Aún no se han reportado detenciones en los robos a la tienda de Apple en Burlingame.

La tienda de Apple en Burlingame

En la última crónica de delitos relacionados con Apple, turistas franceses se vuelven violentos buscando AirPods robados, un iPhone devuelto es reemplazado por un Nokia, y desaparecen iPads de las escuelas de Minnesota durante la pandemia.

Lo último en una función ocasional de AppleInsider, que examina el mundo de los delitos relacionados con Apple.

Todavía no hay detenciones por el robo en la tienda de Apple en Burlingame

Más de una semana después de que cinco sospechosos robaran productos por valor de $100,000 de una tienda de Apple en California y huyeran en un BMW, aún no se han informado detenciones en el caso.

Lo mismo ocurre con el incidente de abril en el estado de Washington, en el que los ladrones cortaron la pared de un negocio adyacente y robaron artículos por valor de $500,000 de la tienda de Apple en el centro comercial Alderwood.

“Miles” de iPads y laptops desaparecieron de las escuelas de Minneapolis/St. Paul

Según informó Fox 9 a fines de octubre, las escuelas del área de las Ciudades Gemelas en Minnesota han perdido la pista de “miles” de iPads y laptops, a un costo de millones de dólares. La mayoría de los dispositivos fueron entregados para facilitar el aprendizaje en línea durante la pandemia.

Solo en las Escuelas Públicas de Minneapolis, según el informe, se han extraviado 68 iPads, junto con más de 5,000 Chromebooks. Un distrito suburbano, Rosemount-Apple Valley-Eagan, ha perdido 1,174 iPads desde 2019.

Evidencia de iCloud utilizada contra un hombre acusado de robar un reloj de $1 millón en un club de striptease

Un hombre fue arrestado por robar un reloj de $1 millón hecho a medida de su propietario en un club de striptease de Miami llamado The Booby Trap on the River. Según WSVN, el reloj Richard Mille fue robado como parte de un “robo y hurto coordinados con distracción”.

El presunto ladrón fue identificado posteriormente en las imágenes de vigilancia, mientras que la policía también obtuvo acceso a su cuenta de iCloud, que según ellos contenía fotografías de él usando el reloj robado.

Un iPhone devuelto es robado y reemplazado por un Nokia

Un hombre de Baltimore intentó devolver su iPhone 13 Pro a AT&T para comprar un iPhone 14 Pro. Pero dos semanas después, recibió un paquete con una carta, supuestamente de AT&T, en la que se decía que “no se pudo completar la devolución porque se trataba del dispositivo incorrecto” y que lo estaban devolviendo.

Pero en lugar del antiguo iPhone, el paquete contenía un teléfono inalámbrico Nokia Cingular.

Según WMAR, se han enviado cartas similares a otras personas que intentaron devolver teléfonos modernos a AT&T, y AT&T ha acordado acreditar su cuenta por la cantidad promocional.

Turistas franceses en España arrestados después de perseguir AirPods robados

Un grupo de turistas franceses que estaban de vacaciones en España fueron robados de AirPods, un iPad y dinero en efectivo. Luego, rastrearon los dispositivos robados hasta una dirección residencial, golpearon a un presunto ladrón y encontraron los AirPods.

SUR en inglés explica que el propietario de la vivienda les dijo a los 13 turistas franceses que había comprado los AirPods a otra persona, y luego los llevó hasta ese hombre. En ese momento, los turistas golpearon a ese hombre y le robaron 25 relojes de lujo.

Finalmente, la policía llegó y arrestó a todos los turistas franceses.

Un hombre es robado por una mujer a la que conoció en un club, le roban un MacBook Air y iPhones

Un hombre de Brooklyn que conoció a una mujer en un club tuvo su MacBook Air, dos iPhones, su billetera y otros objetos robados por la mujer, según informó WPIX.

La mujer, descrita como una “bandida rubia”, desapareció del apartamento durante la noche, según el informe.

El rastreo de iPads lleva al arresto de un hombre acusado de robar una camioneta U-Haul

Un hombre de Texas de 51 años fue arrestado en Arkansas a fines de octubre y acusado de robar una camioneta U-Haul, que contenía equipos musicales por valor de $30,000. Según Hotsr, el hombre fue atrapado después de que las fuerzas del orden rastrearon un iPad que estaba en el vehículo.

La policía alcanzó al hombre en un banco y primero lo arrestó por conducir con una licencia suspendida. Más tarde fue acusado de dos cargos graves de robo por recibir más de $25,000.

MacBooks y un Apple Watch robados del apartamento de una mujer

Una mujer en Jonesboro, Arkansas, se despertó en medio de la noche y encontró a un hombre en su apartamento, según informó NEA Report. El hombre afirmaba que estaba “buscando a Ronnie en la habitación 628” y, cuando ella le dijo que se había equivocado de habitación, se marchó.

Cuando la mujer se despertó por la mañana, faltaban dos MacBooks y un Apple Watch. Según el informe, el sospechoso se marchó en un descapotable rojo.