Bajo el plan de deportación masiva de Trump, algunos migrantes están siendo enviados a Panamá.

Llegaron a la frontera de Estados Unidos desde todo el mundo, esperando buscar asilo. En lugar de eso, fueron detenidos, encadenados y enviados por la fuerza por el ejército de EE. UU. a un país lejano, Panamá.

Les quitaron los pasaportes y la mayoría de sus teléfonos celulares, dijeron, y luego los encerraron en un hotel, prohibiéndoles ver a abogados y diciéndoles que pronto serían enviados a un campamento improvisado cerca de la selva panameña.

En el hotel, al menos una persona intentó suicidarse, según varios migrantes. Otro se rompió una pierna al intentar escapar. Un tercero envió un mensaje conmovedor desde un teléfono celular oculto: “Solo un milagro puede salvarnos”.

Cuando el presidente Trump asumió el cargo en enero, su plan de deportaciones masivas enfrentó un gran desafío: qué hacer con los migrantes de países como Afganistán, Irán y China a los que Estados Unidos no puede enviar fácilmente deportados, porque los otros países no aceptarán migrantes o por otras razones.

La semana pasada, la nueva administración encontró una solución: Exportarlos a un país dispuesto a recibirlos.

El miércoles, funcionarios estadounidenses comenzaron a volar a cientos de personas, incluidas personas de países de Asia, Oriente Medio y África, a Panamá, que está bajo una intensa presión para complacer al Sr. Trump, quien ha amenazado con tomar el control del Canal de Panamá.

Ahora serán los funcionarios panameños quienes decidirán qué les sucede. Dado que los migrantes deportados ya no están en suelo estadounidense, Washington no está legalmente obligado a garantizar que sean tratados humanamente o tengan la oportunidad de solicitar asilo.

Costa Rica anunció el lunes que también recibiría un vuelo de Estados Unidos, llevando a 200 deportados de Asia Central e India. Panamá y Costa Rica han dicho que las operaciones serán supervisadas por agencias de las Naciones Unidas y financiadas por Estados Unidos.

El presidente de Panamá ha dicho que el plan es enviar a las personas de regreso a sus países de origen. Pero si Estados Unidos no podía enviar fácilmente deportados de regreso a ciertos países, no está claro cómo lo hará Panamá.

Muzaffar Chishti, un investigador principal del Instituto de Política Migratoria, un grupo de expertos no partidista, calificó el plan de Panamá como parte de “una nueva era totalmente de aplicación de la ley”, en la que Washington está obligando a otras naciones a convertirse en parte de su “máquina de deportación”.

El vicecanciller de Panamá, Carlos Ruiz-Hernández, dijo en una conferencia de prensa el jueves que Panamá y Estados Unidos estaban respetando los protocolos internacionales en su trato a los migrantes.

Abogados en Panamá dicen que es ilegal detener a personas sin una orden judicial durante más de 24 horas. Sin embargo, aproximadamente 350 migrantes deportados por Estados Unidos en tres aviones militares han estado encerrados en un lujoso hotel con ventanales, el Decápolis Hotel Panamá en Ciudad de Panamá, durante casi una semana, mientras los funcionarios preparan un campamento cerca de la selva.

Guardias armados impiden que cualquiera de los deportados salga del hotel. Varios de ellos son niños.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los migrantes deportados a Panamá estaban en Estados Unidos ilegalmente. “Ni uno solo de estos extranjeros afirmó temer regresar a su país de origen en ningún momento durante el procesamiento o la custodia”, dijo Tricia McLaughlin, una portavoz de la agencia. “Fueron expulsados adecuadamente del país”.

El gobierno panameño ha prohibido a los periodistas visitar a los migrantes. Pero The New York Times logró entrevistar a varias personas dentro del hotel, todas las cuales dijeron ser solicitantes de asilo retenidos contra su voluntad.

En una ventana visible desde la acera debajo del hotel, una mujer arañó una ventana de vidrio sin traba en un intento de escapar. Cuando se dio cuenta de los periodistas abajo, levantó un papel que decía “Afganistán”.

Hizo gestos con las manos que indicaban un avión, luego su cabeza cayendo. El mensaje parecía ser claro: un vuelo de regreso significaba la muerte.

Una migrante de Irán, Artemis Ghasemzadeh, de 27 años, escribió “Ayúdenos” en lápiz labial en una ventana. El Times, que pudo contactar a la Sra. Ghasemzadeh y otros deportados por teléfono celular, entrevistó a ella, a varios otros iraníes deportados y a un migrante de China. Muchos de los deportados querían que solo se usara su primer o último nombre por miedo a sufrir represalias si regresaban a sus países.

Fue la Sra. Ghasemzadeh quien envió a un reportero el texto que decía “solo un milagro puede salvarnos”.

Dijo que era maestra de inglés que, en Irán, se había convertido al cristianismo en una iglesia clandestina. Según la ley islámica Sharia de Irán, convertirse del islam se considera apostasía y es un crimen castigado con la muerte.

Ella dejó Irán en diciembre, dijo, con la esperanza de construir una nueva vida en Estados Unidos. Sabía que el Sr. Trump estaba deportando a migrantes, agregó, pero pensó, “No soy un criminal, estoy educada, les mostraré mis calificaciones, mis papeles de conversión al cristianismo”.

La Sra. Ghasemzadeh tomó una serie de vuelos a México, dijo, y luego se dirigió a la frontera sur, pagando a un contrabandista alrededor de $3,000 para ayudarla a trepar la pared fronteriza. Fue recogida poco después por funcionarios fronterizos.

Después de cinco días bajo custodia federal, dijo la Sra. Ghasemzadeh, todos los deportados, excepto los niños, tuvieron las manos atadas y los pies encadenados por las autoridades estadounidenses.

Su grupo fue colocado en un avión militar gris, más de 100 personas de Irán, Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, China y otras naciones, según el gobierno panameño.

Una vez a bordo, una mujer uzbeka que estaba con sus dos hijos pequeños se desmayó, según la Sra. Ghasemzadeh y una pareja que estaba sentada junto a ellos. Los niños lloraban.

Un miembro del ejército de EE. UU. que estaba a bordo se acercó a la Sra. Ghasemzadeh y le pidió ayuda para traducir, porque estaba haciendo preguntas en inglés. Preguntó por qué la mujer uzbeka estaba tan asustada.

“Le dije que era porque no teníamos ni idea de a dónde nos llevaban, ¿puedes por favor decirnos?”, dijo la Sra. Ghasemzadeh.

“Él me abrazó suavemente”, continuó, “me susurró al oído que íbamos a Panamá y me pidió que no le dijera a nadie”.

El domingo por la mañana, luego de que otro deportado intentara suicidarse en el hotel en Panamá, dijo la Sra. Ghasemzadeh, todos los objetos de vidrio y afilados fueron confiscados de las habitaciones.

La Sra. Ghasemzadeh dijo que ella y otros nueve cristianos iraníes, incluidos tres niños de 8, 10 y 11 años, habían pasado sus días en el hotel tratando frenéticamente de obtener ayuda desde el exterior. Por la noche leían de una copia de la Biblia que tenía en su teléfono celular.

Ruiz-Hernández, vicecanciller de Panamá, dijo que los migrantes estaban siendo retenidos en el hotel como medida provisional, porque la administración Trump le había pedido a Panamá que recibiera rápidamente a los migrantes y aún se estaba preparando una instalación separada para los migrantes.

Panamá, dijo el Sr. Ruiz-Hernández, es “líder y socio estratégico en la gestión de la migración”, y agregó que su gobierno y Estados Unidos tenían un acuerdo y estaban “respetando los derechos humanos”.

Añadió que los migrantes en el hotel no tenían “antecedentes penales”.

Panamá ha dicho que dos organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de refugiados de la ONU, están a cargo de supervisar a los migrantes mientras están en Panamá.

“Estamos simplemente aquí para ayudar”, dijo Ruiz-Hernández.

Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones dijo que el grupo estaba “facilitando los retornos donde sea seguro hacerlo” y no estaba involucrado “en la detención o restricción de movimiento de individuos”.

Según un funcionario de la ONU de alto rango que solicitó el anonimato para discutir un asunto delicado, la ONU estaba brindando a Panamá apoyo humanitario y técnico, pero los panameños estaban gestionando estrechamente a los deportados y el proceso que estaban siguiendo no era del todo claro.

Los deportados en el hotel pronto serán enviados a un campamento en el borde de una selva llamada el Tapón del Darién, según el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Construido hace solo unos años para albergar a migrantes que se dirigían al norte de Estados Unidos, el campamento ahora manejará una ola de migración inversa.

No está claro cuánto tiempo serán retenidos los migrantes allí.

En el pasado, el campamento, llamado San Vicente, consistía en solo unos pocos cobertizos en un extenso lodazal, y los funcionarios a menudo mantenían a los migrantes encerrados. La fiebre del dengue es un peligro común en la región.

En el hotel Decápolis, un hombre de unos 50 años con el apellido Wang escribió “China” en una ventana. En una llamada telefónica, dijo que había venido solo a Estados Unidos, “por libertad”.

Dejó atrás a su esposa e hijos, dijo.

Apenas unos días antes, cruzó a Estados Unidos, donde fue detenido, esposado y subido a un avión rumbo a Panamá.

“Pensé: América es un país libre con respeto por los derechos humanos”, dijo. “No tenía idea de que era como una dictadura”.

En cuanto a su país de origen, dijo, “preferiría saltar de un avión antes que regresar a China”.

En el vuelo militar de California a Panamá, Mona, una mujer iraní de 32 años convertida al cristianismo, dijo que su hijo de 8 años lloraba, aterrorizado de ver a sus padres encadenados. Para calmarlo, le dijo que esto era como superar los desafíos en un videojuego, y que una vez que el avión aterrizara, serían libres.

Su hijo preguntó si ella haría su plato persa favorito después de que aterrizaran. Su esposo, Mohammad, de 33 años, dijo que durante todo el vuelo, cuando su esposa e hijo lloraban, les recordaba una enseñanza cristiana que a menudo recitaban.

“Jesús dijo: ‘Si no apartas tus ojos de mí, no apartaré los míos de ti’. Así que constantemente le señalaba eso a mi esposa, diciéndole, mantén tus ojos en él”, dijo.

Ang Li contribuyó reportando desde Nueva York y Federico Ríos desde Ciudad de Panamá.