Banco Central Europeo reduce las tasas de interés por primera vez desde 2019.

El Banco Central Europeo redujo las tasas de interés el jueves por primera vez en casi cinco años, señalando el fin de su política agresiva para frenar un aumento de la inflación. Funcionarios bajaron sus tres tasas clave de interés, que se aplican en los 20 países que utilizan el euro. La tasa de depósito de referencia se redujo a 3.75 por ciento desde el 4 por ciento, la más alta en la historia del banco y donde la tasa se mantenía desde septiembre. “La perspectiva de inflación ha mejorado notablemente”, dijeron los responsables en un comunicado el jueves. “Ahora es apropiado moderar el grado de restricción de la política monetaria”. Hay evidencia creciente en todo el mundo de que los responsables políticos consideran que las altas tasas de interés han sido efectivas para frenar las economías y reducir la inflación. Ahora están bajando las tasas, lo que podría proporcionar cierto alivio a las empresas y los hogares al abaratar la obtención de préstamos. “La política monetaria ha mantenido las condiciones de financiamiento restrictivas”, dijeron los responsables. “Al amortiguar la demanda y mantener bien ancladas las expectativas de inflación, esto ha contribuido en gran medida a hacer retroceder la inflación”. El miércoles, el Banco de Canadá se convirtió en el primer banco central del Grupo de los 7 en reducir las tasas. Los bancos centrales de Suiza y Suecia también han reducido las tasas recientemente. Existe más cautela en Estados Unidos, donde los funcionarios de la Reserva Federal esperan tener más confianza en que una serie reciente de lecturas persistentes de inflación termine. El Banco de Inglaterra ha abierto la puerta a recortes de tasas, con algunos funcionarios diciendo que las tasas podrían reducirse este verano. El recorte de tasas del BCE el jueves, el primero desde septiembre de 2019, envía una señal clara de que lo peor de la crisis inflacionaria de Europa está firmemente en el espejo retrovisor. A finales de 2022, la inflación promedio en la eurozona alcanzó más del 10 por ciento a medida que una subida en los precios de la energía se trasladaba a bienes y servicios de consumo, y los trabajadores exigían salarios más altos para mitigar el aumento de los precios. En los últimos años, el BCE emprendió su ciclo más agresivo de incrementos de tasas. Los funcionarios elevaron la tasa de depósito, que es lo que los bancos reciben por depositar dinero durante la noche en el banco central, al 4 por ciento en septiembre pasado, desde un -0.5 por ciento en julio de 2022. La inflación en la eurozona se desaceleró al 2.6 por ciento en mayo. Durante la mayor parte del último año, los precios más bajos de la energía han ayudado a reducir la inflación. La inflación de alimentos se ha desacelerado a menos del 3 por ciento, desde más del 12 por ciento hace un año. El jueves, el índice bursátil de referencia de Europa alcanzó un máximo histórico antes de que se anunciara el recorte de tasas, pero borró parte de sus ganancias ante signos de que el banco sería cauteloso sobre futuros recortes de tasas. El banco central advirtió que todavía había signos de fuertes presiones de precios, lo que significaría que la inflación se mantendría por encima del objetivo del 2 por ciento “hasta bien entrado el próximo año”. La tasa de inflación general se prevé que promedie el 2.2 por ciento el próximo año, por encima de la proyección del banco hace tres meses. Los funcionarios se enfrentan a un difícil acto de equilibrio. Por un lado, los responsables políticos quieren reducir las tasas de interés de manera oportuna para que las tasas altas no causen daños excesivos a la economía que podrían hacer que la inflación caiga por debajo de su objetivo. Por otro lado, no quieren flexibilizar la política demasiado pronto, lo que podría hacer que las presiones inflacionarias se reaviven. El jueves, el personal del BCE pronosticó que la economía de la eurozona crecería un 0.9 por ciento este año, elevando la proyección desde el 0.6 por ciento hace tres meses. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, dará una conferencia de prensa más tarde en Frankfurt, y los inversores y analistas escucharán atentamente en busca de pistas sobre el ritmo futuro de los recortes de tasas. “El consejo de gobierno no se está comprometiendo a un camino particular de tasas”, dijo el banco en el comunicado.