Aumento del precio de la suscripción de Netflix en Reino Unido – qué saber

La plan Premium más caro está subiendo a £18.99, un incremento de £1 por mes. Ofrece películas, series de televisión y juegos móviles ilimitados sin anuncios en cuatro dispositivos compatibles al mismo tiempo, con descargas en seis dispositivos compatibles.

El plan Estándar más popular está subiendo £2 a £12.99, con películas ilimitadas sin publicidad, series de televisión y juegos móviles en dos dispositivos compatibles al mismo tiempo, con descargas en dos dispositivos.

El plan más barato de Netflix está recibiendo su primer incremento de precio, también aumentando en £1 a £5.99.

El plan básico ha sido descontinuado.

Los cambios en el Reino Unido siguen aumentos similares en los Estados Unidos.

Los usuarios han recurrido a Reddit para expresar su frustración por los cambios, con un miembro diciendo: “Me sorprende cuánto se quejan las personas, pero continúan pagando. Solo deja de usarlo. Ni siquiera es tan bueno ahora”.

Otro añadió: “La calidad de streaming es pobre en el mejor de los casos. Estás pagando más por un servicio peor… Supongo que eso es lo normal ahora, aunque”.

Netflix: *Aumenta el precio y comienza a hacernos pagar extra para ver nuestros programas favoritos sin anuncios.

Me: pic.twitter.com/ESIn2Utf6u

— Cinder 💀 (@tori_the_menace) January 24, 2025

Un usuario examinó el problema con el modelo del servicio: “De cierta manera, Netflix es víctima de su propio éxito. En los primeros días, Netflix no tenía que gastar mucho en contenido ya que los estudios no entendían realmente el streaming y no entendían realmente el valor. Netflix consiguió buenos acuerdos en contenido de grandes nombres. Con el tiempo se volvió más costoso a medida que crecía la facturación. Las productoras ahora tienen su propia plataforma y retienen su propio contenido”.

El problema también se destacó con otros proveedores de servicios de streaming: “Sí, cancelé la última vez que esto sucedió y realmente no lo he echado de menos. Ahora estoy pensando en cancelar Amazon también: los anuncios son tan impactantes si no estás acostumbrado a ellos y no tengo ningún interés en acostumbrarme a ellos”.

Lectura recomendada:

Streamflation: ¿Cuánto estás pagando por tus servicios de streaming?

Advertencia de Martin Lewis para los clientes de Sky – y los precios van a subir

El beneficio infantil aumenta en abril de 2025 – se anuncian nuevas tarifas semanales

Netflix ha actualizado su sitio web para reflejar los cambios, que aparentemente se aplicarán a nuevos y actuales clientes.

No está claro cuándo entrarán en vigor los cambios, pero notificará a los miembros con noticias de los nuevos precios, que se aplicarán según su ciclo de facturación.

Los titulars de cuenta que pagan por miembros adicionales también verán un aumento. Una cuenta extra fuera de tu hogar ahora cuesta £5.99, en lugar de £4.99. Y, en el plan con anuncios, agregar una persona adicional ahora costará £4.99, un aumento de £3.99.

Esto sigue a los aumentos de precios en el Reino Unido en octubre de 2023. El plan básico sin anuncios aumentó de £6.99 a £7.99 al mes, mientras que el plan premium subió de £15.99 a £17.99.