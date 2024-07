‘Batman sin máscara en Manchester es la experiencia soñada de un fanático’

Si creciste en los años 90 y 00 como yo, es difícil discutir que Batman no era y no es la franquicia de superhéroes definitiva: hay una razón por la que hay un nuevo conjunto de películas cada pocos años.

Yo diría que siempre tuvo los mejores villanos con los que enfrentarse (perdón a los fans de Marvel) y una de las mayores ventajas del Caballero Oscuro era que no tenía superpoderes; sobrevivía con su intelecto, sed de justicia, conocimientos tecnológicos y, por supuesto, todo ese dinero en el banco.

Así que estaba emocionado de poder visitar Batman Unmasked para ver accesorios, trajes e incluso vehículos que aparecieron en las aventuras en pantalla del Cruzado Enmascarado.

Ubicado justo a la vuelta de la esquina de la estación de Manchester Piccadilly, en Depot Mayfield, la experiencia es un sueño hecho realidad para los fans del Caballero Oscuro; el personaje fue creado por Bob Kane con Bill Finger hace más de ocho décadas.

Pude ver de cerca objetos que había visto en las películas de niño (y de adulto también), incluidos los legendarios trajes usados por Heath Ledger, Michael Keaton, Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman.

Momentos destacados personales incluyeron las diversas capuchas y trajes de Batman usados por el salvador de Gotham en varias películas, incluido uno usado por Ben Affleck y otro por Val Kilmer, ambos de los cuales han vestido la capa negra.

La experiencia ha llegado a Manchester para celebrar el 85 aniversario del héroe más icónico de DC y vale la pena visitarla sin importar quién sea tu Batman favorito: hay objetos de todas las principales producciones, incluida la última película protagonizada por Rob Pattinson como el mejor detective del mundo.

Se tarda un mínimo de 45 minutos en recorrer y es también interactivo: ¡cuidado con las enredaderas de Poison Ivy en el pasillo con espejos!

Sin embargo, aunque hay aspectos aptos para niños como la zona de juegos (completa con figuras de acción), una estación de juegos y una pista de carreras de coches de juguete, hay algunas partes que podrían ser un poco demasiado para niños pequeños, como la celda del Joker.

Me encantó la exposición que contiene algunos artefactos nunca antes vistos en público cortesía de Warner Bros. El único inconveniente como gran fan de Batman Returns es que me hubiera encantado ver algunas piezas más de esa película en particular, y como soy un poco ávido, ¡quizás un Batmóvil más!

El evento estará abierto hasta el 25 de agosto. Los boletos para niños comienzan en £12 y los boletos para adultos cuestan un máximo de £24.50.

Para obtener más información, visita batmanexhibition.com/manchester.