Avión que transportaba al vicepresidente de Malawi desaparece.

Un avión que transportaba al Vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, y otras nueve personas ha desaparecido, según un comunicado de la oficina del presidente.

La aeronave de la Fuerza de Defensa de Malawi “salió de radar” después de dejar la capital, Lilongwe, el lunes por la mañana, añadió.

El presidente ordenó una operación de búsqueda y rescate después de que los funcionarios de aviación no pudieran contactar con la aeronave.

Se suponía que aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Mzuzu, en el norte del país, justo después de las 10:00 hora local.

Después de ser informado del incidente por el comandante de la Fuerza de Defensa, el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera, canceló su vuelo a las Bahamas, que estaba programado para el lunes por la noche.

“El público será informado de cualquier desarrollo en la situación a medida que se establecen los hechos”, dijo la oficina del presidente.

El motivo de la desaparición de la aeronave aún no se conoce, dijo el General Valentino Phiri al Sr. Chakwera. Moses Kunkuyu, ministro de información de Malawi, dijo a la BBC que los esfuerzos para encontrar la aeronave son “intensos”.

El Sr. Chilima se dirigía a representar al gobierno en el entierro del ex ministro del gabinete Ralph Kasambara, quien falleció hace tres días.

El Sr. Kunkuyu dijo: “El aeropuerto al que iba a aterrizar, que está en la parte norte de Mzuzu, era el más cercano al lugar donde se llevaba a cabo el funeral”.

En el 2022, el Dr. Chilima fue arrestado y acusado de aceptar dinero a cambio de otorgar contratos gubernamentales.

El mes pasado, el tribunal retiró los cargos, sin dar razones para esta decisión.

¿Quién era Saulos Chilima?

Antes de su carrera política, el Dr. Chilima ocupó puestos de liderazgo clave en empresas multinacionales como Unilever y Coca Cola.

Tiene 51 años.

Está casado y tiene dos hijos.

El Dr. Chilima es descrito en el sitio web del gobierno como un “ejecutante”, “trabajador incansable” y “un logrador”.

Tiene un doctorado en Gestión del Conocimiento.

