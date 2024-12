Australia lleva a HSBC a la corte por descuidar a las víctimas de estafa.

(Reuters) – El regulador corporativo de Australia ha iniciado acciones legales contra la filial local del banco global HSBC, alegando que no respondió correctamente a aproximadamente 950 informes de clientes que perdieron cerca de un millón de dólares o más.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) alega que HSBC tardó, en promedio, 145 días en investigar asuntos relacionados con pagos no autorizados y transacciones.

ASIC agregó que entre enero de 2020 y agosto de 2024, HSBC Australia recibió esos informes de las transacciones, lo que resultó en pérdidas para los clientes de aproximadamente A$23 millones (14,61 millones de dólares).

Casi A$16 millones de estas pérdidas ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo de 2024, según se informó.

El organismo regulador afirma que HSBC Australia carecía de controles adecuados para prevenir y detectar pagos no autorizados, no investigó con prontitud los informes de clientes sobre transacciones no autorizadas y no restableció los servicios bancarios de manera oportuna.

La acción legal llega en un momento en que las autoridades australianas, así como los bancos, están intensificando sus esfuerzos para reducir la cantidad de estafas en la industria bancaria del país.

Se informaron aproximadamente 265.000 estafas relacionadas con la banca en los 12 meses hasta septiembre de 2024 en Australia, con unas pérdidas reportadas de aproximadamente A$306,5 millones en el período, según datos disponibles en el sitio web de la Asociación Bancaria Australiana.

La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, afirmó: “Alegamos que las deficiencias de HSBC Australia eran generalizadas y sistemáticas, y el banco no protegió a sus clientes”.

ASIC está buscando declaraciones de infracciones, sanciones pecuniarias, órdenes de publicidad adversa y costos, según se indicó en el comunicado.

“Estamos considerando los asuntos planteados y continuaremos cooperando y trabajando de manera constructiva con ASIC”, dijo un portavoz de HSBC al reconocer las afirmaciones de ASIC.

(1 dólar = 1,5738 dólares australianos)

