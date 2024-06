AWS lanzará una región de infraestructura en Taiwán por medio de Investing.com.

“

La Región de Asia Pacífico de AWS (Taipei) permitirá a los clientes ejecutar cargas de trabajo y almacenar contenido de forma segura en Taiwán mientras atiende a los usuarios con una latencia aún más baja.

La nueva Región refleja el compromiso a largo plazo de AWS de satisfacer la alta demanda de servicios en la nube en Taiwán y en toda Asia Pacífico.

AWS planea invertir miles de millones de dólares en Taiwán para respaldar la nueva Región

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com (NASDAQ: NASDAQ:), anunció hoy que lanzará una Región de infraestructura de AWS en Taiwán a principios de 2025. La nueva Región de Asia Pacífico de AWS (Taipei) dará a los desarrolladores, startups, emprendedores y empresas, así como a la educación, el entretenimiento, los servicios financieros y organizaciones sin fines de lucro, una mayor capacidad para ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios desde centros de datos ubicados en Taiwán, asegurando que los clientes que deseen mantener su contenido en Taiwán puedan hacerlo. Como parte de su compromiso a largo plazo, AWS planea invertir miles de millones de dólares en Taiwán en los próximos 15 años. Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

AWS se compromete a ayudar a los clientes de todos los tamaños y de todas las industrias a acelerar su transformación digital con los más altos niveles de seguridad y resistencia disponibles, dijo Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura en AWS. La nueva Región de AWS en Taiwán permitirá a las organizaciones desbloquear todo el potencial de la nube y construir con tecnologías de AWS como computación, almacenamiento, bases de datos, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial para impulsar la innovación y transformar la forma en que las empresas e instituciones atienden a sus clientes. Estamos deseando ayudar a los clientes y a los Socios de AWS en Taiwán a ofrecer aplicaciones habilitadas para la nube para acelerar el crecimiento, la productividad y la innovación con una latencia más baja desde los centros de datos ubicados en Taiwán.

Agradecemos a AWS por ofrecer una amplia variedad de innovadores servicios en la nube tanto a empresas locales como internacionales. Taiwán cuenta con un conglomerado industrial bien establecido, destacando particularmente en sectores como la industria de semiconductores y la tecnología de la información y las comunicaciones, dijo el Sr. Jung-tai Cho, Primer Ministro del Yuan Ejecutivo. Anticipamos que la nueva Región de AWS en Taiwán fomentará una relación próspera, mutuamente beneficiosa y sostenible. Esta inversión está destinada a catalizar el crecimiento de cadenas industriales relacionadas, generar oportunidades de empleo de alta calidad y promover iniciativas de desarrollo sostenible.

La nueva Región de AWS estará compuesta por tres Zonas de Disponibilidad en su lanzamiento, sumándose a las actuales 105 Zonas de Disponibilidad de AWS en 33 regiones geográficas a nivel mundial. Con el anuncio de hoy, AWS tiene planes de lanzar 21 Zonas de Disponibilidad adicionales y siete Regiones de AWS en Malasia, México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán, Tailandia y la Nube Soberana Europea de AWS. Las Regiones de AWS consisten en Zonas de Disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas. Las Zonas de Disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos una de la otra para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca para proporcionar una baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples Zonas de Disponibilidad. Cada Zona de Disponibilidad tiene alimentación, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de ultra baja latencia. Los clientes de AWS centrados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en múltiples Zonas de Disponibilidad para lograr una tolerancia a fallas aún mayor.

AWS ofrece la cartera de servicios más amplia y profunda, que incluye análisis, inteligencia artificial (IA), computación, base de datos, Internet de las cosas (IoT), aprendizaje automático (ML), servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube. La Región de Asia Pacífico de AWS (Taipei) permitirá a los clientes con preferencias o requisitos de residencia de datos almacenar su contenido de forma segura en Taiwán para lograr una latencia aún más baja, y atender la demanda de servicios en la nube en Asia Pacífico. Desde start-ups y empresas hasta organizaciones del sector público y sin fines de lucro podrán utilizar tecnologías avanzadas de la nube líder del mundo para impulsar la innovación.

Los clientes dan la bienvenida a la Región de AWS en Taiwán

Las organizaciones en Taiwán se encuentran entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países y territorios de todo el mundo que eligen AWS para innovar, reducir costos y acelerar el tiempo de lanzamiento. Las organizaciones en Taiwán que eligen AWS para ejecutar sus cargas de trabajo incluyen Acer, Cathay Financial Holdings, Chunghwa Telecom, Gamania, KKCompany, Maicoin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Trend Micro (OTC:) y más.

Cathay Financial Holdings (CFH) es líder en tecnología financiera en Taiwán y continuamente introduce la última tecnología para crear un ecosistema completo de servicios financieros en múltiples escenarios. Desde 2021, CFH ha construido un entorno de nube en AWS que cumple con los requisitos de control de seguridad y cumplimiento normativo. Cathay Financial Holdings continuará acelerando la transformación digital en la industria, y también mejorará la estabilidad, seguridad, puntualidad y escalabilidad de nuestros servicios financieros, dijo Marcus Yao, vicepresidente ejecutivo senior de CFH. Con la próxima nueva Región de AWS en Taiwán, se espera que CFH proporcione a los clientes servicios financieros aún más diversos y convenientes.

Chunghwa Telecom es líder en servicios de red en la nube en Taiwán. Chunghwa Telecom ofrece un amplio ancho de banda 5G, velocidades de red rápidas, y es uno de los principales proveedores de Internet móvil del mundo. También ha invertido en cables submarinos internacionales en todo el mundo, proporcionando una conexión privada 5G de alta velocidad, baja latencia y de gran escala a las empresas. Además, aprovecha plataformas de IA generativa como Amazon Bedrock para construir servicios innovadores y crear aplicaciones inteligentes para diversas industrias. AWS es un colaborador importante para Chunghwa Telecom. El desarrollo de una Región de AWS en Taiwán impulsará aún más el desarrollo de la industria de la información de Taiwán, dijo el Dr. Ivan Lin, presidente de Chunghwa Telecom. Chunghwa Telecom aprovechará la infraestructura y las tecnologías en la nube de AWS, y combinado con nuestra propia experiencia en la ejecución de sistemas de información y la oferta de múltiples competencias de AWS, esperamos proporcionar a nuestros clientes servicios de conexión directa de alta latencia, alto ancho de banda y alta seguridad.

Gamania, un destacado desarrollador, editor y operador de juegos en línea de Taiwán, aprovecha la infraestructura robusta y escalable de AWS para ejecutar sin problemas múltiples productos de juegos bajo su marca, garantizando una experiencia de juego altamente fiable y segura para su vasta base de jugadores a nivel mundial. La seguridad y la accesibilidad son críticas para la satisfacción del jugador, y confiamos en AWS para garantizar un juego ininterrumpido a lo largo del ciclo de vida de un juego, dijo Marco Chien, director de operaciones de Gamania Taiwan. El anuncio de la nueva Región de AWS en Taiwan nos permitirá aprovechar los servicios en la nube líderes de la industria con baja latencia mientras almacenamos datos nacionalmente, asegurando una experiencia de juego fluida e ininterrumpida para nuestros jugadores. Estamos emocionados por las oportunidades que esto presenta, ya que nos permite acelerar la innovación y descubrir nuevos caminos para el crecimiento y la expansión.

KKCompany Technologies es uno de los principales grupos de tecnología multimedia de IA de Asia, con negocios que abarcan su plataforma de streaming de música KKBOX, una solución de streaming impulsada por IA en BlendVision, y el servicio de inteligencia en la nube de Going Cloud. KKCompany tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios a importantes clientes en Asia en migración a la nube y digitalización. La empresa ofrece servicios de consultoría en IA generativa, tecnología multimedia, transformación digital y más para empresas, operando bajo modelos tanto B2C como B2B. KKCompany ha colaborado a largo plazo con AWS para impulsar la transformación digital de la IA en la industria, dijo Steve Wang, presidente y CEO de KKCompany. Estamos entusiasmados de ver a AWS estableciendo centros de datos en Taiwán, lo que fortalecerá nuestra base técnica en Taiwán y respaldará nuestra ambición de convertirnos en un grupo de tecnología de software de clase mundial.

Los Socios de AWS también dan la bienvenida a la nueva Región de AWS

La Red de Socios de AWS (APN) es una comunidad global que aprovecha las tecnologías, programas, conocimientos y herramientas de AWS para construir soluciones y servicios para los clientes. La APN tiene más de 130,000 socios de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) de más de 200 países de todo el mundo. Los Socios de AWS construyen soluciones y servicios innovadores en AWS, y la APN brinda soporte comercial, técnico, de marketing y de go-to-market a los clientes. Los ISV, SI y socios consultores de AWS ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones críticas y brindar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y gestión para los entornos de los clientes. Los Socios de AWS en Taiwán incluyen a CKmates, eCloudvalley Digital Technology Group, Going Cloud Co., Ltd., MetaAge Corporation, Netron Ltd., Nextlink Technology y muchos otros. Para obtener la lista completa de Socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

eCloudvalley Digital Technology Group es un Socio de Servicios Premier de AWS con un equipo de expertos en la nube con 500+ certificados. eCloudvalley Group siempre ha abrazado nuestra misión de ser un evangelista de la nube, impulsando la adopción de tecnología en la nube en las industrias de Taiwán, dijo MP Tsai, CEO del Grupo eCloudvalley. Con una colaboración cercana de una década con AWS, estamos honrados de ayudar a más y más clientes e industrias a migrar a la nube, mientras formamos parte del viaje de transformación digital de los clientes en AWS. Creemos que el lanzamiento de la Región de AWS apoyará aún más la transformación digital e innovación de las empresas taiwanesas en Taiwán con su tecnología en la nube líder mundial, mientras que las industrias con mayores requisitos de residencia de datos locales, como las finanzas y la salud, podrán promover aún más su viaje de transformación a la nube.

Nextlink es un Socio de Consultoría Premier de AWS y Proveedor de Servicios Gestionados (MSP) certificado que proporciona servicios y soluciones en la nube. La inversión de AWS en infraestructura local ayudará a impulsar la transformación digital de las empresas taiwanesas, impulsando el desarrollo de diversas industrias que van desde industrias tradicionales hasta sectores digitales emergentes, dijo Shasta Ho, CEO de Nextlink Technology Inc. La nueva Región de Asia Pacífico de AWS (Taipei) abordará las necesidades de los clientes en cuanto a localización de datos, baja latencia, cumplimiento y cargas de trabajo de computación de alto rendimiento. Esperamos aprovechar las tecnologías en la nube líderes mundiales de AWS para impulsar los viajes de transformación digital de los clientes, mientras contribuimos a la diversificación de la economía de Taiwán.

Inversión de AWS en Taiwán

Desde 2014, AWS ha lanzado dos ubicaciones de borde de Amazon CloudFront en Taiwán. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y APIs a los usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. En 2018, AWS estableció su primera de dos ubicaciones de AWS Direct Connect en Taiwán, permitiendo a los clientes establecer una conexión privada entre AWS y su centro de datos, oficina o entorno de alojamiento. En 2020, AWS lanzó AWS Outposts en Taiwán. AWS Outposts es una familia de soluciones completamente gestionadas que ofrecen infraestructura y servicios de AWS a prácticamente cualquier ubicación local o periférica para una experiencia híbrida verdaderamente consistente. AWS expandió su huella de infraestructura en Taiwán nuevamente en 2022 con el lanzamiento de AWS Local Zones en Taipei. Las AWS Local Zones son un tipo de implementación de infraestructura de AWS que coloca la computación, el almacenamiento, la base de datos y otros servicios selectos más cerca de grandes centros de población, industria y IT, permitiendo a los clientes ofrecer aplicaciones que requieren una latencia de un solo dígito en milisegundos para los usuarios finales.

Para apoyar el crecimiento en la adopción de la nube en Taiwán, AWS continúa invirtiendo en la capacitación de estudiantes, desarrolladores locales y profesionales técnicos, profesionales no técnicos, y la próxima generación de líderes de TI en Taiwán a través de ofertas como AWS Academy, AWS Educate y AWS Skill Builder. Estos programas y centros de aprendizaje ayudan a los aprendices de todos los antecedentes y experiencias a prepararse para carreras en la nube. Desde 2017, AWS ha capacitado a más de ocho millones de personas en la región de Asia Pacífico-Japón en habilidades en la nube, incluidas más de 100,000 personas en Taiwán.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se ha comprometido a alcanzar emisiones netas de carbono cero en todas sus operaciones para 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge en 2019, y como parte de ese compromiso, la empresa está en camino de igualar toda la electricidad utilizada por sus operaciones con un 100% de energías renovables para 2025, cinco años antes del objetivo original de 2030. Consulte la metodología pública de Amazon para obtener más información sobre su enfoque. Amazon ha sido nombrada el mayor comprador corporativo de energía renovable durante los últimos cuatro años, una posición que ha mantenido desde 2020, según Bloomberg New Energy Finance. Amazon ahora cuenta con más de 500 proyectos de energía renovable a nivel mundial. Además, AWS será positivo en agua para 2030, devolviendo más agua a las comunidades de la que utiliza en sus operaciones directas.

Sobre Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services ha sido la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS ha estado expandiendo continuamente sus servicios para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo, y ahora cuenta con más de 240 servicios completos para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), móvil, seguridad, híbrida, medios y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones desde 105 Zonas de Disponibilidad en 33 regiones geográficas, con planes anunciados para 21 Zonas de Disponibilidad adicionales y siete Regiones de AWS en Malasia, México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán, Tailandia y la Nube Soberana Europea de AWS. Millones de clientes, incluidas las startups de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para alimentar su infraestructura, volverse más ágiles y reducir costos. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de enfoque en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo pl