Bebé de seis meses enfermo por moho tras inacción de Bolton at Home.

Emma Needham, de Horwich, informó por primera vez que veía “moho y humedad” en su piso a Bolton en Casa cuando estaba embarazada de Theo, su segundo hijo, en abril.

“Mi hijo mayor, Lincoln, de dos años, ya mostraba síntomas de enfermedad debido al moho”.

Emma dijo: “Sabía que quería que se resolviera el problema antes de que llegara el nuevo bebé.

“Al principio, lo planteé con mi miembro de apoyo al arrendamiento, que me dijo que habían escalado los informes a Bolton en Casa. Pasaban semanas y no recibía noticias, así que llevé el tema directamente a Bolton en Casa.

(Imagen: Emma Needham) “No solo el caso no había sido planteado por el miembro de apoyo, sino que también solo me seguían diciendo que tenían un atraso de incidentes debido a la pandemia”.

A pesar de plantear inquietudes varias veces con Bolton en Casa, el moho y la humedad en la propiedad de Emma no se resolvieron a tiempo para el nacimiento de Theo. En ese momento, su hijo Lincoln, que ahora tiene dos años, estaba entrando y saliendo del hospital con bronquitis.

(Imagen: Emma Needham) “Los hospitales no podían entender por qué Lincoln estaba teniendo bronquitis”, dijo Emma, “solo cuando mencioné el moho fue cuando se dieron cuenta de por qué se estaba enfermando.

“En este punto, estaba probando todo lo posible para quedarme en cualquier otro lugar. Me quedé en casa de mi papá, en la casa de mi amiga, los niños estaban aquí y allá.

“Como mamá, deberías poder proteger a tus hijos, y me estaba matando que no pudiera hacer nada”.

(Imagen: Emma Needham) A pesar de sus numerosas quejas, la situación solo empeoró para Emma y sus dos hijos.

Ella agregó: “Mi papá y yo estábamos limpiando la propiedad y sacamos un gran baúl de juguetes de Lincoln.

“Para mi horror; estaba lleno de moho verde peludo. Había estado jugando con sus juguetes y a esta edad a los niños les gusta morder y poner cosas en la boca, había estado masticando los juguetes con el moho en ellos”.

(Imagen: Emma Needham) Disgustada, Emma planteó sus inquietudes a Bolton en Casa, determinada a obtener acción sobre la situación que empeoraba.

Supuestamente le dijeron a Emma que usara “vinagre blanco” para deshacerse del moho en Bolton en Casa.

Emma dijo: “Meses después, el moho se había extendido al baño y esta vez era negro”.

“Tenía demasiado miedo de bañar a mis hijos, obviamente la humedad se mete en el aire y puede propagarse. Tuve que llevar a mis hijos a la casa de mi papá o de mis amigos para bañarlos.

“Ellos no quisieron saber nada, solo me dijeron que no era la única persona que llamaba con una queja y que tendría que esperar a que se hiciera algo.

“No me dieron un marco de tiempo para el trabajo, a pesar de que les dije varias veces que mis hijos estaban en la propiedad y se estaban enfermando”.

(Imagen: Emma Needham) Finalmente, se envió a un oficial a inspeccionar la casa de Emma y se le dijo que se necesitaría un tratamiento especializado para deshacerse de la humedad, que debería venir de una empresa externa.

Se descubrió moho en la cocina, el baño, la sala de estar, a lo largo de las ventanas e incluso en las habitaciones de los niños de Emma.

Emma y sus dos hijos fueron colocados en un hotel durante siete días mientras se programaba la limpieza.

(Imagen: Emma Needham) Ella dijo: “El séptimo día, tuve que salir del hotel para las 12 p.m. y mi casa no estaba programada para ser hecha en ese momento.

“Llamé a mi oficial de enlace de Bolton en Casa, que supuestamente me iba a ayudar a encontrar un lugar donde ir. No contestaba el teléfono, había desaparecido.

“Me dejaron en las calles, bajo la lluvia, con mis dos hijos durante más de cuatro horas. Me senté en el parque con mis hijos y me derrumbé.

“En este punto, me puse en contacto con el concejal Ryan Bamforth, fue muy útil, acordó plantear el problema con ellos para que se escalara.

“Para empeorar las cosas, cuando regresé a casa esa noche, se habían olvidado de la cocina, así que todavía estaba cubierta de moho negro. Llamé a Bolton en Casa de inmediato, estaba aterrorizada por la seguridad de mis hijos, y les dije que si les sucede algo a mis hijos como resultado de sus errores, no seré responsable de mis propias acciones.

Los niños de Emma continuaron sufriendo en salud como resultado del moho, con Theo experimentando “respiración dificultosa y pesada todos los días”.

LEER MÁS:

Intermodal de Bolton: Policía investiga agresión

Almacén de Amazon en Bolton lidiando con la demanda navideña

Granjeros locales hablan sobre los cargos de impuestos de herencia

“Fui a la oficina de Bolton en Casa con mi amiga y ambos explicamos la situación. Solo preguntaron qué queríamos que hicieran al respecto.

“No pudimos conseguir ni siquiera una dirección de correo electrónico. Nos dijeron que escalar una queja podía llevar hasta 10 días, tiempo que no tenemos, y que supuestamente no había nadie en el edificio en ese momento que pudiera venir a hablar con nosotros.

“Estaba llorando. Estaba tan molesta, no soy una persona confrontativa y solo quería proteger a mis hijos”.

(Imagen: Google Maps) “Les dije que si mis hijos terminan en el hospital, es responsabilidad de Bolton en Casa y, como era de esperar, alguien vino a hablar con nosotros después de eso.

“Nos alojaron en un hotel por segunda vez. Habría dormido en una tienda de campaña o afuera, en cualquier lugar menos allí. No era seguro para mí ni para mi familia”.

Cinco días después, Emma recibió una llamada de un oficial de enlace que no había proporcionado a ella y a sus hijos un alojamiento adecuado después de su estadía anterior en el hotel.

“Ni siquiera recibí una disculpa” dijo Emma: “Solo me dijo que no tenía la intención de llamarme, me llamó por accidente”.

Cuatro días después de regresar a casa, la salud del bebé Theo empeoró.

Emma recuerda que su recién nacido estaba “batallando para respirar”, “gritando” y “no comía” debido a su mala salud y fue admitido en el Royon de Bolton durante cinco días.

(Imagen: Emma Needham) “Tenía tubos dentro y fuera de su nariz” dijo Emma, “tuve que dejar a mi hijo de dos años con su papá durante cinco días, no entendía por qué y le causó ansiedad por separación. Todo lo que sabía era que su hermanito había desaparecido, no sabía por qué.

“Llamé a Bolton en Casa desde el hospital, les envié fotos de mi bebé enfermo, no tenían nada que decir al respecto. Ni una disculpa por el lío que habían causado o el impacto en la vida de mi hijo.

“Acordaron venir e instalar ventilaciones en la casa después de salir del hospital y dejar la casa hecha un desastre. Había polvo por todas partes, Theo tenía un sistema inmunológico debilitado, no podía respirar polvo, era demasiado inseguro.

“Podías escribir tu nombre en el polvo en el alféizar de la ventana, así de grueso estaba. Los trabajadores habían dejado la radio sonando a todo volumen y se habían ido a casa.

“Regresaron para instalar un segundo juego de ventilaciones y también dejaron una grieta enorme en la pared del dormitorio.

“Me derrumbé, sufro de problemas de salud mental y aunque para otros pueda parecer pequeño, para mí se sintió como el fin del mundo.

(Imagen: Emma Needham)

“Ofrecieron que alguien viniera a rellenarlo por mí en una hora, pero necesitaba más tiempo. Vivo sola con mis hijos, me sentía incómoda con un extraño en mi propiedad. Pedí reprogramar. Desde entonces no he vuelto a saber de Bolton en Casa.

“Cuanto antes salga de esta propiedad, mejor. Me siento atrapada, como si tuviera que lidiar con esto o me quedaré sin hogar. Solo quiero un hogar que pueda ser un espacio seguro para mí y mis hijos, ellos merecen algo mejor que esto, yo viviría en cualquier lugar, pero me preocupa su futuro.

(Imagen: Emma Needham) “Me dijeron que la lista de espera del consejo para viviendas sociales en Bolton es de más de 15 años, para ese momento los niños básicamente serán lo suficientemente mayores como para mudarse solos de todos modos.

“No soy la más afortunada en la vida, he intentado ir a lo privado, pero parece imposible. No tengo a nadie en mi vida que pueda ser un garante.

“Quiero advertir a otras personas que puedan estar pasando por la misma situación, necesitas escalar la situación. Ryan Bamforth ayudó mucho cuando lo escalé a él.

“Espero y rezo para que otras familias no tengan que pasar por lo que he pasado. Bolton en Casa necesita pasar a la acción.

“Mi niño no podría haber estado aquí. Supliqué cuando estaba embarazada, ya es suficiente”.

La odisea de Emma fue mencionada en la reunión del Consejo Completo de Bolton el miércoles (27 de noviembre) por el Concejal Bamforth.

La pregunta se la hicieron al Concejal Martin Donaghy, quien se describió como “horrificado por la forma en que esta mujer y estos niños fueron tratados.

(Imagen: Ayuntamiento de Bolton) “¿No hemos aprendido nada de lo que sucedió en nuestra autoridad hermana en Rochdale? Del niño que respiró las esporas y trágicamente murió debido a la exposición.

“Francamente, este es un mal desempeño, y esto no es aceptable. Bolton en Casa es un proveedor de viviendas sociales, regulado por el regulador de viviendas sociales.

“Dentro de las políticas sobre humedad y moho, cada proveedor de viviendas sociales debería responder a las preocupaciones planteadas dentro de siete días cuando hay un riesgo inmediato para la salud y 21 días cuando hay un potencial para que afecte la salud de una persona.

“Si no han cumplido con este requisito, ella debería plantear sus preocupaciones sobre el impacto en su salud y la de sus hijos ante el ombudsman de la vivienda.

“Si bien el consejo tiene poderes para inspeccionar y hacer cumplir en relación con la humedad y el moho para los proveedores de viviendas sociales, solo lo haría si hay una queja abierta ante el ombudsman de la vivienda.

“Puedo agregar además esto, me gustaría disculparme en nombre de Bolton en Casa por la forma en que fue tratada y por que el niño terminara en el hospital como resultado de los efectos de cómo fueron tratados.

“Escribiré al Concejal Mort, quien es miembro de la junta de Bolton en Casa para que se trate este tema con urgencia sobre qué salió mal para que esta familia estuviera cinco meses sin que se tomaran medidas decisivas.

“Tan pronto como pueda, trataré este asunto con el Concejal Khurram para garantizar que tal situación no vuelva a ocurrir en este municipio”.

Un portavoz de Bolton en Casa dijo: “Tomamos en serio el moho y la humedad y tenemos procedimientos para tratar los problemas rápidamente.

“Cuando nuestro cliente informó por primera vez del moho, organizamos que se eliminara de inmediato y también instruimos a un perito especializado para inspeccionar la propiedad.

A partir de esta inspección, identificamos algunos trabajos correctivos que ayudarían a reducir los niveles de humedad en el hogar que contribuía a los problemas. Temporalmente trasladamos a nuestro cliente a un hotel mientras se realizaban obras para instalar nuevas medidas de ventilación, mejorar el flujo de aire y tratar cualquier moho restante.

“Todos estos trabajos, incluida la eliminación de todo el moho, se completaron antes de que nuestro cliente volviera a vivir en la propiedad. Hemos brindado asesoramiento a nuestro cliente sobre formas de reducir la humedad y mejorar la ventilación en su hogar. Continuaremos apoyando a nuestro cliente y a su familia a través de controles regulares de seguimiento para evitar que vuelva a aparecer moho”.



¿Tienes una historia? Envíame un correo electrónico a [email protected]

“