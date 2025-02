‘Bañera de Agua Caliente’, una aplicación de pornografía hardcore para iOS, llega a AltStore en la UE.

El martes, 4 de febrero de 2025

Desde un anuncio de AltStore ayer:

iPhone cumple 18 años este año, lo que significa que finalmente es lo suficientemente mayor para algunas aplicaciones más ~ maduras ~…

¡Presentando Hot Tub de c1d3r, la primera aplicación de pornografía aprobada por Apple en el mundo!

Las capturas de pantalla y los avances en vídeo están desenfocados por defecto, pero el sitio web de Hot Tub deja bastante claro que el contenido que agrega es pornografía seria. Figurativamente hablando, no están bromeando. Literalmente hablando, eso es exactamente lo que están agregando, incluyendo un canal “adolescentes” en la aplicación.

Describir a Hot Tub como “aprobado por Apple” es astuto, si somos generosos, y francamente engañoso si no lo somos. Lo que quieren decir es que Hot Tub fue debidamente notarizado por Apple, una revisión supuestamente técnica, no editorial, que abarca (usando términos de la propia documentación de Apple) precisión, funcionalidad, seguridad y privacidad. Digo “supuestamente” porque Apple ha rechazado controversiales, la notarización de aplicaciones por otras razones, incluyendo en noviembre cuando rechazaron la notarización del emulador clásico de Mac Mini vMac, con el argumento de que Mini vMac violaba los términos de licencia de software de Apple y estaba haciendo un uso indebido de las marcas comerciales de Apple.

Pero la pornografía siempre ha sido el ejemplo canónico de Apple para el tipo de contenido que no quieren en la App Store, y por lo tanto, porque la postura de Apple es que la App Store debería ser la única fuente de software para consumidores para iOS, el tipo de contenido que no consideran apropiado para aplicaciones nativas. Desde el primer día que se lanzó el iPhone, has podido ver porno en tu iPhone, un año completo antes de la App Store, usando la web. La línea de Apple siempre ha sido clara: aplicaciones nativas = aprobadas por Apple; la web = todo vale. (Esa misma línea también se aplica al procesamiento de pagos para bienes y servicios digitales).

En 2010, MG Siegler (entonces en TechCrunch) informó sobre un intercambio de correos electrónicos entre Steve Jobs y el cliente Matthew Browing. Browing escribió a Jobs:

Parece que cada vez más Apple está determinando para sus consumidores qué contenido deberían poder recibir. Por ejemplo, el bloqueo de la aplicación de cómics de Mark Fiore (debido a ser sátira política) o el bloqueo de lo que Apple considera pornografía.

Estoy a favor de mantener el porno fuera de las manos de los niños. Diablos, estoy a favor de asegurarme de no verlo a menos que quiera. Pero… para eso están los controles parentales. Ponga estos tipos de aplicaciones en categorías y permita que los padres las bloqueen si así lo desean.

El papel de Apple no es ser la policía moral, el papel de Apple es diseñar y producir aparatos realmente geniales que hagan lo que el consumidor quiera que hagan.

Jobs respondió:

La aplicación de Fiore estará en la tienda próximamente. Eso fue un error. Sin embargo, creemos que tenemos la responsabilidad moral de mantener el porno fuera del iPhone. Las personas que quieran porno pueden comprar un teléfono Android.

(El hombre sabía cómo escribir un correo electrónico.)

Avanzando rápido hasta el presente, Apple ha citado la pornografía como una de las razones para oponerse firmemente al DMA de la UE desde el principio. El año pasado, después de que el DMA entrara en vigencia, Michael Grothaus de FastCompany entrevistó al jefe de la App Store, Phil Schiller:

Schiller señala rápidamente que, a pesar de estas nuevas medidas de seguridad, hay límites en las protecciones que Apple puede proporcionar a los usuarios que permiten que operen alternativas de mercado de aplicaciones en sus iPhones. La empresa prácticamente no tiene control sobre el contenido de las aplicaciones de esos mercados, incluso si ese contenido es objetable o perjudicial.

“En última instancia, hay cosas que no hemos permitido en nuestra App Store, cosas que no creíamos que serían seguras o apropiadas”, dice Schiller. “No seremos nosotros los que decidamos si esos otros mercados tienen los mismos términos y limitaciones”.

Entonces, sí, por primera vez, las aplicaciones dedicadas a la pornografía pueden ejecutarse en el iPhone. Esto debería ser algo de lo que los padres estén al tanto, porque el DMA no le da a Apple el derecho legal de prohibir ciertos tipos de tiendas de aplicaciones en su plataforma, ni tiene la capacidad para evitar que un niño descargue tal tienda de aplicaciones en su iPhone.

Y, por último, con respecto a Hot Tub y AltStore en particular, Apple emitió esta declaración a medios de comunicación, incluido Daring Fireball, ayer:

Estamos profundamente preocupados por los riesgos de seguridad que las aplicaciones de porno hardcore de este tipo crean para los usuarios de la UE, especialmente los niños. Esta aplicación y otras similares socavarán la confianza del consumidor en nuestro ecosistema que hemos trabajado durante más de una década para hacer el mejor del mundo. Contrariamente a las declaraciones falsas hechas por el desarrollador del mercado, ciertamente no aprobamos esta aplicación y nunca la ofreceríamos en nuestra App Store. La verdad es que la Comisión Europea nos obliga a permitir que sea distribuida por operadores de mercado como AltStore y Epic que pueden no compartir nuestras preocupaciones por la seguridad del usuario.

Por lo tanto, no, Apple no aprueba ni Hot Tub en particular ni la capacidad de distribuir aplicaciones de pornografía nativa en general. Todos los involucrados tanto en AltStore como en Hot Tub saben esto, pero también saben que presentarlo de esta manera, el anuncio vino con este banner promocionando Hot Tub como “La Primera Aplicación de Porno Aprobada por Apple”, es una buena manera de obtener titulares. (The Verge: “Llega a Europa la Primera Aplicación de Porno ‘Aprobada’ por iPhone” – que además del leve sesgo sensacionalista, mezcla de forma engañosa “Europa” con “la UE”). Pero es innegable el schadenfreude viendo a Apple en el extremo equivocado de la notarización siendo utilizada como una herramienta para transmitir aprobación de asunto. [Actualización: Y ahora se ha vuelto una cosa, donde AltStore se aferra a su posición de que Hot Tub, al haber sido notarizado, está así “aprobado” por Apple. Vamos.]

Si queremos entrar en detalles sobre los verbos, argumentaría que Apple acepta aplicaciones, como Hot Tub, para notarización, no aprueba. La aceptación a regañadientes es más común que la aprobación a regañadientes.

Pero, como Apple mismo enfatiza en su declaración, el DMA les exige permitirlo. No he visto tweets o anuncios de celebración de funcionarios de la Comisión Europea celebrando la disponibilidad de Hot Tub. Solo se escuchan grillos. Cuando se trata de aplicaciones de pornografía nativas para iOS, la UE ahora tiene una clara ventaja sobre no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo. Uno pensaría que querrían celebrar el logro.