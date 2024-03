Lea la historia completa en The Auto Wire

Australia quiere fabricar sus propios coches eléctricos

No hace mucho tiempo, Australia fabricó algunos coches interesantes y muy respetables que sus ciudadanos adoraban. Claro, Holden era propiedad del gigante estadounidense GM y los Fords específicos de Australia todavía estaban conectados de alguna manera a la compañía aquí, pero seguían siendo símbolos de orgullo para los habitantes de Down Under. Hoy en día, el mercado australiano está inundado de marcas de China, Vietnam, Corea del Sur, Japón, Europa y Norteamérica, algo que el gobierno federal podría querer cambiar.

Así es, Australia podría volver a fabricar sus propios coches, aunque estarán muy lejos de los muscle cars y utes de antaño. Según un informe del sitio australiano de automóviles Drive, el gobierno ha publicado un documento de consulta para su Estrategia Nacional de Vehículos Eléctricos, que incluye proporcionar a los ciudadanos coches eléctricos con baterías más baratas.

Si no lo sabes, los vehículos en Australia son increíblemente caros. Una de las justificaciones utilizadas para los costos ridículos es que es una nación insular, por lo que todo debe ser transportado y a menudo a grandes distancias. No todos los australianos creen esta afirmación, pero este hecho es la razón por la que muchos se han vuelto hacia los coches chinos baratos. Con el clima geopolítico actual, esa no es una gran estrategia a seguir.

Para proporcionar estos coches eléctricos más baratos, la recomendación en ese documento de consulta es aumentar la fabricación local de vehículos. Según se informa, el gobierno federal está tratando de idear formas de atraer a los fabricantes de automóviles para que operen fábricas en la isla una vez más.

Por supuesto, todos piensan inmediatamente en Tesla. Después de todo, sigue siendo la marca dominante en el incipiente mercado de vehículos eléctricos y ha estado expandiéndose agresivamente, abriendo fábricas en Alemania y China. Sin embargo, el gobierno australiano podría acercarse fácilmente a Ford y GM para reabrir sus operaciones en el país, considerando que solo han estado ausentes durante varios años.

Lo que parece seguro es que los fabricantes de automóviles chinos no serán abordados. Mientras que algunos fabricantes de automóviles chinos han estado expandiendo operaciones más allá del Reino Medio, como el Grupo BAIC estableciendo una instalación en Sudáfrica, considerando la increíble tensión entre el PCCh y el gobierno australiano, es dudoso que se llegue a un acuerdo de tal naturaleza.

