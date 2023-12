Beeper Mini regresa, pero sin registro de número de teléfono

El lunes 11 de diciembre de 2023

Como insinuó su equipo durante el fin de semana, Beeper participará en el juego del gato y el ratón con Apple. Los cofundadores Eric Migicovsky y Brad Murray en el blog de Beeper:

Hemos creado una versión actualizada de Beeper Mini que soluciona un problema que causaba que los mensajes no se enviaran o recibieran.

Esa es una descripción bastante eufemística de la situación.

El registro del número de teléfono aún no funciona. Todos los usuarios ahora deben iniciar sesión con un ID de Apple. Los mensajes se enviarán y recibirán a través de su dirección de correo electrónico en lugar del número de teléfono. Actualmente estamos trabajando en una solución para esto.

En otras palabras, lo que permanece roto es la creación implícita de una cuenta de iMessage basada en el número de teléfono celular de su dispositivo. Describí este proceso en términos generales en una nota a pie de página en mi columna de ayer. Es un proceso mágicamente invisible para el usuario que ha sido parte de iMessage desde que se lanzó por primera vez como una función exclusiva de iOS en iOS 5.1 (En ese momento, “iOS” cubría iPhone, iPad y iPod Touch).

La “magia” es que no tiene que registrarse para obtener una cuenta o crear un nombre de usuario o identificador de cuenta nuevo. Simplemente envía un mensaje desde su número de teléfono a otro número de teléfono, y si ambos números están registrados en iMessage, el mensaje se envía a través de iMessage en lugar de SMS, incluso si no tiene un ID de Apple. Beeper tenía eso funcionando la semana pasada. Ahora, los usuarios de Beeper necesitan tener un ID de Apple e iniciar sesión con ese ID de Apple en Beeper. (Beeper debería animar activamente a los usuarios a crear y usar una contraseña de ID de Apple específica de la aplicación para Beeper).

Puedo confirmar que la actualización de Beeper Mini en Play Store de hoy restaura la capacidad de usar iMessage si ha iniciado sesión con un ID de Apple.

Hemos hecho que Beeper sea gratuito de usar. Las cosas han sido un poco caóticas, y no nos sentimos cómodos exponiendo a los usuarios que pagan a esto. Tan pronto como las cosas se estabilicen (esperamos que lo hagan), consideraremos volver a activar las suscripciones. Si desea seguir apoyándonos, siéntase libre de dejar activa la suscripción 🙂.

Bien por ellos. Como escribí, era irresponsable cobrar una tarifa de suscripción por un servicio al que no pueden garantizar acceso.

El lanzamiento de Beeper Mini el martes y se disparó al top 20 de las listas de Play Store. Fue un éxito instantáneo. Según lo que podemos ver, Beeper Mini fue el lanzamiento de aplicación de Android pagada de mayor crecimiento en la historia. En las primeras 48 horas, fue descargada por más de 100,000 personas.

Hacerlo gratuito (en lugar de una suscripción mensual de $2 con prueba gratuita de 7 días) solo debería ayudar a su popularidad, pero creo que es una cuestión abierta cuánta demanda hay para esto. Usuarios de iMessage podrían desear que sus amigos que tienen Android lo instalaran, pero ¿están interesados los usuarios típicos de Android? Si los usuarios de SMS de Android estuvieran interesados en instalar una aplicación de terceros para habilitar una mejor mensajería entre plataformas, ¿no estarían sugiriendo a sus amigos y familiares que tienen iPhone que sean ellos los que instalen WhatsApp o Signal o algo?

Nota: El nuevo puente de iMessage de Beeper Cloud de octubre de 2023 nunca utilizó servidores de Mac y aún no lo hace hoy. Utiliza un método similar a Beeper Mini, pero se ejecuta en un servidor en la nube.

Beeper Cloud dependía de servidores de retransmisión de Mac antes de octubre. Y creo que independientemente de si los servidores de retransmisión son de Mac o de Linux, no cambia el hecho de que es una idea insegura confiar en un servidor de retransmisión con las credenciales de su ID de Apple. Pero creo que este cambio reciente a Beeper Cloud significa que también puede usar una contraseña de aplicación específica con eso, al igual que con Beeper Mini, nunca necesita compartir su contraseña real de ID de Apple.

Muchas personas han preguntado, ‘¿por qué la gente no usa Signal o WhatsApp?’. La respuesta es que Messages App [sic] es la aplicación de chat predeterminada para todos los clientes de iPhone. No solo es el predeterminado, iOS hace imposible cambiar la aplicación de chat predeterminada. En los EE. UU., donde la mayoría de las personas tienen iPhones, esto significa que la forma más fácil de chatear es tocando el nombre de su amigo en su lista de contactos y haciendo clic en el botón ‘mensaje’.

Esto es deshonesto. Es cierto que Apple no permite que las aplicaciones de terceros manejen nada relacionado con su cuenta celular. Por lo tanto, las llamadas telefónicas celulares solo pasan por la aplicación de teléfono incorporada, y los mensajes SMS solo pasan por la aplicación Messages. Messages no es simplemente el administrador predeterminado para SMS, es el único administrador para SMS. Pero no hay nada predeterminado para “chat”. Los usuarios de iPhone de todo el mundo, en países donde los mensajes están dominados por aplicaciones como WhatsApp o Line, no tienen ningún problema para ignorar la aplicación Messages de Apple. La gente no comienza a chatear en la aplicación Contactos; simplemente abren la aplicación de mensajería que desean usar. Esa es la forma más fácil de chatear.

Lo que realmente están argumentando aquí es que Beeper tiene derecho a aprovechar el trabajo que ha realizado Apple para hacer que los mensajes de iMessage sean impecables entre los usuarios de iOS y Mac, y más aún, que Beeper tiene derecho a utilizar de forma gratuita el servidor y la infraestructura de red de iMessage de Apple.

Objetamos enérgicamente la afirmación de que Beeper Mini ‘plantea riesgos significativos para la seguridad y la privacidad de los usuarios’. Esto es completamente falso. Como explicamos anteriormente, en realidad es lo contrario. Beeper Mini aumenta la seguridad y la privacidad tanto de los clientes de Android como de iPhone. Para demostrar esto, publicamos una publicación detallada en el blog sobre cómo la aplicación mantiene los datos seguros y privados. Beeper Mini está cifrado de un extremo a otro. El método de conexión subyacente es de código abierto, para que cualquiera lo revise.

Apple garantiza la seguridad tanto del protocolo (iMessage) como del software del cliente (Messages). De hecho, porque Messages solo se ejecuta en dispositivos de Apple, Apple garantiza aún más la seguridad del sistema operativo subyacente y el hardware en el que se ejecuta Messages. Con Beeper Mini en la ecuación, Apple solo puede garantizar el protocolo y su software de cliente, si está usando Messages. ¿Está Beeper Mini almacenando el contenido del mensaje en caché y los archivos adjuntos de manera segura en el dispositivo? ¿Está enviando datos de metadatos sensibles a la privacidad a Beeper con análisis o registros de errores? (Beeper Mini tiene una preferencia, “Compartir diagnósticos”, que está activada de forma predeterminada, pero se puede desactivar) Beeper puede (¡y lo hace!) garantizar la privacidad y la seguridad de su aplicación de cliente, pero Apple no puede. Beeper está argumentando con razón que Beeper Mini no (y no puede) comprometer la seguridad del protocolo iMessage, pero eso no significa que su existencia no abra preocupaciones de seguridad para Apple y sus usuarios. Y como escribí ayer, la existencia de un cliente no autorizado en una plataforma supuestamente cerrada crea un problema de percepción genuino para Apple: si Apple no puede controlar los clientes permitidos para conectarse a iMessage, parece que han perdido el control de la plataforma. Y en cierto grado, han perdido el control sobre la plataforma de iMessage.

Es divertido ver este juego del gato y el ratón desde la barrera, pero si fuera Beeper, no querría estar jugando.