Banda legendaria de rock lanzará su propia marca de café

Un grupo legendario de hard-rock está lanzando su propia marca de café, en uno de los mayores rallies de motocicletas de Estados Unidos, naturalmente.

Motörhead, una banda que celebrará su 50 aniversario este año, aunque sin su icónico líder y bajista fundador, el fallecido Lemmy Kilmister, ha anunciado que lanzará su café “Speedfreak” en Daytona Bike Week 2025, que se celebrará del 28 de febrero al 9 de marzo en Florida.

Los materiales promocionales describen la mezcla como “el café más ruidoso, rápido y pesado que jamás ingieras”, lo cual suena correcto para una banda cuyas canciones icónicas incluyen “Ace of Spades”, “Overkill”, “Deaf Forever” y “(We Are) The Road Crew”.

El café también se describe como “un torbellino audaz, desgarrador de caras, que contiene notas de Chocolate Oscuro, Caramelo, y Cacao listo para alimentar tu día (siendo honestos, también tiene un poco de locura con un ‘toque frutal’ ¡también!). Motörhead se fundó a mediados de 1975 como una rama de Hawkwind, después de que el gusto de Kilmister por las anfetaminas llevara a su despido de ese grupo. A lo largo de su carrera, el grupo fue a menudo citado como una influencia en la evolución del heavy metal.

El café Speedfreak de Motörhead se puede reservar por adelantado a través de Concept Cafés Coffee. Será exhibido en varios eventos pop-up durante la Daytona Bike Week.

