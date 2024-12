Aviso: Algunas tiendas de Apple ofrecerán bolsas de regalo personalizadas este fin de semana.

A medida que continúa la temporada de compras navideñas, Apple está llevando a cabo una divertida promoción en las tiendas de Apple este fin de semana.

En tiendas selectas en San Francisco, Miami, Los Ángeles y la Ciudad de Nueva York, habrá artistas en vivo disponibles para personalizar bolsas de regalo para los compradores de Apple…

Los artistas en vivo estarán disponibles en estas cuatro tiendas de Apple de 11 a.m. a 3 p.m. hora local los sábados y domingos:

Apple Union Square en San Francisco, CA

Apple Aventura en Miami, FL

Apple The Grove en Los Ángeles, CA

Apple Fifth Avenue en Nueva York, NY

En estas tiendas, los compradores de Apple pueden elegir tener sus bolsas de regalo personalizadas por un artista en vivo. Puedes ver las biografías de cada artista a continuación.

¡Si vas a una tienda de Apple participante este fin de semana, asegúrate de compartir una foto de tu bolsa de regalo personalizada con nosotros en los comentarios a continuación o en las redes sociales!

Apple Union Square – San Francisco

Erik Marinovoich – @erikmarinovoich

Erik Marinovich es un artista de letras y diseñador con sede en San Francisco, y es cofundador de Friends of Type. Desde 2009, ha dibujado letras, logotipos y tipografía para varias marcas comerciales. En 2012, cofundó Title Case, un espacio de trabajo creativo que imparte talleres y conferencias. Entre el trabajo para clientes, la enseñanza y proyectos secundarios, lo encontrarás viajando para promocionar Keep Fresh Stay Rad y Let’s Go Letter Hunting, dos nuevas publicaciones de Friends of Type publicadas por Princeton Architectural Press.

Apple Aventura – Miami

Jackson Alves – @letterjack

Jackson Alves es un artista de caligrafía y letras brasileño y educador con sede en Orlando, Florida. Graduado en diseño gráfico en 2003, en los últimos doce años Jackson ha estado trabajando exclusivamente como experto en formas de letras, colaborando con clientes de diferentes países. Alves fue galardonado en la 10ª y 12ª Bienal de Diseño Gráfico en Brasil y también con el “Certificado de Excelencia Tipográfica” por el Type Directors Club en Nueva York. Algunas de sus obras forman parte de la colección permanente del Museo Contemporáneo de Caligrafía en Moscú.

Apple The Grove – Los Ángeles

Katrina Centeno-Nguyen – @calligkatrina

Calligraphy Katrina es una empresa de caligrafía establecida en 2007 por su fundadora altamente artística y talentosa, Katrina Centeno-Nguyen. A la edad de 19 años, un amigo le pidió que dirigiera los sobres de su boda. Con un humilde comienzo de $10, Katrina compró una pluma y un paquete de sobres para muestras y comenzar su primer proyecto. Después de un par de trabajos más, obtuvo una reseña muy alentadora en el famoso blog de bodas, Project Wedding. Inmediatamente, su velocidad natural, habilidades de escritura innatas y personalidad meticulosa pero optimista fueron notadas por la industria de bodas de lujo de Los Ángeles, museos y las principales casas de moda del mundo, incluyendo Vogue, Dior, Ferragamo y Chanel, por nombrar algunas.

Apple Fifth Avenue – Nueva York

Lynne Yun – @lynneyun

Lynne Yun es una diseñadora de tipografía, educadora y tecnóloga con sede en Nueva York. Lynne es fundadora de Space Type, un estudio que opera en la intersección de la tipografía y la tecnología. También recientemente cofundó Type Electives, una escuela de diseño en línea que está dando forma al futuro de la tipografía.