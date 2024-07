Barra de chocolate Cadbury rara amada por los aficionados regresa al Reino Unido.

Procedente de Australia y Nueva Zelanda, las barras de chocolate ‘Pinky’ se venden en tiendas como Iceland, B&M y Home Bargains.

La confitería es una combinación de chocolate y malvavisco rosa y fue vista por última vez en B&M a principios de este año.

Sin embargo, los fans con ojos de águila la han visto una vez más en tiendas de arriba abajo del país.

Fans celebran el regreso de la rara barra de chocolate ‘Pinky’ de Cadbury



En Instagram, @dobbins_eats dijo: “Conseguí esto en B&M por £1. El malvavisco estaba blando pero aún tenía rigidez.

“[Era] dulce y pegajoso y se derretía en la boca. El caramelo era espeso y dulce y tenía un buen sabor. El chocolate con leche Cadbury era cremoso y sabía delicioso.

“En general esto era simple y sabroso. El caramelo y el malvavisco funcionan bien juntos. Compraría de nuevo.”

Un usuario respondió: “El chocolate australiano es EL MEJOR, larga vida a B&M únicamente por estos regalos.”

Otro añadió: “Absolutamente alucinante.”

Un tercer usuario dijo que aunque la barra “vale la pena probarla”, podría beneficiarse de tener más “mordida” ya que es muy suave.

Esto viene después de que otra barra de chocolate Cadbury popular en Australia regresara a los supermercados británicos.

La barra de chocolate Cadbury Cherry Ripe regresó a las estanterías de B&M para deleite de los fans en todo el país.

Al discutir esto, una persona dijo: “Oh, me encantan, no he tenido uno desde que andaba mochileando en Oz en 2005, a B&M con los dedos cruzados.”