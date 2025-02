Avión militar de EE.UU. transportando indios deportados aterriza en Punjab.

El número de inmigrantes indocumentados indios en los EE. UU. es objeto de controversia. Nuevos datos del Centro de Investigación Pew, estimaciones externas de 725,000 personas para 2022, los colocan como el tercer grupo más grande después de México y El Salvador. En contraste, el Instituto de Política Migratoria (MPI) sitúa la cifra en 375,000, ubicando a India en quinto lugar entre los países de origen. Los inmigrantes no autorizados representan el 3% de la población de EE. UU. y el 22% de la población nacida en el extranjero. En noviembre, 1.44 millones de no ciudadanos en EE. UU. permanecen en el “registro de no detenidos para ser deportados” del ICE, según un documento del ICE, consultado por Fox News, externamente. Los números más altos provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, cada uno con más de 200,000 personas esperando ser deportadas. China tiene 37,908 casos, mientras que India tiene 17,940 en la lista. El documento del ICE dice que el gobierno de EE. UU. espera que las naciones extranjeras acepten a sus ciudadanos pero se enfrenta a resistencia. El ICE actualmente clasifica a 15 países como “poco colaborativos”, incluidos China, India, Irán, Rusia y Venezuela. Once más, como Iraq, Nicaragua y Vietnam, se consideran en riesgo de no cumplimiento. “Los factores que podrían llevar a un país a ser clasificado como poco colaborativo incluyen obstaculizar los esfuerzos de eliminación del ICE al negarse a realizar entrevistas consulares cuando sea necesario; negarse a aceptar misiones de eliminación en vuelos charter; tener una relación inaceptable de liberaciones en comparación con las eliminaciones y/o un tiempo promedio inaceptable desde la orden de eliminación final ejecutable hasta la eliminación; y/o negar o retrasar la emisión de documentos de viaje, como pasaportes”, dice el documento. El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de India, Randhir Jaiswal, dijo recientemente que India se oponía firmemente a la migración ilegal, especialmente porque está vinculada a otras formas de crimen organizado, externamente. “Como parte de la cooperación en migración y movilidad entre India y EE. UU., ambas partes están comprometidas en un proceso para disuadir la migración ilegal, al tiempo que crean más oportunidades para la migración legal desde India a EE. UU. Estamos ansiosos por continuar esta cooperación. Al mismo tiempo, el gobierno de India deberá realizar la verificación requerida, incluida la nacionalidad de las personas involucradas antes de que sean deportadas a India.” El año pasado, bajo el ex presidente de EE. UU. Joe Biden, fueron deportados 271,000 migrantes a 192 países.