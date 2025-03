Ben Stiller intentó conseguir a Barack Obama en ‘Severance’

Un Lumon Industries animado con la voz de Keanu Reeves

En una nueva aparición en “Jimmy Kimmel Live,” Ben Stiller cuenta la historia de cómo intentó que el ex presidente Barack Obama hiciera trabajo de voz en el estreno de la segunda temporada de “Severance”. Pero, permíteme ser claro, él no aceptó la oferta.

En el estreno de la segunda temporada, una breve sección animada muestra un edificio de Lumon Industries hablando. Aunque no aparece en los créditos, Stiller confirma que la voz pertenecía a Keanu Reeves.

Sin embargo, él no fue la primera persona que tuvo en mente para el papel.

“Había una lista muy corta de personas, había una persona a la que le pregunté antes que a él.” Cuando se le preguntó quién era, Stiller responde: “El presidente Barack Obama”, provocando risas en la audiencia.

Stiller contactó al abogado de Obama, quien prometió transmitir la solicitud al ex presidente. Según Stiller, tuvo su respuesta dos días después.

“Recibo un correo electrónico del presidente Barack Obama diciendo: ‘Hey Ben, gran fan del programa. Me encantó la primera temporada, no puedo esperar para la segunda. No creo que tenga tiempo en mi agenda para hacer que esto suceda'”.

“Yo estaba como, ‘Vamos, ¿qué es más importante que hacer la voz para el edificio animado en ‘Severance'”, bromea Stiller.

La segunda temporada de “Severance” se estrenó el 17 de enero. El programa se ha convertido en la serie más vista de Apple, destronando a la anterior joya favorita de Apple TV+, “Ted Lasso”.

No es sorprendente que Apple haya hecho mucho para promocionar su serie más popular. Hubo una aparición estelar en Nueva York e incluso lanzaron el Roku de la serie por tiempo limitado.

Incluso Tim Cook fue eliminado en un sketch promocional para la Temporada 2.