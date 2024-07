Bayer y Kroger se unen con Luke Bryan y Feeding America para mejorar el acceso a alimentos nutritivos a través de Investing.com.

“

La campaña Take Care, Now tiene como objetivo crear conciencia y proporcionar recursos a la América rural

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Bayer y Kroger (NYSE:) se han unido con la estrella de música country Luke Bryan y Feeding America para llevar alimentos saludables a más familias que lo necesitan. Según los últimos datos de Feeding America, más de 44 millones de personas en los Estados Unidos tienen inseguridad alimentaria1, incluyendo un aumento de casi el 30% “ más de 10 millones “ en comparación con el año anterior.

Basándose en el exitoso lanzamiento de la campaña “Take Care, Now” en 2023, los colaboradores están anunciando sus esfuerzos para nuevamente crear conciencia, educar a las comunidades y facilitar el acceso a alimentos nutritivos y vitaminas y minerales. Sus iniciativas se centrarán especialmente en áreas rurales desatendidas donde el hambre oculta es más prevalente.

El hambre oculta es una forma de desnutrición en la cual las personas consumen suficientes calorías, pero carecen de suficientes vitaminas y minerales. Las deficiencias de vitaminas y minerales como magnesio, calcio, hierro o vitaminas A, D y C, son comunes en los Estados Unidos2. Debido a que la nutrición y la salud están interconectadas, esta hambre oculta puede resultar en un mayor riesgo de consecuencias significativas para la salud, lo cual ha sido reconocido por los CDC.3

Como líder en agricultura y autocuidado que incluye suplementos nutricionales, Bayer (OTC:) está en una posición única para mejorar positivamente el acceso a nutrientes esenciales de manera integral. Estamos comprometidos en llevar alimentos nutritivos, multivitaminas y suplementos al alcance físico y financiero de quienes más lo necesitan, dijo Dave Tomasi, Presidente de Bayer Consumer Health, Norteamérica.

Con el apoyo de Feeding America, Bayer y Kroger distribuirán materiales educativos a través de bancos de alimentos afiliados en todo el país para mejorar la alfabetización nutricional. Estos kits incluirán recursos valiosos sobre educación en vitaminas y minerales. También incluirán recetas para platillos reconfortantes y nutritivos preparados con ingredientes fácilmente disponibles.

En Kroger, estamos comprometidos en aumentar el acceso a alimentos frescos y asequibles para más personas en los EE. UU., dijo Jim Kirby (NYSE:), director comercial de Kroger Health. Sabemos que cuando las familias tienen más acceso a alimentos frescos, tienen mejores resultados de salud a largo plazo. Agradecemos todo lo que Bayer y Luke Bryan están haciendo para crear conciencia sobre este importante tema.

La iniciativa también cuenta con el apoyo del Gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien se enfoca en ayudar a eliminar el hambre en su estado natal de Ohio.

Ohio es el corazón de todo, y eso significa que nuestro estado también es el corazón de la compasión. Es de vital importancia que nos unamos para hacer todo lo posible para acabar con el hambre en Ohio. La colaboración con Luke Bryan, Bayer, Kroger y Feeding America contribuirá en gran medida a hacer que alimentos saludables y nutritivos estén disponibles para los habitantes de Ohio que lo necesitan, dijo el Gobernador DeWine.

Por su parte, Bayer ha trabajado para apoyar a generaciones de agricultores estadounidenses para llevar alimentos saludables y nutritivos a la mesa y está trabajando en variedades de frutas y verduras que proporcionen mejor sabor, duren más tiempo frescos, sean más eficientes en el uso del agua y crezcan mejor en un clima variable.

Para abordar un problema de nutrición generalizado, Bayer está colaborando para desarrollar variedades de tomate que estén enriquecidas nutricionalmente con vitamina D3. En apoyo a “Take Care, Now,” Bayer también donará hasta 1 millón de comidas “ sumándose a las más de 9 millones de comidas donadas como parte de la campaña #herestothefarmer de la cual también forma parte Luke Bryan. Continuando con una larga historia de donación de vitaminas y otros suplementos nutricionales a la red de bancos de alimentos de Feeding America, este año, Bayer también donará más de 100,000 botellas de multivitaminas One A Day ® y Flintstones™ además de otros suplementos nutricionales a los bancos de alimentos en los EE. UU.

Mientras tanto, Kroger desempeña un papel fundamental en proporcionar alimentos frescos y asequibles a millones de clientes diariamente en 35 estados en sus tiendas. El minorista también ofrece servicios de telenutrición, que permiten a los clientes conectarse con un experto en nutrición a través de videollamadas, brindando un cómodo entrenamiento y educación personalizada sobre nutrición. Más recientemente, Kroger colaboró con el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) para habilitar la aceptación digital de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), permitiendo a los clientes utilizar pagos EBT para compras a través de la aplicación de Kroger o en Kroger.com tanto para la recogida en tienda como para la entrega a domicilio, poniendo alimentos saludables al alcance de más personas.

De hecho, además de los millones de estadounidenses que no saben de dónde vendrá su próxima comida, muchos también experimentan ˜Hambre Oculta” y tienen deficiencia de nutrientes clave, dijo Charles Blazevich, Gerente Senior de Alianzas Corporativas de Feeding America. Estamos emocionados de trabajar nuevamente junto con Bayer, Kroger y Luke Bryan para crear conciencia y marcar la diferencia en esta área.

Con los esfuerzos conjuntos, la campaña “Take Care, Now” tiene el potencial de llegar a 200 bancos de alimentos y más de 60,000 agencias asociadas, despensas de alimentos y programas de comidas que impactan positivamente a miles de personas en la América rural todos los días. Para crear conciencia sobre el “hambre oculta” y promover soluciones, la campaña hará paradas en varios eventos durante el otoño, incluyendo la Farm Progress Show en Boone, Iowa, y los seis conciertos de la Luke Bryan Farm Tour.

Como alguien que creció en una comunidad rural, sé de primera mano la importancia de tener acceso a alimentos saludables y nutritivos, dijo Luke Bryan, cinco veces ganador del premio Entertainer of the Year. No podría estar más orgulloso de estar involucrado en esta iniciativa con organizaciones como Bayer, Kroger y Feeding America.

Para obtener más información sobre la campaña y formas de participar, visite www.bayer.us.

$1 ayuda a proporcionar al menos 10 comidas garantizadas por Feeding America en nombre de los bancos de alimentos miembros locales. Bayer garantiza una contribución de $100,000 antes del 31 de octubre de 2024.

Sobre Bayer

Bayer es una empresa global con competencias centrales en los campos de las ciencias de la vida, la salud y la nutrición. De acuerdo con su misión, Salud para todos, Hambre para ninguno, los productos y servicios de la empresa están diseñados para ayudar a las personas y al planeta a prosperar apoyando los esfuerzos para enfrentar los principales desafíos presentados por una población mundial en crecimiento y envejecimiento. Bayer se compromete a impulsar el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo con sus negocios. Al mismo tiempo, el Grupo tiene como objetivo aumentar su capacidad de ganancias y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca Bayer representa confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2023, el Grupo empleó a alrededor de 100,000 personas y tuvo ventas de 47.6 mil millones de euros. Los gastos en I+D antes de partidas especiales ascendieron a 5.8 mil millones de euros.

Sobre Kroger

En The Kroger Co . (NYSE: KR), somos Fresh for Everyone™ y dedicados a nuestro Propósito: Alimentar el Espíritu Humano ®. Somos, en todas nuestras empresas familiares, cerca de medio millón de colaboradores que sirven a más de 11 millones de clientes diariamente a través de una experiencia de compra fluida bajo una variedad de nombres de marcas. Estamos comprometidos en crear comunidades #ZeroHungerZeroWaste para el 2025. Para obtener más información sobre nosotros, visite nuestra sala de prensa y nuestro sitio de relaciones con los inversores. Visita Kroger en Facebook (NASDAQ:) o síguenos en Twitter o Instagram.

Sobre Luke Bryan

En su carrera, Luke ha acumulado un total de 21.3 mil millones de streams globales, 11.5 millones de ventas de álbumes globales y 55.3 millones de ventas de pistas en todo el mundo. Es el artista de country con certificación RIAA de sencillos digitales más grande de todos los tiempos con 85 millones de unidades de sencillos digitales y 16 millones de unidades de álbumes certificadas para un total de 101 millones. Ha colocado 30 sencillos en el #1 y ha acumulado 56 semanas totales en el #1 en su carrera. Recientemente fue galardonado con el Premio al Salón de la Fama de SoundExchange en reconocimiento a su posición como uno de los artistas más transmitidos en la historia de 20 años de SoundExchange.

Luke ha ganado 50+ importantes premios musicales, incluidas cinco victorias como Artista del Año. Los premios adicionales incluyen seis reconocimientos como Artista/Cantante del Año de CMT, Artista/Cantante del Año de NSAI, el primer receptor del Premio al Álbum de la Década de la ACM por Crash My Party, siete premios de CMT Music, cinco premios de Billboard Music y cuatro premios American Music Awards”además de ser nombrado el Mejor Artista de Country de la Década por Billboard, el Artista más Escuchado de la Década por Country Aircheck y el Artista Humanitario por los Locutores de Radio de Country.

Sobre Feeding America

Feeding America ® es la organización de alivio del hambre más grande en los Estados Unidos. A través de una red de más de 200 bancos de alimentos, 21 asociaciones de bancos de alimentos estatales y más de 60,000 agencias asociadas, despensas de alimentos y programas de comidas, ayudamos a proporcionar 6.6 mil millones de comidas a decenas de millones de personas necesitadas el año pasado. Feeding America también apoya programas que previenen el desperdicio de alimentos y mejoran la seguridad alimentaria entre las personas a las que servimos; llama la atención sobre las barreras sociales y sistémicas que contribuyen a la inseguridad alimentaria en nuestra nación; y aboga por legislación que proteja a las personas de pasar hambre.

Visite www.feedingamerica.org, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.

