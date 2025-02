Barco de crucero rescata a 11 personas a la deriva entre Cuba y México.

El crucero Brilliance of the Seas rescató a 11 personas a la deriva en el Golfo de México entre Cuba y México el miércoles, según VACAYA, una compañía de vacaciones LGBT + que fletó el barco.

El barco de la línea de cruceros Royal Caribbean partió de Nueva Orleans el sábado para un crucero de siete noches. El miércoles, el capitán avistó un bote a lo lejos “que parecía estar en apuros”, dijo Randle Roper, el CEO de VACAYA, que estaba a bordo del barco.

“El capitán me llama inmediatamente como chárter del barco para informarme que van a dar la vuelta e investigar, y eso es exactamente lo que hicieron”, recordó Roper más tarde en una entrevista grabada compartida con CNN Travel. “Enviaron un bote piloto con miembros de la tripulación de Brilliance of the Seas hacia la embarcación varada”.

Roper dijo que las 11 personas eran refugiados, pero no sabía de dónde eran.

“Solo puedo imaginar el miedo que deben haber sentido al estar en el Golfo abierto sin otras embarcaciones alrededor”, dijo Roper.

‘Estaban claramente en apuros’

Cuando los refugiados avistaron el barco, Roper dijo que “empezaron a ondear esa bandera blanca de auxilio” y que los pasajeros de los cruceros chárter fueron a los cubiertas para presenciar el rescate.

“Habían determinado a distancia que había 10 o más personas … en el bote. También podían ver que estaban claramente en aprietos”, dijo Roper.

“Los refugiados en el bote estaban literalmente sacando el agua del bote, así que su bote claramente había quedado varado y estaba a la deriva y se estaba llenando de agua”.

Dijo que más tarde supieron que estaban allí entre uno y dos días.

Entre los pasajeros que presenciaron el rescate se encontraba la ex anfitriona de MTV Julie Brown, que estaba actuando en el barco. Fue grabada en video presenciando y comentando sobre el rescate, notando que las personas eran llevadas de tres en tres desde el bote fallido y que a los que quedaban se les entregaban chalecos salvavidas.

“Mientras se acercaban al barco, les saludé y todos me saludaron de vuelta, así que obviamente también están de buen humor”, dijo Brown en el video.

‘De buen ánimo‘

El crucero Brilliance of the Seas se acerca a las Esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, Panamá 7 de octubre de 2024. REUTERS/Enea Lebrun – Enea Lebrun/Reuters/FILE

En cuanto a la condición de las personas rescatadas una vez a bordo, “Estaban bastante desnutridas y agotadas. Pero los tenemos aquí a bordo sanos y salvos. Están siendo alimentados, recibiendo mucha agua para rehidratarse. … Están de buen ánimo”, dijo Roper.

Respecto al futuro inmediato de los refugiados, Roper dijo que la Guardia Costera de EE. UU. estaba involucrada en determinar los próximos pasos. Dijo que los 11 refugiados desembarcaron en México el jueves.

CNN Travel contactó a la Guardia Costera para hacer comentarios el jueves por la tarde. Royal Caribbean no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

Roper dijo que los huéspedes de VACAYA “están interviniendo … donando su ropa, proporcionando fondos”.

Roper señaló la conmovedora intersección de su grupo chárter y las personas rescatadas en el mar.

“Dos de los grupos más repudiados en América en este momento son la comunidad LGBT + y los refugiados, y el hecho de que fuimos nosotros los que diré tuvimos la suerte de ayudarlos, simplemente se siente muy, muy bien”, dijo Roper.

