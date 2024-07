Barack y Michelle Obama respaldan a Kamala Harris

“

El ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama han respaldado a Kamala Harris en su candidatura a la Casa Blanca, brindándole el respaldo esperado pero aún crucial de los dos demócratas más populares de la nación.

El respaldo, anunciado el viernes por la mañana en un video que muestra a Harris aceptando una llamada telefónica conjunta de la antigua pareja presidencial, llega en un momento en que Harris continúa ganando impulso como la probable nominada del partido después de que el presidente Joe Biden decidiera poner fin a su candidatura a la reelección y respaldar a su segunda al mando contra el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.

También destaca la amistad y la potencialmente histórica relación entre el primer presidente negro del país y la primera mujer, primera mujer negra y primera persona de ascendencia asiática en servir como vicepresidenta, que ahora está luchando por romper esas mismas barreras en el rango presidencial.

“Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y de hacer todo lo posible para ayudarte en esta elección y llevarte a la Oficina Oval”, dijo el ex presidente a Harris, que se muestra recibiendo la llamada mientras camina detrás del escenario en un evento, seguida por un agente del Servicio Secreto.

Dijo Michelle Obama, “No puedo tener esta llamada telefónica sin decirle a mi chica, Kamala, que estoy orgullosa de ti.

“Esto va a ser histórico,” agregó.

Harris, quien conoce a los Obama desde antes de su elección en 2008, les agradeció por su amistad y dijo que espera “llegar allí, estar en la carretera” con ellos en la campaña de tres meses antes del Día de las Elecciones el 5 de noviembre.

“Nos vamos a divertir con esto también, ¿verdad?” dijo Harris.

Los Obama son quizás las últimas figuras principales del partido en respaldar formalmente a Harris, lo que refleja el deseo del ex presidente de permanecer, al menos públicamente, como un anciano del partido que opera por encima de la refriega. Los Obama siguen siendo atractivos recaudadores de fondos y populares sustitutos en grandes eventos de campaña para candidatos demócratas.

Según una encuesta de Associated Press, Harris ya ha asegurado el apoyo público de la mayoría de los delegados a la Convención Nacional Demócrata, que comienza el 19 de agosto en Chicago. El Comité Nacional Demócrata espera celebrar una votación de nominación virtual que, para el 7 de agosto, haría que Harris y un compañero de fórmula aún por nombrar fueran la fórmula oficial demócrata.

Biden respaldó a Harris dentro de una hora de anunciar su decisión el domingo pasado de poner fin a su campaña en medio de una preocupación generalizada sobre la capacidad del presidente de 81 años para vencer a Trump. La ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer, el líder demócrata en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Jim Clyburn, el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton le siguieron en los días posteriores.

Los Obama, sin embargo, actuaron con cautela mientras Harris aseguraba los compromisos de delegados, recorría los grupos constituyentes del partido y recaudaba más de $120 millones. La cautela pública sigue la forma en que el ex presidente manejó las semanas entre el desastre de Biden en el debate contra Trump y la eventual decisión del presidente de poner fin a su campaña: Obama fue una presencia segura en las maniobras del partido pero operó en silencio.

La declaración inicial de Barack Obama después del anuncio de Biden no mencionaba a Harris. En lugar de ello, habló genéricamente sobre la selección de un candidato para suceder a Biden: “Tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del cual surja un candidato excepcional”, escribió el ex presidente.

Ambos Obama hicieron campaña por separado para Hillary Clinton en 2016 y para Biden en 2020, incluyendo mítines masivos en los fines de semana previos al Día de las Elecciones. Dieron discursos clave en la convención demócrata en 2020, un evento virtual debido a la pandemia de coronavirus. El discurso del ex presidente fue especialmente notable porque lanzó un ataque en toda regla contra Trump como una amenaza para la democracia, un argumento que perdura como parte de la campaña de Harris.

