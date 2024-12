Aumento de las tasas de rechazo en medio de la disminución de la demanda revela la salida de la capacidad de carga completa de camiones.

Los transportistas están aceptando los mismos volúmenes de carga que en abril de 2023, cerca del suelo teórico del período recesivo reciente del mercado de carga. Las tasas de rechazo (la tasa a la que los transportistas rechazan las solicitudes de cobertura de carga de los transportistas contratados) son más del doble de lo que eran en ese momento. Esto es evidencia adicional de que una cantidad significativa de oferta ha salido y sigue saliendo del mercado de carga terrestre nacional.

El índice de volumen de carga aceptada contratada (CLAV) es una medida de ofertas de carga aceptadas de embarcadores a transportistas. difiere del Índice de Volumen de Tender de Salida de SONAR (OTVI) en que no cuenta las ofertas que los transportistas rechazaron. Más rechazos significan que es más difícil conseguir capacidad de carga terrestre. Al comparar el Índice de Rechazo de Tender de Salida (OTRI) con el CLAV, podemos aproximar qué tan equilibrada está la curva de oferta y demanda en el mercado de carga terrestre mirando períodos de volúmenes aceptados similares y comparando tasas de rechazo en esos momentos.

En mayo de 2023, el CLAV tenía un valor de 13,951 mientras que el OTRI era del 2.92% – básicamente los transportistas estaban aceptando automáticamente las cargas sin discriminación. El jueves pasado, el CLAV estaba en 13,910 mientras que el OTRI alcanzó el 6.48%. Si bien no todas las cargas son iguales, las longitudes de viaje promedio también eran similares entre los dos períodos. La estacionalidad es un factor, pero las tendencias son el principal indicador.

Los volúmenes aceptados disminuyeron desde principios de septiembre hasta noviembre antes de estabilizarse. Las tasas de rechazo han estado aumentando desde principios de octubre, pasando de aproximadamente el 4.5% el 29 de septiembre al 6.5% el 12 de diciembre.

Este aumento es más que un pico estacional típico impulsado por la reducción de capacidad en días festivos. El único año en que las tasas de rechazo aumentaron constantemente durante este período fue 2019. En todos los años que no son 2019 y el actual, las tasas de rechazo son planas o están disminuyendo a medida que se acerca el período de Acción de Gracias.

Al observar las cifras históricas de OTRI de los últimos siete años, se observa una tendencia a la baja en la mayoría. Esto coincide con una ligera disminución en la demanda después del aumento del fin de semana del Día del Trabajo.

Aún falta en el OTRI de este año el aumento de la semana del Día de Acción de Gracias, que ha sido atenuado en los últimos tres años. Pero la tendencia al alza en los rechazos es un desarrollo nuevo, especialmente considerando que no parece estar impulsado por un evento del lado de la demanda.

Al comparar el OTVI (ofertas totales) y el CLAV (ofertas aceptadas) en el último año, la brecha está creciendo constantemente. Esto es el resultado de una menor disponibilidad de capacidad de transporte por camión. La brecha está representada por el OTRI. Lo interesante es que tanto el CLAV como el OTVI están disminuyendo. La mayoría de las personas familiarizadas con los mercados de transporte pensarían que un mercado en transición tendría un CLAV plano o creciendo lentamente y un OTVI en aumento, que es lo que sucedió en 2020 como se muestra a continuación.

Este es un detalle muy revelador de que la capacidad se está erosionando a un ritmo increíblemente rápido. Es difícil de medir con cifras tradicionales.

Carrier Details agrega una capa adicional de limpieza a los datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes para llegar a sus cambios netos (revocaciones más adiciones) en autorizaciones de operación activas que se informan semanalmente. Estos datos sugieren que hay una desaceleración en la erosión, pero no tiene en cuenta el tamaño de las flotas o la eliminación de tractores de operaciones continuas. Todavía es una buena medida de las condiciones y la salud del mercado. Cuando es negativo, las condiciones son extremadamente desafiantes para los transportistas. Rara vez se encuentra en este estado durante largos períodos de tiempo ya que tiende hacia el crecimiento. Los dos años de promedio de más de 350 salidas netas de transportistas por semana son históricos y nunca antes se habían visto.

En resumen, la salida de capacidad finalmente se está reflejando en forma de tasas de rechazo sosteniblemente más altas. Ciertamente hay un nivel de presión estacional en el mercado en este momento que no estaba presente en mayo de 2023, pero la diferencia no es simplemente por la estacionalidad. Las tasas de rechazo y las tarifas spot pueden disminuir después de las vacaciones, pero no deberían tomarse como un momento de recuperación inmediata.

El Chart of the Week de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR que proporciona un punto de datos interesante para describir el estado de los mercados de carga. Se elige un gráfico entre miles de gráficos potenciales en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de carga en tiempo real. Cada semana, un Experto en el Mercado publicará un gráfico, junto con comentarios, en vivo en la página principal. Después de eso, el Chart of the Week se archivará en FreightWaves.com para futuras referencias.

SONAR recopila datos de cientos de fuentes, presentando los datos en gráficos y mapas y proporcionando comentarios sobre lo que los expertos en mercados de carga quieren saber sobre la industria en tiempo real.

Los equipos de ciencia de datos y productos de FreightWaves están lanzando nuevos conjuntos de datos cada semana y mejorando la experiencia del cliente.

Para solicitar una demostración de SONAR, haga clic aquí.

El artículo El aumento de las tasas de rechazo en medio de la caída de la demanda revela la salida de capacidad camionera apareció primero en FreightWaves.