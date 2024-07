Base Aérea Israelí está vinculada a ataques de ‘spoofing’ de GPS

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin han identificado una base aérea israelí como una fuente clave de ataques de GPS que han interrumpido la navegación de aerolíneas civiles en el Medio Oriente. Los ataques, conocidos como ‘spoofing’, envían señales de GPS manipuladas que hacen que los instrumentos de los aviones interpreten mal su ubicación. Los investigadores, Todd Humphreys y Zach Clements, dijeron que están “altamente seguros” de que los ataques de spoofing se originaron en Ein Shemer Airfield en el norte de Israel. El ejército israelí se negó a hacer comentarios el martes. Los investigadores utilizaron datos emitidos por el engañador y captados por satélites en órbita baja para determinar su ubicación. Luego confirmaron sus cálculos utilizando datos recopilados en tierra en Israel. El spoofing, junto con la interferencia de GPS, ha aumentado considerablemente en los últimos tres años, especialmente cerca de zonas de guerra en Ucrania y Gaza, donde los militares interfieren con las señales de navegación para frustrar ataques con misiles y drones. El Medio Oriente ha surgido como un punto caliente de spoofing. Los investigadores de la Universidad de Texas no dijeron cuántos ataques de spoofing habían vinculado a la base militar, pero un análisis separado estimó que más de 50,000 vuelos han sido spoofeados en la región este año. Los ataques han hecho que los pilotos crean que estaban sobre aeropuertos en Beirut o El Cairo cuando no lo estaban, según investigadores de SkAI Data Services y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, quienes analizaron datos de la Red OpenSky. Swiss International Air Lines dicen que sus vuelos son spoofeados casi todos los días sobre el Medio Oriente. Por separado, Estonia y otras naciones bálticas han culpado a Rusia por interrumpir las señales en sus espacios aéreos. En abril, Finnair suspendió temporalmente vuelos a un aeropuerto estonio después de dar marcha atrás a dos vuelos debido a una grave interferencia de GPS. Los ataques ahora cubren grandes extensiones del planeta lejos de cualquier campo de batalla. Además de causar confusión en la navegación, el spoofing puede desencadenar alertas falsas de que los aviones están demasiado cerca del suelo. Pero los ataques aún no han hecho que volar sea peligroso porque los pilotos pueden usar métodos de navegación alternativos. “Perder el GPS no hará que los aviones caigan del cielo”, dijo Jeremy Bennington, vicepresidente de Spirent Communications, que proporciona pruebas para sistemas de navegación globales. “Pero tampoco quiero negar el hecho de que estamos eliminando capas de seguridad”.