Aviso: Piensa dos veces antes de descargar esta aplicación que podría costar millones a Apple y Google.

Un juez en Brasil ha multado a Apple y Google por distribuir, en sus respectivas tiendas de aplicaciones, FaceApp: una aplicación que aparentemente no se preocupa por la privacidad del usuario.

Hace algunos años, FaceApp arrasó en internet con formas curiosas y ligeramente inquietantes, basadas en inteligencia artificial, para hacerte envejecer o cambiar el color de tu cabello sin hacerlo realmente en la vida real. Es posible que incluso haya jugado con ello, mezclando fotos de diferentes celebridades para ver cómo sería su posible descendencia (sí, eso solía ser una función).

FaceApp puede manipular rostros y permite alteraciones extremas de fotos, desde cambiar tu tono de piel y color de cabello hasta añadir 20 años o más a tu edad. Pero desde hace tiempo es un secreto a voces que la aplicación roba descaradamente los datos de los usuarios utilizando un vacío en los contratos legales.

La violación de la privacidad del usuario (aunque se obtiene el consentimiento del usuario, pero con falsas pretensiones) ha hecho que los reguladores en Brasil frunzan el ceño. El juez Douglas de Melo Martins dijo que la ley brasileña prohíbe la recolección masiva e impropia de datos personales sin consentimiento. De hecho, no es el lenguaje engañoso utilizado en los términos de la aplicación… sino la falta de traducción de dichos términos al portugués.

Lo cierto es que los usuarios brasileños no pueden proporcionar un consentimiento informado a los Términos de Servicio que no pueden entender en su idioma. Y eso probablemente garantizaría que esta multa se mantenga a pesar de posibles apelaciones. Para ser absolutamente justos, la versión en inglés tampoco es muy clara, pero eso no es el tema aquí.

Los reguladores realmente responsabilizan a Apple y Google por el funcionamiento de FaceApp. En este momento, ambas compañías podrían enfrentarse a una multa de alrededor de $82 por persona que descargó y utilizó FaceApp desde junio de 2020. Y eso podría ascender a millones de dólares.

Como suele suceder en tales situaciones, es probable que Google y Apple apelen; suele suceder a menudo que las grandes empresas tecnológicas intenten mitigar multas apelando la decisión de un tribunal.

El fiasco de FaceApp en Brasil no se trata solo de una aplicación que juega descuidadamente con los datos de los usuarios, sino que pone un gran foco en la cuestión más amplia de si Apple y Google deberían ser responsables de las aplicaciones dudosas que dejan campar a sus anchas en sus parques digitales.

No es como si fuera la primera vez que escuchamos sobre aplicaciones que se portan mal, pero cuando los gobiernos comienzan a señalar a los jefes de las tiendas de aplicaciones, las cosas se ponen interesantes.

Si Apple y Google terminan teniendo que desembolsar millones en multas, podría abrir las compuertas para casos similares en todo el mundo.

