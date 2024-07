Ayuda de FIV para rinocerontes salvajes de parientes del zoológico.

Recolectar huevos de un rinoceronte de dos toneladas está lejos de ser fácil, pero el procedimiento se está llevando a cabo en zoológicos de toda Europa en un intento de ayudar a la población salvaje. La esperanza es que la tecnología de fertilidad de vanguardia pueda aumentar la diversidad genética de los rinocerontes blancos del sur en África. La especie estuvo casi extinta, descendiendo a unos pocos docenas de rinocerontes, por lo que todos los animales descienden de este pequeño grupo. Los científicos creen que los rinocerontes en zoológicos, que tienen más diversidad genética porque se cruzan cuidadosamente, podrían ampliar el pool genético con la ayuda de la FIV. Es una tecnología que ha visto un avance reciente: en enero, los investigadores anunciaron que habían logrado el primer embarazo de rinoceronte por FIV en el mundo. Zanta fue seleccionada para el procedimiento porque no puede tener crías propias [BBC/Kevin Church]. Uno de los animales que participan en el proyecto de zoológicos de rinocerontes blancos del sur es Zanta, de 22 años, del Zoológico de Dublín en Irlanda. “Zanta tiene una genética maravillosa que vale la pena preservar, pero sabemos por una evaluación reproductiva anterior que no puede reproducirse”, dice Frank O’Sullivan, un veterinario del zoológico. “La principal razón por la que queremos hacer el procedimiento es para evitar eso, recolectar sus huevos y luego serán fertilizados. Lo mejor es que Zanta estará representada en las futuras generaciones de rinocerontes.” Un equipo de especialistas en fertilidad del Instituto Leibniz para la Investigación en Zoológicos y Vida Silvestre en Alemania ha volado a Irlanda para realizar el procedimiento. Zanta es anestesiada con un dardo, luego, una vez que está completamente sedada, los científicos comienzan a trabajar. En medio de los pitidos regulares del equipo que monitorea los signos vitales de Zanta, los investigadores se agrupan alrededor de una pantalla que muestra una ecografía de los ovarios del rinoceronte. Le han administrado inyecciones especiales de hormonas para ayudarla a producir huevos. Los investigadores pueden localizarlos dentro de folículos, pequeños sacos de fluido, que aparecen como círculos negros en la pantalla. Usando una aguja ultrafina, y con un gran nivel de precisión, pueden extraer los huevos. Les ha llevado al equipo mucho tiempo desarrollar esta tecnología. El embarazo por FIV anunciado en enero fue en rinocerontes blancos del sur, con el equipo logrando transferir con éxito un embrión de rinoceronte creado en laboratorio a una madre sustituta. Nunca nació un ternero porque la madre murió por una infección bacteriana no relacionada al inicio del embarazo. Sin embargo, los científicos creen que el embarazo muestra que la técnica es viable. Su objetivo final es repetir esto con el primo casi extinto del rinoceronte blanco del sur, el rinoceronte blanco del norte, para un proyecto llamado Biorescue. Solo quedan dos de estos animales en el planeta, ambos hembras. Pero los científicos creen que los avances reproductivos que han logrado también podrían ayudar con los problemas genéticos del rinoceronte blanco del sur. Hoy en día, los rinocerontes blancos del sur se cuentan por miles, pero no siempre fue así. A finales del siglo XIX, la especie estuvo casi extinguida por la caza y la tala de tierras. Algunas estimaciones sugieren que quedaban tan solo 20 animales. Los animales han ido recuperándose lentamente y ahora están clasificados como casi amenazados, pero comenzar desde este grupo tan pequeño les ha dejado con una falta de diversidad genética. Esto los pone en riesgo, dice el profesor Thomas Hildebrandt, director de reproducción en Leibniz IZW. “Si tienes un pool genético muy estrecho, un virus, por ejemplo, puede saltar de un individuo a otro porque cada individuo es igual y el sistema inmunológico actúa de la misma manera”, explicó. Los rinocerontes blancos del sur en los zoológicos, por otro lado, tienen más diversidad debido a la forma en que se planifica cuidadosamente su cría. “Estamos tratando de aplicar esta nueva tecnología para rescatar los genes de Zanta y llevarlos de vuelta a África, para que tengamos un pool genético más amplio para el futuro”, dice. El equipo logró extraer cuatro huevos de Zanta [BBC/Kevin Church]. En un laboratorio improvisado junto al recinto del rinoceronte, los científicos observan con atención al microscopio para evaluar lo que han recolectado. Susanne Holtze, parte del equipo Leibniz, dice que han logrado cosechar cuatro huevos. La FIV de rinocerontes aún está en pañales: aún no ha nacido ningún ternero con la técnica, pero el equipo está creando una reserva de embriones formados con huevos y esperma recogidos de toda Europa y la esperanza es que algún día puedan ser implantados en madres sustitutas. “Es mucho esfuerzo y al final realmente regresamos a casa con unas pocas células. Pero estas células tienen el potencial de convertirse en embriones y formar un nuevo rinoceronte, un enorme animal de dos toneladas, así que vale la pena”, dijo la Dra. Holtze. La esperanza es que los genes de los animales del zoológico puedan ayudar a los rinocerontes salvajes [BBC/Kevin Church]. De vuelta en el recinto, no mucho después de que se completara el procedimiento, Zanta se despierta. Al principio está un poco inestable, pero una vez que todos están seguros de que está bien, se dirige afuera. Su cuidador llama su nombre y pronto ella se acerca para que la acaricien suavemente detrás de las orejas. Aunque ella no lo sabe, los pocos huevos que ha donado podrían marcar una gran diferencia, ayudando a la supervivencia de las futuras generaciones de rinocerontes blancos del sur. Fotos de Kevin Church.