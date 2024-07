‘Avance’ aumenta las esperanzas de un acuerdo de alto el fuego.

El jefe de la agencia de espionaje de Israel Mossad, David Barnea, se informa que viajó solo a Doha para reunirse con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mientras nuevamente se está construyendo un impulso en torno a un posible alto el fuego y acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas. Parece ser un movimiento muy preliminar en lo que podría ser una serie complicada de discusiones destinadas a finalmente cerrar la brecha entre el gobierno israelí y Hamas sobre lo que cada uno define como su línea de base en lo que cualquier acuerdo potencial abarcaría. Después de que el Sr. Barnea dejara Doha, la oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que aún quedaban brechas entre las dos partes. Los funcionarios israelíes ya habían dicho que las expectativas deben ser disminuidas. El último avivamiento de la esperanza de un acuerdo vino después de que Hamas entregara su respuesta a la propuesta de tres fases que el presidente Biden presentó hace varias semanas. La clave de esa formulación fue posponer lo que durante mucho tiempo ha parecido ser el principal obstáculo para que cualquiera de los lados acepte un acuerdo: la demanda de Hamas de que debe haber un alto el fuego permanente y la contra demanda de Israel de que debe tener la libertad de reanudar la lucha en Gaza si es necesario. Exactamente lo que ha presentado Hamas aún no se ha hecho público. Pero la respuesta israelí parece ser mucho más positiva que en otras instancias en los últimos siete meses cuando el proceso ha recuperado impulso. Una fuente en el equipo de negociación de Israel dijo que la propuesta presentada por Hamas incluía un “avance muy significativo”. Hay indicaciones de que esto podría significar que Hamas ha aceptado el punto clave de la propuesta anunciada por el presidente Biden: que permitiría negociaciones para lograr su objetivo de poner fin permanentemente a la guerra a través de la primera fase de seis semanas del alto el fuego, en lugar de exigirlo como punto de partida. Hamas ha reaccionado constantemente ante su descripción por parte de Estados Unidos en particular como el principal obstáculo para llegar a un acuerdo. Si queda claro que de hecho ha hecho esta concesión, entonces la pelota estaría firmemente de vuelta en la cancha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En ningún momento ha cedido personalmente un ápice en su compromiso público con la completa erradicación de Hamas y el derecho de Israel a seguir luchando en Gaza después de cualquier alto el fuego. Ha resistido toda la presión tanto desde dentro como fuera de Israel para modificar esa postura. Pero la presión ha estado aumentando sobre él desde todos los lados, inexorablemente. El último impulso parece haber venido desde el propio ejército. Un artículo reciente en el New York Times, citando a funcionarios actuales y anteriores de seguridad no identificados, dijo que los principales generales de Israel “quieren comenzar un alto el fuego en Gaza incluso si mantiene a Hamas en el poder por el momento”. El Sr. Netanyahu desestimó esto como derrotista. Pero puede que no pueda resistir esa presión para siempre, ni la creciente ira en las calles de Israel de aquellos que quieren que los rehenes restantes en Gaza sean llevados a casa ahora mismo. Para Hamas, también hay indicios de desesperación creciente por la guerra continua de aquellos que sufren de ella a diario, la población civil de Gaza. Y a nivel internacional, la paciencia de mediadores, como Egipto y Qatar, puede estar llegando a su fin. Países regionales que apoyan de todo corazón la causa palestina también se informó que están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre Hamas para aceptar un acuerdo. Su liderazgo puede sentir que la aparente supervivencia del grupo, incluso si está severamente degradada tanto políticamente como militarmente, puede ser una victoria suficiente. Y para la comunidad internacional, la necesidad de encontrar algún fin a la guerra se ha vuelto aún más urgente con el espectro de la confrontación entre Israel y Hezbollah que potencialmente podría estallar en una guerra total. Un alto el fuego en Gaza podría potencialmente aliviar esas tensiones. Y para la administración Biden, que todavía se está recuperando de la disputa de la semana pasada entre el presidente y Donald Trump, un éxito diplomático aquí sería un impulso muy necesario. Todos estos elementos sugieren que las esperanzas que una vez más se han levantado pueden esta vez finalmente ser más resistentes a los factores negativos que las han visto frustradas anteriormente.