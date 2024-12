Aus vs Ind, BGT – Debut confirmado de Sam Konstas en el MCG, Travis Head se enfrenta a una prueba de aptitud.

Sam Konstas hará su debut en la prueba para Australia el día de Boxing Day mientras que Travis Head se enfrentará a una prueba de aptitud en su cuádriceps lesionado, pero el entrenador Andrew McDonald está seguro de que su estrella bateador zurdo estará en forma para jugar.

Konstas se convertirá en el cuarto australiano más joven en hacer su debut en la prueba a los 19 años y 85 días el día de Boxing Day contra India, con solo Ian Craig, el actual capitán Pat Cummins y Tom Garrett haciendo sus debuts a una edad más temprana.

McDonald confirmó en una conferencia de prensa después del entrenamiento el martes que el seleccionador de Australia de guardia, Tony Dodemaide, le había dado la buena noticia a Konstas la misma mañana, pero dijo que la confirmación del resto del XI vendría el día de Navidad cuando Cummins haga su conferencia de prensa previa al partido.

“Desde el principio, dijimos que no íbamos a evitarlo, y la edad no era una barrera”, dijo McDonald. Y lo que ha demostrado es una variedad de golpes, la capacidad de poner presión en los oponentes y obtiene su oportunidad. Estamos muy emocionados por él”.

Las preocupaciones sobre la condición física de Head son reales ya que claramente no está al 100%. Head sufrió una lesión muy leve en el cuádriceps mientras bateaba en la segunda entrada de Australia en Brisbane y no participó en la breve segunda entrada de lanzamiento de Australia antes de que la lluvia terminara el partido.

Head tuvo un breve golpe el martes en la red después de hacer algo de carrera y un poco de fildeo en el campo, sin haber hecho nada en la sesión opcional del lunes.

“¿Tiene algunas cosas en las que trabajar? Sí, las tiene”, dijo McDonald. “Así que eso es lo que habrías visto. No hay preocupaciones en este momento. ¿Ha sido oficialmente aprobado? No estoy seguro. No vi el final de su entrenamiento allí, pero estoy bastante seguro de que jugará.

“Pienso que se veía bien con el bate en la mano, así que obviamente las habilidades están en buen estado. Sí, será básicamente qué riesgo está asociado con eso. Tuvo una pequeña lesión en el cuádriceps.

“Pero no tengo preocupaciones. Ha podido correr, así que creo que estará completamente funcional para el momento del juego”.

Head tuvo una larga discusión con McDonald y el fisioterapeuta de Australia, Nick Jones, poco después de su golpe en la red, pero el entrenador minimizó su importancia.

“Fue más sobre su posición de fildeo y lo que era capaz de hacer allí”, dijo McDonald. “Claramente, viniendo de una lesión, tiene eso, obviamente las demandas de bateador-almohadilla.

“Así que eso fue todo. Y mi pregunta a Nick Jones era solo sobre lo que tenía que hacer para terminar la sesión, así que estaba al tanto antes, o simplemente asegurándome de que nada había cambiado durante la sesión, y luego empezamos a hablar sobre India, lo que podrían hacer. Así que no fue nada realmente específico”.

McDonald confirmó que Australia haría al menos dos cambios, con Konstas reemplazando a Nathan McSweeney y Scott Boland reemplazando al lesionado Josh Hazlewood.

“Si no seleccionamos a Scott aquí, y no se me permite declarar el equipo, porque ese es el trabajo de Pat mañana, pero no creo que venga al terreno el día de Boxing Day si Scott no está en el once. Así que puedes ir con eso también”, dijo McDonald.

McDonald evitó confirmar si habría más cambios. Parece improbable dado que Mitchell Marsh está completamente en forma. Tuvo uno de sus hechizos más largos de bolos del verano en la red el martes y parecía moverse bien después de haber superado los problemas de espalda que lo afectaron desde que sufrió espasmos en el cuarto ODI contra Inglaterra en Lord’s en septiembre.

“Para aclarar, Mitch Marsh está completamente en forma y disponible para lanzar”, dijo McDonald. “Sé que solo lanzó dos overs en el último juego, y la gente especulaba al respecto, pero eso fue más por las intervenciones del clima, y pudimos mantener frescos a nuestros lanzadores rápidos, aunque solo teníamos dos de los tres operativos. Pero está listo para ir, y creo que desempeñará un papel en este partido de prueba con la pelota más que en los anteriores”.

Aunque no se ha confirmado, parece improbable que Beau Webster o Josh Inglis hagan su debut en la prueba el día de Boxing Day. Inglis no ha entrenado en absoluto con el equipo en el MCG el lunes y el martes porque jugó en la otra punta en el Marvel Stadium en un partido de BBL con Perth Scorchers el lunes por la noche.

El lanzador de Scorchers y Western Australia, Jhye Richardson, ha entrenado con el equipo de pruebas los dos días al no haber sido liberado para jugar en el mismo partido de BBL.

McDonald estaba contento de tenerlo en el equipo junto con el otro lanzador rápido suplente, Sean Abbott, y siente que podría ser necesario en Sídney si la prueba de Melbourne se prolongara cinco días y los lanzadores de Australia estuvieran en apuros. Aunque McDonald pensó que era poco probable dada la superficie y las cargas más ligeras que tanto Cummins como Mitchell Starc han tenido en la serie hasta ahora.

“Jhye ha sido impresionante”, dijo McDonald. “Claramente tuvo un contratiempo en el juego del Shield con el hombro. Cada semana que pasa, la gente está segura de que disminuye el riesgo. Y lo que vimos en la red hoy es un jugador altamente habilidoso, y se está acercando a su mejor nivel, lo cual es emocionante para nosotros.

“Llevar dos lanzadores rápidos adicionales en el equipo con el cambio corto, creo que es real. Si este juego se alarga en un cambio corto, entonces tienes que tomar algunas decisiones. Nuestros lanzadores rápidos de primera línea, en términos de Starcy y Paddy, están bien ubicados. Probablemente, menos carga de la que habríamos imaginado después de tres partidos de prueba, por lo que ¿eso les da la oportunidad de respaldar de la prueba cuatro a la prueba cinco? Diría que es muy probable”.