamaños y, entre 2013 y 2022, tuvo un papel recurrente como el personaje Jeremiah Jesus en la exitosa serie “Peaky Blinders”, que estaba ambientada en su ciudad natal, Birmingham

El señor Zephaniah era conocido por ser abiertamente negro y por abrirle la puerta a futuras generaciones de poetas de color para que usaran sus propias voces. Tuvo una influencia significativa en las generaciones más jóvenes de la comunidad poética británica, dijo la Sra. Palmer.

“Derrocó la idea de quién podría ser un poeta”, dijo ella.

También fue conocido por hacer sentir “algo incómoda” a “la élite británica”, según Nels Abbey, autor y cofundador de la Black Writers Guild, una organización que representa a escritores británicos afrodescendientes profesionales y emergentes.

En 2003, el señor Zephaniah rechazó la Orden del Imperio Británico, que se otorga a personas por sus logros en diversos campos, como forma de protesta contra el imperialismo británico. “Stick it, Mr. Blair and Mrs. Queen”, dijo en ese momento. “Stop going on about the empire.”

“Me enfurezco cuando escucho esa palabra ‘imperio’; me recuerda a la esclavitud, me recuerda a miles de años de brutalidad”, escribió el señor Zephaniah en un ensayo en The Guardian en 2003.

A lo largo de su vida, abrazó su identidad como un británico negro, llevando su cabello en trenzas largas. Su trabajo fue influenciado por la música y la poesía jamaiquinas, y siempre se centró en la justicia social. También fue profesor de escritura creativa en la Universidad de Brunel cerca de Londres.

El señor Zephaniah fue abierto acerca del racismo que encontró en Gran Bretaña y solía señalar injusticias cuando las veía. En 2014, como patrocinador del Newham Monitoring Project, una organización comunitaria antirracista en Londres, creó la campaña “Stop and Search on Trial”, que buscaba que el gobierno fuera responsable por la forma en que la policía detenía y registraba a las personas.

“Queremos asegurarnos de que están haciendo lo correcto”, dijo el señor Zephaniah en ese momento. “Queremos que los jóvenes hablen sobre sus experiencias cuando los detienen, que informen cosas, y queremos que los jóvenes sean conscientes de sus derechos”.

También fue uno de los poetas más fácilmente reconocibles en Gran Bretaña. “Cualquier calle por la que caminara”, dijo la Sra. Palmer, “habría gente cruzando la calle para saludarlo”.

Después de su muerte, Raymond Antrobus, un poeta basado en Londres, lo recordó como “alguien que nunca estuvo en silencio”.

“Hablaba valientemente con una integridad feroz y claridad”, dijo el Sr. Antrobus, quien experimentó por primera vez el carisma y la presencia en el escenario del Sr. Zephaniah cuando era niño, cuando asistió, junto a su padre, a una manifestación contra el apartheid en Parliament Square de Londres a principios de la década de 1990.

“Ese es un recuerdo mío muy poderoso”, dijo el Sr. Antrobus, “porque ha informado y ha inculcado toda mi carrera”.