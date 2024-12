Bali Nine: Australianos encarcelados en Indonesia ‘aliviados’ de estar en casa

Los ocho hombres y una mujer fueron arrestados en un aeropuerto y hotel en Bali después de una pista de la policía australiana. El caso alcanzó titulares mundiales cuando dos de los cabecillas de la banda, Andrew Chan y Myuran Sukumaran, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en 2015, desencadenando una disputa diplomática entre Indonesia y Australia. Otros miembros de los Bali Nine, la mayoría de los cuales eran menores de 21 años, recibieron sentencias de 20 años o cadena perpetua. El caso puso el foco en las estrictas leyes de drogas de Indonesia, algunas de las más rigurosas del mundo. Uno de los nueve, Tan Duc Thanh Nguyen, murió de cáncer en prisión en 2018. Poco después, Renae Lawrence, entonces 41 años, la única mujer del grupo, tuvo su sentencia conmutada después de pasar casi 13 años en prisión y regresó a Australia el mismo año. Indonesia no conmutó las sentencias de los cinco restantes, ahora de entre 38 y 48 años, y fueron transportados de vuelta a Australia como prisioneros. Sin embargo, según la emisora Australian Broadcasting Corporation (ABC), los hombres están efectivamente libres de vivir sin obstáculos en la sociedad australiana. Los cinco tienen prohibida la entrada de por vida a Indonesia, dijo un portavoz del gobierno en un comunicado. El lunes, el primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que había hablado con varios de los “agradecidos” padres de los hombres. “Cometieron un delito grave y han pagado un precio justo por ello. Pero era hora de que regresaran a casa,” dijo a los reporteros. Añadió que el acuerdo no venía con condiciones o favores que Australia tuviera que devolver: “Es un acto de compasión del presidente Prabowo [Subianto] y le agradecemos por ello.” Los hombres y sus familias también dijeron estar “inmensamente agradecidos” a Prabowo. También agradecieron a los abogados, diplomáticos y figuras del gobierno que habían abogado por ellos durante las últimas dos décadas, antes de pedir privacidad. “El bienestar de los hombres es una prioridad, necesitarán tiempo y apoyo, y esperamos y confiamos en que nuestros medios y comunidad hagan concesiones para esto.” Los cinco hombres estaban siendo sometidos a controles médicos en las instalaciones de Howard Springs de Darwin, que se utilizaron para la cuarentena durante la pandemia, y luego comenzarán un “proceso de rehabilitación” voluntario, dijo el ministro de Educación Jason Clare. No está claro en qué consiste eso, o cuánto tiempo permanecerán allí los hombres. “Cuando has estado en prisión durante la mayor parte de dos décadas, se llevará un tiempo para que estos hombres se rehabiliten y se reintegren en la sociedad australiana,” dijo Mr Clare a la ABC. Añadió que los procesos de visa normales se aplicarían a cualquier familiar indonesio de los hombres, que no los acompañó a Australia.