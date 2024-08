¿Ayudará una nueva asociación de Microsoft a impulsar las acciones de Palantir hasta la luna?

"

Días después de informar sólidos resultados del segundo trimestre, Palantir Technologies (NYSE: PLTR) dio a los inversores aún más buenas noticias cuando anunció una asociación ampliada con Microsoft (NASDAQ: MSFT). El objetivo es vender servicios analíticos e de inteligencia artificial (IA) a varias agencias de defensa e inteligencia dentro del gobierno federal.

Palantir construyó su reputación ayudando a agencias de inteligencia del gobierno de EE.UU. a rastrear y combatir el terrorismo a través de su plataforma de recopilación de datos y análisis, pero el gobierno en realidad se ha convertido en uno de los puntos débiles de la empresa en los últimos años. Veamos cómo este acuerdo podría cambiar eso.

Buscando impulsar las ventas al gobierno federal

El gobierno de EE.UU. ha sido durante mucho tiempo el mayor cliente de Palantir, aunque su crecimiento se ha convertido en un punto débil para la empresa. El crecimiento total de los ingresos gubernamentales, incluidos los gobiernos extranjeros, se desaceleró al 19% en 2022 y solo al 14% en 2023.

Ha habido cierto repunte este año, con un crecimiento total de los ingresos gubernamentales del 23% interanual a $371 millones en el segundo trimestre y un crecimiento del gobierno de EE.UU. del 24% a $278 millones.

Sin embargo, eso aún quedó rezagado en comparación con su segmento comercial en mayor crecimiento, que experimentó un aumento interanual del 33% a $307 millones en el trimestre. Los ingresos comerciales en EE.UU., en particular, crecieron aún más rápido, un 55% a $159 millones.

Esta asociación con Microsoft buscará impulsar el crecimiento en su segmento de gobierno de EE.UU. Toda la suite de productos de Palantir ahora podrá ser implementada utilizando la nube gubernamental de Microsoft, incluyendo Microsoft Azure Government, Azure Government Secret y Azure Top Secret Cloud. La asociación también utilizará el Servicio OpenAI de Azure e integrará sus grandes modelos de lenguaje, incluido GPT-4, en el software Foundry de Palantir y su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP).

Uno de los grandes objetivos de la asociación será ayudar a acelerar las implementaciones, especialmente con AIP. En colaboración con Microsoft, la empresa llevará a cabo campamentos de entrenamiento para que la comunidad de defensa e inteligencia pruebe la tecnología.

Palantir ha tenido mucho éxito en la adquisición de nuevos clientes con sus campamentos de entrenamiento en el sector comercial, y buscará llevar eso al sector federal también. Estos talleres ofrecen formación y demuestran cómo se puede aplicar AIP a operaciones críticas para la misión y otros posibles usos.

Una desventaja del negocio gubernamental de Palantir es que puede ser trabajo por contrato para proyectos específicos. Si la empresa puede comenzar a integrar AIP en una mayor cantidad de cargas de trabajo gubernamentales, puede ayudar a crear un flujo de ingresos recurrente más duradero y confiable. Brindar servicios de IA a varias agencias de defensa e inteligencia gubernamentales es una gran oportunidad para la empresa, y la asociación con Microsoft debería facilitar la obtención de aprobaciones.

La historia continúa

Fuente de la imagen: Getty Images.

¿Es una compra la acción?

Palantir ha demostrado la fortaleza de su tecnología, pero lo que mantiene cautelosos a muchos inversores es su valoración. La acción cotiza a un ratio precio/ventas anticipado (P/S) de alrededor de 20 veces basado en estimaciones de analistas para 2025.

Para una empresa que crece en ingresos por debajo del 30%, ese es un múltiplo bastante caro. Para justificar eso, necesitaría acelerarlo más allá del 30%. Palantir ha comenzado a ver un repunte en su negocio gubernamental de EE.UU., y esta nueva asociación podría reavivar eso aún más. Pero según su valoración actual, parece que el mercado ya está valorando que eso suceda en la acción.

Creo que Palantir tiene una buena oportunidad a largo plazo, pero dada su valoración, preferiría ser comprador en una corrección. Incluso las mejores empresas tecnológicas atraviesan periodos en los que sus precios de las acciones caen, y yo preferiría ser paciente y no perseguir las acciones a estas valoraciones.

¿Deberías invertir $1,000 en Palantir Technologies en este momento?

Antes de comprar acciones de Palantir Technologies, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Palantir Technologies no fue una de ellas. Las 10 acciones que formaron parte de la lista podrían generar retornos gigantescos en los próximos años.

Considera lo que sucedió cuando Nvidia fue incluida en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en ese momento siguiendo nuestra recomendación, tendrías $763,374!

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo armar una cartera, actualizaciones periódicas de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

¡Vea las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 12 de agosto de 2024

Geoffrey Seiler no tiene ninguna posición en ninguno de los valores mencionados. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Microsoft y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 a $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Ayudará una nueva asociación con Microsoft a catapultar la acción de Palantir a la Luna? fue publicado originalmente por The Motley Fool

"