Australia permitirá a los trabajadores ignorar las llamadas de los jefes fuera del horario laboral.

Por Praveen Menon

SIDNEY (Reuters) – Australia introducirá leyes que otorgarán a los trabajadores el derecho a ignorar llamadas y mensajes no razonables de sus jefes fuera del horario laboral sin penalización, con posibles multas para los empleadores que infrinjan la regla.

El “derecho a desconectarse” es parte de una serie de cambios en las leyes de relaciones laborales propuestas por el gobierno federal bajo un proyecto de ley parlamentario, que según afirma protegería los derechos de los trabajadores y ayudaría a restablecer el equilibrio entre el trabajo y la vida.

Leyes similares que otorgan a los empleados el derecho a apagar sus dispositivos ya se encuentran en vigor en Francia, España y otros países de la Unión Europea.

Una mayoría de senadores ha declarado su apoyo a la legislación, dijo el ministro de Empleo, Tony Burke, del partido laborista de centro-izquierda en un comunicado el miércoles.

La disposición impide que los empleados trabajen horas extra no remuneradas a través de un derecho a desconectarse de contactos no razonables fuera del horario de trabajo, dijo Burke.

“Lo que simplemente estamos diciendo es que alguien que no está siendo pagado las 24 horas del día no debería ser penalizado si no está en línea y disponible las 24 horas del día”, dijo el primer ministro Anthony Albanese a los periodistas el miércoles por la mañana.

Se espera que el proyecto de ley sea presentado en el parlamento a finales de esta semana.

El proyecto de ley también incluye otras disposiciones como un camino más claro de trabajo temporal a permanente y estándares mínimos para trabajadores temporales y conductores de camiones.

Algunos políticos, grupos de empleadores y líderes empresariales advirtieron que la disposición del derecho a desconectarse era excesiva y socavaría el avance hacia un trabajo flexible e impactaría en la competitividad.

Los Verdes de izquierda, que apoyan la regla y fueron los primeros en proponerla el año pasado, dijeron que era una gran victoria para el partido. Se había llegado a un acuerdo entre el Laborismo, partidos más pequeños e independientes para apoyar este proyecto de ley, dijo el líder de los Verdes, Adam Bandt, en Twitter.

“Los australianos trabajan un promedio de seis semanas de horas extra no remuneradas cada año”, dijo Bandt.

Eso equivale a más de A$92 mil millones ($60.13 mil millones) en salarios no pagados en toda la economía, agregó.

“Ese tiempo es tuyo. No de tu jefe.”

($1 = 1.5300 dólares australianos)

(Reporte de Praveen Menon; Editado por Jamie Freed)