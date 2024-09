Bailando estrictamente 2024: celebridades, jueces y cómo ver.

Ya seas un experto y sepas distinguir tu tango de tu paso doble o seas nuevo en todo el brillo y el glamour, no falta mucho para que un nuevo grupo de celebridades se suba a la pista de baile.

Como siempre, las celebridades bailarán con un compañero profesional a lo largo de la serie y lucharán por ganar el Trofeo de la Bola de Glitter al final.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Strictly Come Dancing 2024.

¿Qué implicará el 20º aniversario de Strictly?

La BBC ha dicho a los espectadores que pueden esperar un recorrido por los 20 años de Strictly Come Dancing con actuaciones icónicas y entrevistas con estrellas de celebridades pasadas, bailarines profesionales y jueces para disfrutar.

Dijo que la nueva serie mostrará por qué el programa ha cautivado los corazones de la nación durante los últimos 20 años como uno de los programas más conocidos y queridos de la BBC.

¿Quiénes son los jueces de 2024?

Regresan al panel de jueces la Jueza Principal Shirley Ballas, Motsi Mabuse, Craig Revel-Horwood y Anton Du Beke.

¿Qué celebridades participarán este año?

Se ha revelado la alineación de celebridades y hay muchas caras nuevas subiéndose a la pista de baile, incluyendo comediantes, cantantes y presentadores de televisión.

Aquí están todos los concursantes famosos que participarán en Strictly Come Dancing 2024:

Chris McCausland (comediante)

JB Gill (cantante de JLS)

Wynne Evans (cantante)

Toyah Willcox (actriz y cantante)

Dr. Punam Krishan (doctor residente de BBC Morning Live y médica del NHS)

Tasha Ghouri (Love Island)

Pete Wicks (The Only Way is Essex)

Shayne Ward (actor y cantante)

Sarah Hadland (Miranda)

Jamie Borthwick (EastEnders)

Tom Dean (nadador campeón olímpico en tres ocasiones)

Montell Douglas (Gladiators)

Nick Knowles (presentador de DIY SOS)

Paul Merson (comentarista y exfutbolista del Arsenal)

Sam Quek (personalidad de televisión y campeona olímpica de hockey)

¿Quiénes son los profesionales de Strictly para este año?

Los bailarines profesionales Dianne Buswell, Nadiya Bychkova, Amy Dowden, Karen Hauer, Katya Jones, Neil Jones, Nikita Kuzmin, Gorka Marquez, Luba Mushtuk, Jowita Przystal, Johannes Radebe, Kai Widdrington, Nancy Xu, Carlos Gu, Lauren Oakley, Michelle Tsiakkas, Vito Coppola y Aljaž Škorjanec serán emparejados con una celebridad para enseñarles a bailar.

Amy Dowden vuelve a Strictly después de una batalla contra el cáncer de mama y su regreso será celebrado con un baile grupal “empoderador” por los profesionales del programa, que será coreografiado por Jason Gilkison.

La actuación se verá en el programa de lanzamiento del programa de baile de la BBC.

Dowden fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2023 cuando encontró un bulto el día antes de su luna de miel y se perdió tener un compañero famoso en la serie de ese año de Strictly.

La joven de 34 años anunció en febrero que regresaría al programa este año, después de una mastectomía y quimioterapia que la dejaron sin “evidencia de enfermedad” según los exámenes.

Dijo que está “muy emocionada” de volver a bailar y reunirse con su “familia de Strictly”.

La serie de Strictly de 2024 también dará la bienvenida de nuevo al bailarín profesional Aljaž Škorjanec después de una pausa de dos años.

¿Cuándo comienza Strictly Come Dancing 2024?

Strictly Come Dancing comienza el sábado 14 de septiembre y los espectadores pueden ver toda la acción en BBC One y BBC iPlayer.