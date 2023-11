Aventura en la Isla de Hello Kitty nominada en los Premios del Videojuego.

‘Hello Kitty Island Adventure’

“Hello Kitty Island Adventure” es el último título de Apple Arcade nominado como el mejor juego para móviles en The Game Awards, pero la competencia es feroz.

Sin embargo, Apple Arcade es un esfuerzo relativamente nuevo de la compañía iPhone. The Game Awards existe desde 2014, y los títulos de Apple Arcade han sido nominados desde el debut del servicio en 2019, pero aún no han ganado.

Apple ha visto títulos anteriores como “Sayonara Wild Hearts”, “Grindstone” y “What the Golf?” en 2019 y “Fantasian” en 2021 nominados para premios en el show. Apple Arcade también tuvo un estreno mundial de tráiler durante The Game Awards 2019 para “Ultimate Rivals: The Rink.”

A pesar de sus mejores esfuerzos, Apple Arcade no ha captado mucha atención crítica. Hay más de 300 títulos disponibles en el servicio, ninguno ha ganado premios en The Game Awards, y muy pocos han sido nominados en absoluto.