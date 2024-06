Baloncesto de Kentucky bajo Mark Pope: Noticias del portal de transferencia, plantilla de 2024, objetivos, reclutas y perspectiva de expertos.

La era de John Calipari ha llegado a su fin oficialmente en la Universidad de Kentucky, y la era de Mark Pope comenzará cuando comience la temporada de baloncesto universitario 2024-25 este otoño. Después de 15 temporadas en Lexington, Calipari se trasladó a Arkansas después del Torneo de la NCAA de 2024, mientras que Pope fue contratado desde BYU para ser su reemplazo. Varios jugadores siguieron a Calipari a Fayetteville, dejando a Pope con una plantilla de baloncesto de Kentucky que no tenía jugadores becados de la temporada pasada.

Pope y su equipo se pusieron manos a la obra y han compilado la Clase de transferencias No. 27 en general y No. 5 en el país según 247Sports. Los Wildcats han fichado a un total de 11 jugadores y aún tienen dos becas disponibles mientras construyen su plantilla de baloncesto de Kentucky para la próxima temporada. Si te encantan los Wildcats, o simplemente quieres las últimas actualizaciones de la plantilla y noticias del portal de transferencias de baloncesto universitario, asegúrate de ver lo que dicen el equipo probado de informantes en CatsPause, la afiliada de 247Sports que cubre a Kentucky.

El equipo de informantes en CatsPause.com está proporcionando detalles de última hora sobre la última información sobre la transición de entrenadores de baloncesto de Kentucky y los cambios en la plantilla. CatsPause ha construido una sólida reputación en sus más de 20 años cubriendo a los Wildcats, y tiene fuentes profundas dentro y alrededor del departamento atlético de Kentucky. Y ahora mismo, CatsPause ofrece un 50% de descuento en el primer año de suscripciones anuales*, así que ahora es el momento de registrarse.

El equipo de CatsPause tiene una cobertura completa de quién se va y quién viene en la plantilla de baloncesto de Kentucky. Dirígete a CatsPause ahora para ver toda la información interna.

Salidas de la plantilla de baloncesto de Kentucky

Pope tuvo que ponerse en marcha cuando fue nombrado el nuevo entrenador en jefe de Kentucky ya que varios miembros de la plantilla de baloncesto de Kentucky del año pasado han dejado Lexington. El alero Zvonimir Ivisic es el primer jugador en seguir a Calipari a Arkansas, y el escolta/alero Adou Thiero lo siguió después de jugar sus dos últimas temporadas con el Coach Cal. Aarón Bradshaw se unió a Ohio State, y el escolta Joey Hart estará en la plantilla de Ball State la próxima temporada. El base D.J. Wagner seguirá a Calipari a Arkansas.

Justin Edwards, Rob Dillingham y Ugonna Onyenso han tomado la decisión final de declararse para el Draft. Kentucky también estará sin los principales anotadores Tre Mitchell y Antonio Reeves la próxima temporada ya que ambos jugadores se graduarán. Únete a CatsPause para ver lo último sobre todos los cambios en la plantilla de Kentucky.

Noticias de baloncesto de Kentucky, plantilla

Pope y su equipo recibieron un impulso enorme cuando Jaxson Robinson se retiró del draft de la NBA de 2024 y se comprometió con Kentucky. Robinson fue el máximo anotador de BYU en 2023-24, y su familiaridad con el sistema que Pope está implementando debería permitirle tener un impacto inmediato en la SEC. Robinson promedió 14,2 puntos y 2,9 rebotes por partido para los Cougars en 2023-24, y fue clasificado como el prospecto de transferencia No. 34 en general en el país por 247Sports.

En el lado de la preparatoria, Pope se mantuvo local y fichó a dos prospectos. El base de Lyon County (KY) Travis Perry fue el único recluta de Calipari que se quedó en Kentucky. 247Sports listó a Perry como el No. 1 en Kentucky y el jugador No. 79 en general en el país. Pope también fichó al alero de Harlan County (KY) Trent Noah, que fue clasificado como el No. 2 en Kentucky y el jugador No. 110 en general en el país. Únete a CatsPause para obtener lo último sobre todas las adiciones a la plantilla de Kentucky.

Cómo conseguir actualizaciones internas de la plantilla de baloncesto de Kentucky

Pope también podría estar trayendo al menos a un jugador de alto nivel de BYU con él, así que asegúrate de unirte a CatsPause para ver quién es y obtener el resto de las noticias internas sobre la plantilla.

¿Quiénes son los nombres principales que Kentucky está persiguiendo bajo el entrenador Mark Pope, y qué exjugador de BYU podría terminar en Lexington? Ve a CatsPause para ver su información interna, toda de un equipo de reporteros con años de experiencia cubriendo a los Wildcats, y descúbrelo. Y recuerda, CatsPause está ofreciendo un 50% de descuento en el primer año de membresía VIP anual*, así que suscríbete ahora antes de que sea demasiado tarde.

*Condiciones: Esta oferta solo está disponible para nuevos miembros que se registren para una suscripción anual de CatsPause. Después del primer año, la suscripción se renovará anualmente a la tarifa regular. 247Sports.com se reserva el derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento. Por favor, escribe a [email protected] si tienes alguna pregunta.