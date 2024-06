Banco británico acusado de ayudar a financiar terroristas.

Hace 8 horas

Andy Verity, Corresponsal de Economía

Reuters

El Banco Standard Chartered tiene su sede en la City de Londres

Un banco británico que escapó de la persecución por lavado de dinero llevó a cabo miles de millones de dólares en transacciones para financiadores de grupos terroristas, según alegan documentos presentados en un tribunal de EE. UU.

Standard Chartered, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, evitó ser procesado por el Departamento de Justicia de EE. UU. después de que el gobierno de Lord Cameron interviniera en su nombre en 2012.

Nuevos documentos presentados a un tribunal de Nueva York afirman que miles de transacciones por un valor de más de $ 100 mil millones fueron realizadas por el banco de 2008 a 2013 incumpliendo sanciones contra Irán.

Un experto independiente identificó $ 9.6 mil millones de transacciones de divisas con individuos y empresas designados por el gobierno de EE. UU. como financiadores de “grupos terroristas”, incluidos Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda y los talibanes.

En un comunicado, el banco dijo que disputa las afirmaciones de los denunciantes, señalando que sus alegaciones anteriores habían sido “completamente desacreditadas” por las autoridades estadounidenses.

Violación de sanciones

A Standard Chartered se le acusó públicamente de falsificar datos de transacciones en Swift – un sistema de pagos internacionales utilizado por miles de instituciones financieras – para mover miles de millones de dólares a través de su sucursal en Nueva York en nombre de entidades sancionadas como el Banco Central de Irán.

Pero en septiembre de 2012, George Osborne, entonces canciller en el gobierno de Lord Cameron, intervino secretrament en favor del banco.

Tres meses después, el Departamento de Justicia de EE. UU. decidió no procesar al banco.

Las transacciones de divisas identificadas en los documentos judiciales aún no habían salido a la luz y no se sugiere que el Sr. Osborne o Lord Cameron tuvieran conocimiento de estas transacciones en ese momento.

El banco admitió dos veces haber violado sanciones contra Irán y otros países, primero en 2012 y luego en 2019, pagando multas por un total de más de $ 1.7 mil millones. Pero no admitió realizar transacciones para organizaciones “terroristas”.

Las transacciones permanecían ocultas en hojas de cálculo bancarias confidenciales entregadas a las autoridades estadounidenses en 2012 por dos denunciantes, incluido un ex ejecutivo de Standard Chartered, Julian Knight.

Las agencias gubernamentales de EE. UU. hicieron declaraciones falsas a un tribunal para que su reclamo por una recompensa de denunciantes fuera desestimado.

Las autoridades estadounidenses involucradas en la investigación del banco solicitaron con éxito que su caso fuera desestimado en 2019. Un agente del FBI afirmó en un tribunal que no mostraba nada que “indicara o sugiriera que el banco había participado en transacciones financieras impropias en dólares estadounidenses” después de 2007.

Las autoridades estadounidenses argumentaron que las alegaciones de los denunciantes “no llevaron al descubrimiento de nuevas violaciones” y el tribunal desestimó el caso como “carente de mérito”.

Sin embargo, un análisis independiente realizado por un experto con décadas de experiencia examinando transacciones bancarias ilícitas para la CIA, David Scantling, contradice eso.