Aviso de Exclusión y Reincorporación de la Regla de Listado de Nasdaq por Investing.com

HONG KONG, 30 de noviembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – El 21 de noviembre de 2024, Primega Group Holdings Limited (Nasdaq: PGHL) (la Compañía) fue notificada por el Personal de Calificaciones de Listado de Nasdaq del Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) de que la Compañía no ha pagado una suma de ciertas tarifas requeridas bajo la Regla de Listado 5900 Series de Nasdaq (Aviso de Delisting). La Regla de Listado 5250(f) de Nasdaq establece que la Compañía debe pagar todas las tarifas aplicables como se describe en la Serie de Reglas 5900. Nasdaq notificó a la Compañía que la falta de cumplimiento de este requisito servía como base para la deslistación de los valores de la Compañía del Nasdaq Capital Market. La notificación de Nasdaq también estableció que si la Compañía no elige apelar, la Compañía enfrentará la deslistación del Nasdaq Capital Market y las acciones de la Compañía serán suspendidas el 3 de diciembre de 2024.

La Compañía ha realizado un reembolso completo y total de las tarifas pendientes el 26 de noviembre de 2024. El 27 de noviembre de 2024, la Compañía recibió una notificación de Nasdaq que, sujeto a ciertas obligaciones de divulgación, de las cuales este comunicado de prensa forma parte, el asunto relativo a las Tarifas Pendientes está cerrado.

La Compañía ahora está en cumplimiento de la Regla de Listado 5250(f) de Nasdaq.

La negociación de las acciones de la Compañía no se ve afectada y continúa como de costumbre.

El Aviso de Delisting no afecta las operaciones comerciales o la posición financiera de la Compañía, y nos mantenemos enfocados en mantener el crecimiento empresarial. Ni la Compañía ni ninguna de sus subsidiarias están sujetas a ninguna acción disciplinaria adicional por parte de Nasdaq.

PRIMEGA GROUP HOLDINGS LIMITED

Acerca de Primega Group Holdings Limited

Primega Group Holdings Limited es un proveedor de servicios de transporte que emplea prácticas respetuosas con el medio ambiente con el objetivo de facilitar la reutilización de materiales de construcción y demolición y reducir los residuos de construcción. A través de una subsidiaria operativa en Hong Kong, la Compañía opera en la industria de la construcción, principalmente manejando el transporte de materiales excavados de sitios de construcción. Los servicios comprenden principalmente (i) servicios de transporte de suelo y roca; (ii) comercio de aceite diésel; y (iii) trabajos de construcción, que incluyen principalmente trabajos de excavación y soporte lateral y pilotes aburridos. La Compañía generalmente brinda sus servicios como subcontratista a otros contratistas de construcción en Hong Kong.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro involucran riesgos y incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía sobre eventos futuros que la Compañía cree que pueden afectar su situación financiera, resultados operativos, estrategia comercial y necesidades financieras. Los inversores pueden encontrar muchas (pero no todas) de estas declaraciones mediante el uso de palabras como aproximadas, cree, espera, anticipa, estima, proyecta, tiene la intención, planea, será, sería, debería, podría, puede u otras expresiones similares en este comunicado de prensa. La Compañía no tiene la obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas, excepto según lo requiera la ley. Aunque la Compañía cree que las expectativas expresadas en estas declaraciones a futuro son razonables, no puede asegurarle que esas expectativas resultarán ser correctas, y la Compañía advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados e invita a los inversores a revisar otros factores que pueden afectar sus resultados futuros en las presentaciones de la Compañía ante la SEC.

Para consultas de inversores y medios, comuníquese con:

Información de la Compañía

Primega Group Holdings Limited

Man Siu Ming, Director y Presidente del Consejo

[email protected]

+852 3997 3682

Relación con Inversores

HBK Strategy Limited

Katy Chan, Directora

[email protected]

+852 2498 3681

Fuente: Primega Group Holdings Limited