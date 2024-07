Aviones vuelan demasiado cerca entre sí cerca del aeropuerto de Syracuse en Nueva York, según las autoridades.

Dos aviones parecían acercarse demasiado uno al otro mientras volaban cerca de un aeropuerto en Siracusa, Nueva York, el lunes.

Un vuelo de Delta Connection despegaba cuando un vuelo de American Eagle se preparaba para aterrizar en la misma pista, informó el medio local WABC.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 a.m. cerca del Aeropuerto Internacional de Hancock de Siracusa, según la Administración Federal de Aviación.

La Administración Federal de Aviación está investigando un incidente cerca del Aeropuerto Internacional de Hancock de Siracusa después de que un avión intentando aterrizar se acercara demasiado a un avión que despegaba el lunes por la mañana. (Departamento de Policía de North Syracuse)

Un controlador de tráfico aéreo instruyó al vuelo de PSA Airlines 5511 a dar la vuelta en el Aeropuerto Internacional de Hancock de Siracusa para mantenerlo separado de una aeronave que estaba despegando en la misma pista, dijo un portavoz de la FAA a Fox News Digital.

Una cámara de tablero de la policía capturó el evento en video.

Un vuelo de Delta Connection despegaba del aeropuerto de Siracusa mientras un vuelo de American Eagle se preparaba para aterrizar en la misma pista, según el medio local WABC. (Departamento de Policía de North Syracuse)

Los aviones estaban a unos 700 a 1,000 pies de distancia verticalmente, según FlightRadar24. No está claro qué tan cerca estaban horizontalmente.

La FAA está investigando el incidente, pero no lo ha clasificado como un “cercano”. Louis Casiano Jr. de Fox News contribuyó a este reporte.

