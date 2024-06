Auriculares inalámbricos en 2024: los 8 mejores lanzamientos hasta ahora y lo que viene a continuación

Los mejores auriculares inalámbricos de 2024 hasta ahora nos han sorprendido mucho al incluir tecnología de audio de primera en diseños diminutos. Hemos visto un aumento en los diseños de oído abierto que te permiten mantenerte consciente de tu entorno, avances en tecnologías de cancelación de ruido y una excelencia de audio que demuestra que los auriculares inalámbricos están aquí para quedarse.

En esta guía, hemos recopilado todos los lanzamientos más importantes de 2024 hasta ahora, incluyendo lo que pensamos de los auriculares inalámbricos durante nuestras pruebas, qué tendencias más grandes reflejan y cómo podrían mejorarse estos diseños en el futuro.

Luego echaremos un vistazo a qué marcas sabemos que están sacando nuevos auriculares inalámbricos en la segunda mitad del año, así como algunas predicciones sobre lo que podríamos ver pronto y hacia dónde se dirige el factor de forma de los auriculares inalámbricos súper populares a continuación.

Ya seas un fanático del audio técnico hardcore, o simplemente estés pensando en comprar un par de auriculares inalámbricos, esta guía te dará una idea de los aspectos más destacados hasta ahora, ¡y lo que se avecina…!

Auriculares inalámbricos en 2024: ¿cuáles han sido los mayores lanzamientos hasta ahora este año?

¡Hemos probado tantos auriculares inalámbricos en los últimos seis meses que es difícil saber por dónde empezar! Pero ¿dónde mejor lugar para comenzar nuestro resumen que con algunos auriculares increíbles que suenan excelente, porque eso es lo más importante aquí, ¿verdad?

Cuando tuvimos por primera vez en nuestras manos el Final ZE8000 MK2, no estábamos convencidos por las afirmaciones de que estos auriculares ofrecen un “sonido 8K”, pero estábamos equivocados. En nuestra reseña del Final ZE8000 MK2, nuestro revisor escribió: “Realmente creo que este es uno de los audios más matizados, detallados y simplemente mejores que puedes comprar en un par de auriculares inalámbricos verdaderos”. En cuanto a la excelencia sonora, también echa un vistazo a los gloriosamente expansivos y ágiles Cambridge Audio Melomania M100 con algunos de los mejores ANC del mercado.

También hemos visto varias marcas lanzar auriculares que presumen de sonido Dolby Atmos como su gran punto de venta. Si lograr una experiencia de audio increíblemente potente e inmersiva es una prioridad para ti, entonces querrás echar un vistazo al LG Tone Free T90S y al Jabra Elite 10. Este último es un par de auriculares inalámbricos altamente logrados, con nuestra reseña del Jabra Elite 10 elogiando su sólido conjunto de funciones, ajuste cómodo y excelente rendimiento Dolby Atmos.

Pero sabemos que no todos necesitan un sonido envolvente o de calidad audiófila, o tienen presupuesto para ello. Afortunadamente, también hemos probado algunos auriculares inalámbricos de gama media que siguen cumpliendo con todos los requisitos.

¡Nuestra reciente reseña de Nothing Ear (a) nos mostró por qué amamos tanto esta marca genial! Con tan solo $99/£99/AU$169, los Nothing Ear (a) tienen una especificación increíble, con un sonido que describimos durante nuestras pruebas como “divertido, entusiasta y expansivo”, un diseño transparente que se está volviendo característico de Nothing y un ANC superior. Nothing también lanzó la tercera generación de sus auriculares inalámbricos Nothing Ear. Espera bajos verdaderamente sorprendentes, excelente personalización del sonido y un ajuste cómodo. ¿Mencionamos cuánto nos gusta la marca Nothing?

Uno de los mayores avances en los auriculares inalámbricos hasta ahora en 2024 ha sido la cantidad de empresas de tecnología de audio que están sacando diseños de oído abierto. Estos son diseños que no cubren tu oreja, como los mejores auriculares over-ear, ni se ajustan dentro de tu oído, como muchos de los mejores auriculares inalámbricos verdaderos. En su lugar, estos diseños inalámbricos utilizan lo que se llama tecnología de conducción de aire y colocan un altavoz diminuto encima de tu canal auditivo.

El diseño de estos auriculares es difícil de hacer bien, ya que no hay nada que los “anclen” en su lugar, pero hemos estado probando muchos de estos diseños de oído abierto en nuestra mejor guía de auriculares de oído abierto y recomendamos encarecidamente echar un vistazo a nuestra reseña de Shokz OpenFit y la reseña de Bose Ultra Open Earbuds para ver nuestras mejores selecciones actuales.

Auriculares inalámbricos en 2024: ¿qué lanzamientos esperamos durante el resto del año?

Puede ser complicado saber qué lanzamientos esperar en el futuro, ya que generalmente solo escuchamos las mayores noticias y rumores sobre las mayores marcas tecnológicas. Es por eso que uno de los lanzamientos más importantes que esperamos en la segunda mitad de 2024 proviene de Samsung.

Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro van a ser la próxima versión de los auriculares inalámbricos insignia de Samsung y una mejora de los ya excelentes Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Aunque Samsung no ha dicho nada oficial sobre estos auriculares, esperamos que sean anunciados en su próximo evento Galaxy Unpacked 2024 el 10 de julio, y que incluyan una gran calidad de sonido de alta resolución con mejoras en IA, ANC y cancelación de ruido.

Los rumores también sugieren que podrían tener un estuche transparente similar a Nothing y tallos largos similares a los Apple AirPods. Además de la versión Pro, también esperamos una nueva versión de los Samsung Galaxy Buds 3. Se espera que se anuncien al mismo tiempo, siendo los sucesores de los Samsung Galaxy Buds 2.

Dado que la tecnología de conducción de aire fue tremendamente popular durante la primera mitad de 2024, podemos esperar que esa tendencia continúe en la segunda mitad. Predecimos que varias marcas lanzarán diseños de oído abierto, pero lo que sabemos con seguridad es que los primeros auriculares de oído abierto de Beyerdynamic están en camino y prometen una calidad de audio de alta resolución sin aislarte del mundo.

Otra tendencia que estamos notando es la mejora de los estuches de carga de nuestros auriculares inalámbricos. Algunos tienen características incorporadas, como tecnología de limpieza e incluso una pantalla. Pero esto podría convertirse en algo más común en la segunda mitad de este año. Por ejemplo, los auriculares Jabra Elite 8 Active Gen 2 y Jabra Elite 10 Gen 2 contarán con un estuche inteligente con Bluetooth LE audio. Esto significa que un chip de audio Bluetooth LE en el estuche te permitirá conectar fuentes de audio al estuche a través de su conector de 3.5 mm. El estuche en sí será capaz de transmitir audio a los auriculares en tus oídos.

Por último, espera que cada vez más auriculares integren IA de maneras interesantes e innovadoras (y tal vez en algunos casos totalmente innecesarias). Los Iyo One, un par de auriculares inalámbricos que llegarán más tarde este año, aseguran ser “la primera computadora de audio”, que incluye traducción en tiempo real de idiomas, entrenarte en tus entrenamientos, organización de la vida y características de audio, como audio espacial, seguimiento de la cabeza y mejora de voz mejorada por IA. Pero espera un momento.

Si bien el Iyo One es ciertamente interesante, muchas otras marcas están haciendo cosas con IA. Por ejemplo, Apple llevará Apple Intelligence a sus productos, incluidos sus AirPods, más adelante este año. Y algunas otras compañías ya están combinando auriculares con IA, como la forma en que Nothing está haciendo cosas interesantes con su integración Nothing Ear con ChatGPT.

Al igual que con cualquier otra categoría de productos, el desafío será determinar si la IA realmente está mejorando nuestra experiencia con nuestros auriculares inalámbricos o simplemente complicando las cosas por el simple hecho de poner “IA” en la caja. Espera ver un poco de ambas cosas a medida que avanzamos hacia la segunda mitad de 2024.

