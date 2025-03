Beneficios triple en compras, embarque mejorado y créditos de viaje

Los viajeros frecuentes de Southwest pueden ahorrar en futuros viajes eligiendo la tarjeta de crédito adecuada de la aerolínea. Una opción es la Southwest Rapid Rewards® Priority Credit Card, que ofrece beneficios específicos de la aerolínea, una impresionante oferta de bienvenida y la oportunidad de obtener un estatus élite. Si estás buscando una nueva tarjeta de crédito, aquí tienes lo que debes saber sobre la Southwest Rapid Rewards Priority Card, sus beneficios y para quién es más adecuada.

Tarifa anual

$149

Oferta de bienvenida

Obtén el Companion Pass® más 30,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses

APR de Compras Continuas

20.49% – 27.49% Variable

Puntaje de crédito recomendado

Excelente/ Bueno

Tasa de recompensas

3x en compras de Southwest

2x en socios de hoteles y alquiler de autos de Rapid Rewards

2x en tránsito local y desplazamientos, incluido viajes compartidos

2x en servicios de internet, cable y teléfono; streaming selecto

1x en todas las demás compras

Beneficios

7,500 puntos de bonificación después de tu aniversario de miembro de la tarjeta

Crédito de viaje de Southwest de $75 cada año

Impulso de 10,000 puntos de calificación para Companion Pass® cada año

La Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card es una excelente tarjeta de recompensas de viaje de nivel medio con muchos beneficios. Además de los beneficios anteriores, puedes obtener un reembolso del 25% en las compras a bordo de Southwest y reembolso de hasta cuatro embarques mejorados en vuelos de Southwest cada año.

Y si estás interesado en obtener un estatus élite, esta tarjeta te ofrece 1,500 TQPs por cada $5,000 gastados en un año calendario de miembro de la tarjeta. Obtendrás el estatus A-list de Southwest cuando realices 20 vuelos que califiquen en un año específico o ganes 35,000 TQPs. Este estatus te brinda beneficios adicionales como embarque prioritario, bonificaciones de ganancias y más.

Cumplir con el gasto mínimo para la bonificación de bienvenida es la manera más rápida de acumular recompensas con la Tarjeta Southwest Priority. Por tiempo limitado, puedes ganar 30,000 puntos y un Companion Pass después de gastar $4,000 en los primeros tres meses de membresía de la tarjeta.

Además, la tarjeta ofrece hasta 3X puntos en tus compras. Las compras de Southwest te otorgarán 3X puntos; puedes ganar 2X puntos en tránsito local, desplazamientos, internet, cable, teléfono y servicios de transmisión selectos; 2X puntos con los socios de alquiler de autos y hoteles de Rapid Rewards; y 1X punto en todo lo demás. Como titular de la tarjeta, también obtendrás 7,500 puntos de bonificación cada aniversario de miembro de la tarjeta.

Southwest ofrece poca flexibilidad para redimir recompensas, pero esto no debería ser un problema para los viajeros frecuentes de Southwest. Puedes usar tus puntos para vuelos de Southwest, aunque también puede ofrecer otras oportunidades de redención periódicamente. Southwest a menudo tiene ventas flash y podrías conseguir un vuelo de premio de bajo costo si tienes algo de flexibilidad con las fechas de viaje.

Dado que normalmente solo puedes usar tus recompensas para vuelos de Southwest, esta tarjeta no tiene sentido a menos que seas un cliente leal de Southwest. También tiene una tarifa anual de $149, que es más alta que sus contrapartes de nivel inferior: la Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card y la Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card.

Dada la falta de flexibilidad con las redenciones de recompensas y la tarifa anual más alta, la Tarjeta de Crédito Rapid Rewards Priority podría ser ideal para los viajeros frecuentes de Southwest. Si esto te describe a ti, la generosa oferta de bienvenida y las tasas de recompensas de esta tarjeta podrían ayudarte a reducir significativamente tus costos de vuelo.

Oportunidad de obtener el Companion Pass de Southwest

Puede ganar 1,500 TQPs por cada $5,000 gastados en un año de miembro de la tarjeta

Crédito anual de viaje de Southwest de $75

La Tarjeta Southwest Rapid Rewards Priority es parte de la red de tarjetas Visa, lo que significa que es ampliamente aceptada a nivel mundial. La red de pago Visa está disponible en más de 160 países de todo el mundo.

Si bien puedes usar tu tarjeta ampliamente en tus viajes, ten en cuenta las categorías de recompensas a medida que gastas y considera llevar una tarjeta de respaldo. Una tarjeta que ofrezca recompensas de tasa fija en todas tus compras o una con categorías de viaje más generales probablemente sea una buena opción.

Chase emite la Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card, y puedes pagar tu factura de varias maneras:

En línea a través de tu cuenta de Chase

Por correo:

Servicios para miembros de la tarjeta

P.O. Box 6294

Carol Stream, IL 60197-6294

Por teléfono: 1-800-436-7958

Si tienes preguntas sobre tu tarjeta o necesitas ayuda con tu cuenta, el equipo de servicio al cliente de Chase está disponible a través de los siguientes canales:

La Tarjeta Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card ofrece grandes beneficios para los leales de Southwest, pero no es la tarjeta adecuada para todos. Aquí tienes tres alternativas a considerar si estás explorando otras opciones.

Tarifa anual

$69

Oferta de bienvenida

Obtén el Companion Pass® más 30,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros 3 meses

APR de Compras Continuas

20.49% – 27.49% Variable

Puntaje de crédito recomendado

Excelente/ Bueno

Tasa de recompensas

2x en compras de Southwest

2x en socios de hoteles y alquiler de autos de Rapid Rewards

2x en tránsito local y desplazamientos, incluido viajes compartidos

2x en servicios de internet, cable y teléfono; streaming selecto

1x en todas las demás compras

Beneficios

3,000 puntos de bonificación después de tu aniversario de miembro de la tarjeta

2 EarlyBird Check-In cada año

Si eres un viajero frecuente de Southwest pero prefieres una tarifa anual más baja, la Southwest Rapid Rewards Plus Card podría ser una excelente opción. Con una tarifa anual de solo $69, una generosa oferta de bienvenida y hasta 2X puntos en tus compras, esta tarjeta tiene beneficios similares a su contraparte de nivel superior con un menor costo anual.

Tarifa anual

$95

Oferta de bienvenida

Obtén 60,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en los primeros 3 meses, que valen $750 cuando se canjean a través de Chase Travel℠

APR de Compras Continuas

20.49% – 27.49% Variable

Puntaje de crédito recomendado

Excelente/ Bueno

Tasa de recompensas

5x puntos en viajes comprados a través de Chase Travel℠

3x puntos en restaurantes, servicios de transmisión selectos y comestibles en línea

2x puntos en todas las demás compras de viaje

1x puntos en todas las demás compras

Beneficios

Los puntos valen un 25% más cuando los canjeas por boletos de avión, hoteles, alquiler de autos y cruceros a través de Chase Travel

Gana hasta $50 en créditos anuales para estadías en hoteles compradas a través de Chase Travel

En cada aniversario de la cuenta, gana puntos de bonificación equivalentes al 10% de tus compras totales realizadas el año anterior

El Chase Sapphire Preferred es muy popular, y por una buena razón. Esta tarjeta ofrece una bonificación de bienvenida valorada en hasta $750 cuando se canjea en el portal de viajes de Chase. Aunque tiene una tarifa anual modesta, los titulares de la tarjeta obtienen recompensas generosas, seguro de viaje y créditos de hotel.

Tarifa anual

$0

Oferta de bienvenida

Gana un 1.5% adicional en todo lo que compres (en hasta $20,000 gastados en el primer año) — valorado en hasta $300 en efectivo de vuelta

APR Introductorio de Compras

APR Introductorio de 0% en Compras durante 15 meses

APR de Compras Continuas

19.49% – 28.24% Variable

APR Introductorio de Transferencia de Saldo

APR Introductorio de 0% en Transferencias de Saldo durante 15 meses

APR de Transferencia de Saldo Continua

19.49% – 28.24% Variable

Puntaje de crédito recomendado

Excelente/ Bueno

Tasa de recompensas

Disfruta de un 5% de reembolso en viajes comprados a través de Chase Travel℠

3% de reembolso en compras en farmacias y restaurantes (incluye comida para llevar y servicios de entrega elegibles)

1.5% en todas las demás compras

Beneficios

Puedes elegir recibir un crédito de estado de cuenta o depósito directo en la mayoría de las cuentas corrientes y de ahorro de EE. UU.

Chase Credit Journey te ayuda a monitorear tu crédito con acceso gratuito a tu puntaje más reciente, alertas y más

Generoso APR introductorio en compras y transferencias de saldo

Si prefieres una tarjeta sin tarifa anual, el Chase Freedom Unlimited es una buena opción. Aunque se comercializa como una tarjeta de crédito de devolución de efectivo, en realidad ganas puntos de Ultimate Rewards de Chase por tus gastos, al igual que lo harías con la tarjeta Chase Sapphire Preferred. El Freedom Unlimited también ofrece un APR introductorio del 0% durante 15 meses en compras y transferencias de saldo.

Este artículo fue editado por Alicia Hahn.

Divulgación Editorial: La información en este artículo no ha sido revisada ni aprobada por ningún anunciante. Todas las opiniones pertenecen únicamente a Yahoo Finanzas y no son de ninguna otra entidad. Los detalles sobre productos financieros, incluidas las tarifas y comisiones de las tarjetas, son precisos a partir de la fecha de publicación. Todos los productos o servicios se presentan sin garantía. Consulta el sitio web del banco para obtener la información más actualizada. Este sitio no incluye todas las ofertas actualmente disponibles. El puntaje crediticio por sí solo no garantiza ni implica la aprobación de ningún producto financiero.