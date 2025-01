Avistado GK Barry en la nueva serie de Netflix “Te Extraño”

Los espectadores se sorprendieron al ver a la estrella de I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! y podcaster GK Barry en la nueva serie de Netflix.

GK Barry es conocida por sus videos de TikTok y por conducir su propio podcast Saving Grace, sin embargo, los fans no suelen verla actuando.

¿Entonces, qué hacía ella en la nueva serie de Netflix? Ella reveló todo a Cosmopolitan.

GK Barry chica, ¿qué estás haciendo aquí? #MissingYou pic.twitter.com/kJR6Sad4Fy

— The Holy Church of Netflix (@netflixchurch) January 1, 2025

GK Barry avistada en Missing You de Harlan Coben en Netflix



La revista explica que el personaje de GK Barry fue “visto jugando con su cabello y jugando debajo de una manta, mientras una voz en off dice, ‘Sueño contigo. Besándote. Abrazándote. La sensación de tu piel contra la mía. Te amo.'” Mientras que “se ve a un hombre, con las muñecas atadas, cayéndose de un caballo.”

GK Barry, que aparece regularmente en Loose Women, añadió que su personaje es una “chica de cámara de pies.”

Hablando sobre el programa, ella dijo: “Me dieron un resumen de lo que se trataba y me leyeron la lista de personas [involucradas] y pensé, ‘Absolutamente lo haré.’

“Solo quería hacerlo porque pensé que era bastante icónico. ¡Quiero mejorar el currículum para que mis padres no puedan quejarse de nada! Haría [más actuación], algo al estilo de The Office, o algo que no involucre actuación tensa. No podría hacer Game of Thrones.”

Los espectadores de Netflix sorprendidos al ver a GK Barry en Missing You



Algunos espectadores se fueron a X para compartir su sorpresa al ver a GK Barry en la nueva serie.

Uno dijo: “¿Por qué está GK Barry en Missing You?”, agregando un emoji de risa y llanto.

Lectura recomendada:

Otro comentó: “¿Estoy teniendo un sueño febril? Viendo la nueva serie de Harlen Coben y juro que acabo de ver a GK Barry y Matt Willis en ella”, agregando el mismo emoji.

Un tercero dijo: “GK Barry chica, ¿qué estás haciendo aquí? #MissingYou” junto con una captura de pantalla de su aparición en el programa.

Cómo ver Missing You



Todos los episodios de Missing You están ahora disponibles para ver en Netflix, protagonizada por Richard Armitage, James Nesbitt y más.