La fuerzas ucranianas continúan atacando Crimea ocupada por los rusos y asesinando a criminales de guerra de alto rango en lo que solía ser su territorio soberano. Vladimir Putin, un graduado de la Universidad Estatal de Leningrado, dice que su captura es una cuestión de prerrogativa histórica. La “verdadera soberanía de Ucrania”, afirma, “solo es posible en asociación con Rusia”. Otro graduado de la Universidad Estatal de Leningrado, Alisa Rosenbaum—mejor conocida por su seudónimo Ayn Rand—previó y condenó los fundamentos filosóficos de la guerra de Putin en Ucrania.

Rand tenía solo 12 años cuando ella y su familia huyeron de Petrogrado a Crimea ucraniana en 1917, durante las campañas de nacionalización implacables de los bolcheviques. Ella y su familia regresaron en 1921 a Petrogrado, donde, a pesar de las condiciones abismales provocadas por la guerra civil y la colectivización, aprovechó la política liberal de los comunistas que permitía a las mujeres ingresar a las universidades. Sin embargo, justo antes de graduarse, fue purgada sumariamente por ser excesivamente burguesa, pero fue reinstalada a pedido de científicos británicos visitantes. La experiencia personal, no sorprendentemente, la llevó a aborrecer las injusticias infligidas por los ideólogos colectivistas. “Llámenlo destino o ironía”, escribió más tarde, “pero nací, de todos los países de la Tierra, en el menos adecuado para un fanático del individualismo, Rusia”.

La colección de ensayos de Rand de 1964 “La virtud del egoísmo”, compuesta en medio de las tensiones de la crisis de los misiles de Cuba, ayuda a iluminar los fundamentos morales de las tensiones geopolíticas que rodean a Ucrania hoy en día.

Ella comienza aclarando la diferencia entre los derechos colectivos e individuales: “Un grupo no tiene derechos”, dijo Rand, “y cualquier grupo que no reconozca este principio no es una asociación, sino una pandilla o una turba”. Ella comprendió que otorgar “derechos colectivos” era un truco para asegurar que “los derechos pertenezcan a algunos, pero no a otros, que algunos hombres tienen el ‘derecho’ de disponer de otros de cualquier manera que deseen—y que el criterio de esta posición privilegiada consiste en la superioridad numérica.”

Rand introdujo los derechos individuales en el terreno de lo realpolitik de cómo puede actuar una nación en la escena mundial. “La amoralidad del misticismo colectivista”, dijo, “es particularmente evidente hoy en la cuestión de los derechos nacionales”. Una nación, dijo, “al igual que cualquier otro grupo, es solo un número de individuos y no puede tener derechos que no sean los derechos de sus ciudadanos individuales. Una nación libre—una nación que reconoce, respeta y protege los derechos individuales de sus ciudadanos—tiene derecho a su integridad territorial, su sistema social y su forma de gobierno”.

Las cosas son diferentes para las naciones sin esas cualidades. “Una nación que viola los derechos de sus propios ciudadanos no puede reclamar ningún derecho en absoluto”, insistió Rand. “El derecho a la ‘autodeterminación de las naciones’ se aplica solo a las sociedades libres o a las sociedades que buscan establecer la libertad; no se aplica a las dictaduras.”

No solo las dictaduras pierden legitimidad moral, según Rand, sino que se abren a una invasión justa por parte de naciones que respetan los derechos. “Las naciones dictatoriales”, escribió, “son forajidas”. Ella creía que cualquier nación libre “tenía el derecho de invadir a la Alemania Nazi y… el derecho de invadir a la Rusia Soviética, Cuba o cualquier otro calabozo de esclavos”. Si bien no creía que fuera

tarea de una nación libre liberar a otras naciones a costa del sacrificio propio, creía que era el derecho de una nación libre “cuando y si lo elige.”

En el contexto de la geopolítica de los años 60, ese sentimiento era rica y controversial. El debacle de Bahía de Cochinos (abril de 1961), seguido por la crisis de los misiles de Cuba (octubre de 1962), figuraba centralmente en “La virtud del egoísmo”. En retrospectiva, ella parece haber estado lidiando con las implicaciones de su lógica. “La invasión de un país esclavizado está justificada moralmente”, dijo, “solo cuando y si los conquistadores establecen un sistema social libre… basado en el reconocimiento de los derechos individuales”. Y dado que “no hay país completamente libre hoy, ya que el llamado ‘Mundo Libre’ consiste en diversas ‘economías mixtas’, se podría preguntar si cada país de la Tierra está moralmente abierto a ser invadido por cualquier otro”.

La respuesta, dijo de manera definitiva, fue no. “Hay una diferencia entre un país que reconoce el principio de los derechos individuales, pero no lo implementa completamente en la práctica, y un país que lo niega y lo burla explícitamente.”

Rand creía que cuatro características marcaban a un país como una dictadura: gobierno de un solo partido, ejecuciones sin juicio (o con un juicio simulado) por delitos políticos, nacionalización o expropiación de propiedades privadas y censura. Un país culpable de estos ultrajes pierde cualquier prerrogativa moral, cualquier reclamación a derechos nacionales o soberanía, y se convierte en un “forajido”.

Según la formulación de Rand, entonces, la Rusia de Putin es la encarnación viva de un “país esclavizado” y está abierto a una invasión moralmente justificada. Pero tal invasión no es remotamente plausible. La amenaza de represalias nucleares hace inconcebible una invasión militar convencional. Sin embargo, a medida que Rusia continúa sus devastadoras operaciones en Crimea y el Donbas, podría dividirse bajo el peso de su propia injusticia. La “Operación Militar Especial” de Putin podría ser la manifestación final de la observación de Ivan Vovchuk de 1968: “El bolchevismo comenzó a construir su imperio iniciando una guerra contra Ucrania. Este imperio terminará su existencia con una guerra victoriosa de Ucrania contra Moscú”.

En otras palabras, el país que Rand dijo que era “menos adecuado para un fanático del individualismo” podría encontrarse como una región fracturada de repúblicas individuales hambrientas de libertad como resultado de su invasión inmoral de Ucrania.

La publicación de Ayn Rand en Crimea Ucraniana apareció primero en Reason.com.

“